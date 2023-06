I 10 migliori libri sulla storia del femminismo

Ora esploriamo la ricca storia e vari aspetti del femminismo. Questi libri approfondiscono le lotte, le conquiste e le complessità del movimento femminista, facendo luce su diversi periodi, ideologie e battaglie combattute dalle donne nel corso della storia. Dalle prime suffragette alle sfide contemporanee, i titoli offrono preziose informazioni sull’evoluzione e l’impatto del femminismo. Esploriamo questi libri e gli argomenti che trattano in dettaglio.

Di cosa parlano i libri sulla storia del femminismo?

Iniziamo con il libro intitolato Donne difficili . Scritto da Helen Lewis, l’autrice sostiene che spesso le figure pionieristiche del femminismo sono state edulcorate o dimenticate nel corso della storia. Attraverso undici battaglie significative, Lewis rivisita la storia del movimento femminista, offrendo una narrazione avvincente e spesso scioccante. Passando al libro successivo, Il dilemma della pace di Elda Guerra, ci viene presentata un’analisi approfondita dell’associazionismo internazionale femminile durante il periodo tra le due guerre mondiali. Il libro esplora le sfide e i dilemmi affrontati dalle donne coinvolte nel movimento politico femminile di quegli anni.

Passiamo ora al libro intitolato Il femminismo degli anni Settanta , curato da Teresa Bertilotti e Anna Scattigno. Questa pubblicazione esamina il femminismo italiano degli anni ’70, una pratica politica diffusa che ha profondamente trasformato la vita di migliaia di donne. Attraverso diverse prospettive e memorie, il libro analizza vari aspetti della stagione femminista del periodo.

Un altro libro significativo è «Mai più sole» contro la violenza sessuale di Nadia Maria Filippini. Questo testo ricostruisce un momento cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne: la prima manifestazione femminista in un processo per stupro a Verona nel 1976.

Abbiamo anche Il femminismo decoloniale di Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser. Questo libro affronta il tema del femminismo decoloniale, un approccio che cerca di sfidare le strutture di potere esistenti e ad affrontare le esperienze delle donne marginalizzate.

All’ultimo posto della lista abbiamo anche un libro in inglese. “No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women” di Estelle B. Freedman è un’esplorazione completa e illuminante del movimento delle donne. Esaminando le sue radici storiche e la sua rilevanza attuale, Freedman sottolinea come il femminismo sia diventato una forza inarrestabile che plasma il lavoro, la famiglia, la sessualità e la creatività in tutto il mondo.

Lista dei migliori libri sulla storia del femminismo su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla storia del femminismo che sono presenti su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Donne difficili. Storia del femminismo in 11 battaglie

Titolo: Donne difficili

Sottotitolo: Storia del femminismo in 11 battaglie

ISBN-13: 978-8831321235

Autore: Helen Lewis

Traduttore: Dafne Calgaro

Traduttore: Marina Calvaresi

Editore: Blackie

Edizione: 14 ottobre 2021

Pagine: 447

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il dilemma della pace. Femministe e pacifiste sulla scena internazionale, 1914-1939

Titolo: Il dilemma della pace

Sottotitolo: Femministe e pacifiste sulla scena internazionale, 1914-1939

ISBN-13: 978-8867283248

Autore: Elda Guerra

Editore: Viella

Edizione: 5 novembre 2014

Pagine: 269

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il femminismo degli anni Settanta

Titolo: Il femminismo degli anni Settanta

ISBN-13: 978-8883341724

Autore: Teresa Bertilotti (a cura di), Anna Scattigno (a cura di)

Editore: Viella

Edizione: 1 luglio 2005

Pagine: 274

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Un femminismo decoloniale

Titolo: Un femminismo decoloniale

ISBN-13: 978-8869481550

Autore: Françoise Vergès

Editore: Ombre Corte

Edizione: 31 marzo 2020

Pagine: 115

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il duce

Titolo: Giovinette

Sottotitolo: Le calciatrici che sfidarono il duce

ISBN-13: 978-8828204480

Autore: Federica Seneghini, Marco Giani

Editore: Solferino

Edizione: 16 luglio 2020

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta

Titolo: Arte, fotografia e femminismo in Italia negli anni Settanta

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8874901081

Autore: Raffaella Perna

Editore: Postmedia Books

Edizione: illustrata (12 dicembre 2013)

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)

Titolo: Orizzonti nuovi

Sottotitolo: Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)

ISBN-13: 978-8867289776

Autore: Liviana Gazzetta

Editore: Viella

Edizione: 31 maggio 2018

Pagine: 258

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia delle storie del femminismo

Titolo: Storia delle storie del femminismo

ISBN-13: 978-8898841240

Autore: Cinzia Arruzza, Lidia Cirillo

Editore: Edizioni Alegre

Edizione: 23 febbraio 2017

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







No Turning Back: The History of Feminism and the Future of Women

Titolo: No Turning Back

Sottotitolo: The History of Feminism and the Future of Women

ISBN-13: 978-0345450531

Autore: Estelle Freedman

Editore: Ballantine Books

Edizione: Reprint (1 gennaio 2003)

Pagine: 464

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese In breve: XN2









