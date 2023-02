I 10 migliori libri sulla sostenibilità per aziende

La sostenibilità è un fattore che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, è diventato importantissimo per le aziende. Pratiche sostenibili garantiscono innanzitutto la fattibilità a lungo termine delle operazioni commerciali a livello generale perché hanno un impatto positivo sull’ambiente e quindi sulla società in cui la stessa azienda opera. Ma la sostenibilità si rivela fondamentale anche per quanto riguarda la reputazione e l’immagine dell’azienda e del marchio. Più pratiche sostenibili vogliono dire una maggiore fedeltà da parte dei clienti e spesso anche una riduzione dei costi derivante dalle normative che sempre più spesso avvantaggiano le imprese sostenibili a danno di quelle non sostenibili.

Come integrare la sostenibilità in azienda?

Integrare pratiche sostenibili nell’azienda vuol dire cominciare un percorso che, in alcuni casi, può essere difficile e tortuoso. Innanzitutto è fondamentale definire gli obiettivi sostenibili tra quelli che possono essere effettivamente realizzati dall’azienda stessa. Poi bisogna coinvolgere tutti i dipendenti: la sostenibilità deve essere parte integrante della stessa cultura aziendale. Può essere utile analizzare la catena di approvvigionamento per capire come identificare i punti che hanno un maggior impatto ambientale e può essere utile cominciare implementando determinate pratiche sostenibili come la gestione dei rifiuti e l’efficienza energetica.

È fondamentale, inoltre, monitorare misurare i progressi per capire l’efficacia delle iniziative sostenibili messe a punto.

Di cosa parlano i libri sulla sostenibilità per aziende

Per centrare tutti questi obiettivi può essere utile leggere i libri sulla sostenibilità aziendale presenti su Amazon. Si tratta, spesso, di guide e manuali che spiegano proprio i concetti relativi all’integrazione di un livello più sostenibile nell’azienda, una cosa che richiede un impegno continuo.

Inoltre molti di questi libri agevolano la comprensione delle varie normative introdotte negli ultimi anni in Italia, cosa fondamentale per far sì che l’introduzione della sostenibilità nell’azienda non possa gravare troppo sui costi. Alcuni libri si concentrano anche sul marketing: introdurre la sostenibilità nell’azienda non vuol dire solo mettere a punto una serie di passaggi interni, vuol dire anche far conoscere al pubblico e ai possibili clienti gli sforzi intrapresi.

Libri da leggere sulla sostenibilità per aziende

Tra i migliori manuali su Amazon dedicati alla sostenibilità per le aziende c’è Sostenibilità per scettici , una guida pubblicata da Mondadori nel 2022 che offre consigli concreti per imprenditori, consulenti e responsabili d’azienda soprattutto per capire cosa è sostenibile e cosa non lo è. Segnaliamo pure L’azienda sostenibile , una guida compatta pubblicata nel 2021 che spiega quanto lo sviluppo sostenibile non sia solo una cosa che riguarda le aziende ma anche gli stessi consumatori in quanto si tratta di un cambiamento culturale.

Un libro che spiega il profondo collegamento che esiste tra l’introduzione della sostenibilità nelle imprese e della digitalizzazione è invece Innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale del 2021.

Lista dei migliori libri sulla sostenibilità per aziende su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla sostenibilità per aziende che si possono trovare su Amazon versione Italia:

Sostenibilità per scettici. Come integrare pratiche efficaci nella vita aziendale

Titolo: Sostenibilità per scettici

Sottotitolo: Come integrare pratiche efficaci nella vita aziendale

ISBN-13: 978-8891834324

Autore: Sara Fornasiero, Silvio De Girolamo, Laura Oliva

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 19 aprile 2022

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La sostenibilità come professione. Competenze ed esperienze per lo sviluppo delle imprese

Titolo: La sostenibilità come professione

Sottotitolo: Competenze ed esperienze per lo sviluppo delle imprese

ISBN-13: 978-8823846470

Autore: Matteo Pedrini (a cura di), Fulvio Rossi (a cura di)

Editore: EGEA

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 274

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cambiamento strategico nelle organizzazioni. Cultura, innovazione e sostenibilità verso un approccio integrato

Titolo: Il cambiamento strategico nelle organizzazioni

Sottotitolo: Cultura, innovazione e sostenibilità verso un approccio integrato

ISBN-13: 978-8835121329

Autore: Azio Barani

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (12 novembre 2021)

Pagine: 212

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’azienda sostenibile

Titolo: L’azienda sostenibile

ISBN-13: 978-8858143926

Autore: Chiara Mio

Editore: Laterza

Edizione: 1 aprile 2021

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale

Titolo: Innovazione, sostenibilità e trasformazione digitale

ISBN-13: 978-8813377304

Autore: Marco Frey, Corrado Cerruti

Editore: Cedam

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 431

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Well-being. Una strategia di sostenibilità fra benessere personale e benessere aziendale

Titolo: Well-being

Sottotitolo: Una strategia di sostenibilità fra benessere personale e benessere aziendale

ISBN-13: 978-8823838109

Autore: Marianna Benatti

Prefazione: Fabio Pompei

Editore: EGEA

Edizione: 1 aprile 2021

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Oltre il greenwashing. Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive

Titolo: Oltre il greenwashing

Sottotitolo: Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive

ISBN-13: 978-8866273141

Autore: Fabio Iraldo, Michela Melis

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il reporting socio-ambientale e di sostenibilità. Contenuti della disclosure e qualità delle informazioni

Titolo: Il reporting socio-ambientale e di sostenibilità

Sottotitolo: Contenuti della disclosure e qualità delle informazioni

ISBN-13: 978-8823843448

Autore: Filippo Vitolla, Michele Rubino

Editore: EGEA

Edizione: 7 novembre 2012

Pagine: 210

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sviluppo, sostenibilità e competitività delle aziende. Il contributo degli economisti aziendali

Titolo: Sviluppo, sostenibilità e competitività delle aziende

Sottotitolo: Il contributo degli economisti aziendali

ISBN-13: 978-8815271747

Autore: Elio Borgonovi (a cura di), Gaetano Aiello (a cura di), Anna Maria Fellegara (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 14 settembre 2017

Pagine: 470

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











