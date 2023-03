I 10 migliori libri sulla sindone

La Sindone è un pezzo di stoffa di lino che reca l’immagine di un uomo che, secondo molte persone e credenti, può essere collegato a Gesù Cristo. Questo pezzo di stoffa è considerato da alcuni il telo funerario di Gesù ed è stato oggetto di molti dibattiti e controversie nel corso degli anni. La Sindone è vista anche usata come oggetto devozionale, con molti cristiani che credono che abbia potere e significato spirituali.

Di cosa parlano i libri sulla sindone

I vari libri sulla sindone cercano di ripercorrerne la storia, cosa non facile visto che le informazioni a livello storico su questo oggetto non sono moltissime, e possono analizzare neanche le implicazioni teologiche. Tra gli argomenti affrontati alle origini della stessa sino, i possibili collegamenti con la chiesa paleocristiana e la città di Gerusalemme e i vari test scientifici vi sono stati realizzati negli anni sul pezzo di stoffa, tra cui anche quelli basati sulla datazione al carbonio. A tal proposito alcuni dei libri possono fornire anche dettagli riguardanti i metodi e le tecniche usate per effettuare queste analisi, tra cui anche tecniche nuove come quelle della modellazione al computer.

Tra i libri più interessanti per capire l’importanza e anche i tratti storici di questo oggetto c’è La Sindone , un libro edito da Odoya nel 2017 che ripercorre le varie ricerche storiche e scientifiche che sono state fatte nel corso degli anni per svelare quello che ad oggi è ancora un mistero.

Si consiglia anche Nuova luce sulla Sindone , un libro che cerca di spiegare il significato nascosto di questa prezioso pezzo di lino anche attraverso l’analisi delle indagini storico-scientifiche più recenti. Anche questo libro è stato scritto, come il precedente, da Emanuela Marinelli, una delle più note scrittrici italiane esperte dell’argomento.

Lista dei migliori libri sulla sindone su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla sindone che si possono comprare su Amazon Italia:

La Sindone. Storia e misteri

Titolo: La Sindone

Sottotitolo: Storia e misteri

ISBN-13: 978-8862883771

Autore: Emanuela Marinelli, Livio Zerbini

Prefazione: Francesco Coccopalmerio

Editore: Odoya

Edizione: 2 marzo 2017

Pagine: 233

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nuova luce sulla Sindone. Storia, scienza, spiritualità

Titolo: Nuova luce sulla Sindone

Sottotitolo: Storia, scienza, spiritualità

ISBN-13: 978-8881559237

Autore: Emanuela Marinelli (a cura di)

Editore: Ares

Edizione: prima (1 giugno 2020)

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mistero della sindone

Titolo: Il mistero della sindone

ISBN-13: 978-8817080811

Autore: Giulio Fanti

Editore: BUR Rizzoli

Edizione: 2 aprile 2015

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Sindone di Gesù Nazareno

Titolo: La Sindone di Gesù Nazareno

ISBN-13: 978-8815133748

Autore: Barbara Frale

Editore: Il Mulino

Edizione: prima (19 novembre 2009)

Pagine: 375

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La prima Sindone. Storia del santo sudario di Manoppello

Titolo: La prima Sindone

Sottotitolo: Storia del santo sudario di Manoppello

ISBN-13: 978-8851422301

Autore: Paul Badde, Bruno Forte (Avanti)

Traduttore: Stefania Di Natale

Editore: Ancora

Edizione: 17 settembre 2019

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sindone. Passione, morte e risurrezione di N.S. Gesù Cristo

Titolo: Sindone

Sottotitolo: Passione, morte e risurrezione di N.S. Gesù Cristo

ISBN-13: 978-8830645196

Autore: Giorgio Sitzia

Editore: Gruppo Albatros Il Filo

Edizione: 21 ottobre 2021

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sindone. Primo secolo dopo Cristo!

Titolo: Sindone

Sottotitolo: Primo secolo dopo Cristo!

ISBN-13: 978-8893185271

Autore: Giulio Fanti, Pierandrea Malfi

Collaboratore: Marco Conca

Editore: Edizioni Segno

Edizione: seconda (25 giugno 2020)

Pagine: 548

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Via Sindonis. La passione di Cristo documentata dal Sacro Lino

Titolo: Via Sindonis

Sottotitolo: La passione di Cristo documentata dal Sacro Lino

ISBN-13: 978-8892981713

Autore: Emanuela Marinelli, Domenico Repice

Editore: Ares

Edizione: 6 marzo 2022

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cappella della Sindone. Tra storia e restauro

Titolo: La cappella della Sindone

Sottotitolo: Tra storia e restauro

ISBN-13: 978-8863738735

Autore: Marina Feroggio (a cura di)

Editore: SAGEP

Edizione: 1 ottobre 2022

Pagine: 284

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sindone. Attualità sulla Sindone di Lirey-Chambéry-Torino

Titolo: Sindone

Sottotitolo: Attualità sulla Sindone di Lirey-Chambéry-Torino

ISBN-13: 978-8892122246

Autore: Pierluigi Baima Bollone

Editore: Giappichelli

Edizione: 20 dicembre 2022

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulla sindone





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla sindone