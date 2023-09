I 10 migliori libri sulla storia del Vietnam

In questa raccolta di libri sulla storia del Vietnam troverai una vasta gamma di prospettive che fanno luce sul passato di questa affascinante nazione. Dalle tumultuose guerre che hanno caratterizzato il XX secolo alla duratura eredità culturale del popolo vietnamita, questi titoli coprono vari periodi di tempo.

Di cosa parlano i libri sulla storia del Vietnam?

Diversi di questi testi forniscono uno sguardo approfondito alla multiforme storia del Vietnam, offrendo approfondimenti su vari aspetti del suo viaggio. Ad esempio, Le guerre del Vietnam fornisce una panoramica delle due guerre combattute dal Vietnam contro la Francia e gli Stati Uniti. Stati, che simboleggiano il significato globale di questi conflitti. Vietnam, un secolo di storia esplora la transizione dalla società tradizionale vietnamita al dominio coloniale francese,

Altri libri in questa selezione si concentrano su periodi storici specifici o aspetti del passato del Vietnam. Vittoria in Vietnam offre una nuova prospettiva sulla guerra del Vietnam, narrata dal punto di vista dell’esercito vietnamita, che alla fine ottenne la vittoria sulle formidabili forze americane. Al contrario, Viet Nam. Reportage, storia e cultura compila una raccolta di testi che approfondiscono vari aspetti della cultura e della storia del Vietnam, fornendo un’esplorazione approfondita delle pratiche sociali, delle tradizioni e dell’impatto duraturo delle guerre sulla sua gente.

Coloro che cercano una panoramica completa della storia del Vietnam devono rivolgersi, loro malgrado, ai testi in inglese. Nella lista abbiamo inserito Viet Nam: A History from Earliest Times to the Present offre una narrazione dettagliata che abbraccia migliaia di anni. Esamina l’evoluzione politica, culturale ed economica della nazione, dagli antichi regni alle repubbliche moderne, e le sue interazioni con i paesi vicini.

The Penguin History of Modern Vietnam fornisce una prospettiva ricca di sfumature sulla storia moderna del Vietnam, offrendo una visione equilibrata del suo sviluppo, del panorama politico e del patrimonio culturale. Questo libro è una risorsa essenziale per comprendere il ruolo del Vietnam nel mondo contemporaneo.

A Brief History of Vietnam offre una guida completa alla tumultuosa storia del Vietnam, dalle sue antiche radici al suo attuale status di economia asiatica tigre. Questo libro esplora la trasformazione del paese dal dominio coloniale francese alla sua attuale posizione sulla scena mondiale, evidenziando eventi storici chiave, cambiamenti culturali e sviluppi economici.

Infine, Vietnam: Rising Dragon approfondisce l’evoluzione contemporanea del Vietnam come potenza asiatica emergente. Sebbene il paese abbia sperimentato una rapida modernizzazione e crescita economica, è alle prese con le complessità di un sistema politico che ancora diversi problemi. Questo libro fornisce un esame stimolante del viaggio del Vietnam verso il capitalismo e la democrazia.

Lista dei migliori libri sulla storia del Vietnam su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sulla storia del Vietnam che sono presenti su Amazon.it (gli ultimi 4 sono in inglese):

Le guerre del Vietnam

Titolo: Le guerre del Vietnam

ISBN-13: 978-8809034686

Autore: Francesco Montessoro

Editore: Giunti Editore

Edizione: 12 marzo 2004

Pagine: 128

Recensioni: vedi









Vittoria in Vietnam. La storia ufficiale dell’esercito popolare del Vietnam 1954-1975

Titolo: Vittoria in Vietnam

Sottotitolo: La storia ufficiale dell’esercito popolare del Vietnam 1954-1975

ISBN-13: 978-8861027152

Autore: Merle L. Pribbenow (a cura di)

Traduttori: Milvia Faccia, Pasquale Faccia

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 30 settembre 2021

Pagine: 604

Recensioni: vedi









Vietnam, un secolo di storia

Titolo: Vietnam, un secolo di storia

ISBN-13: 978-8846418944

Autore: Francesco Montessoro

Editore: Franco Angeli

Edizione: terza (17 febbraio 2009)

Pagine: 320

Recensioni: vedi









Storia del Vietnam.

Titolo: Storia del Vietnam.

ISBN-13:

Autore: Jean Chesneaux

Editore: Editori Riuniti

Edizione: 2°

Recensioni: vedi









Vietnam. Una tragedia epica 1945-1975

Titolo: Vietnam

Sottotitolo: Una tragedia epica 1945-1975

ISBN-13: 978-8865599815

Autore: Max Hastings

Traduttore: Filippo Verzotto

Editore: BEAT

Edizione: 7 ottobre 2022

Pagine: 944

Recensioni: vedi









Viet Nam. Reportage, storia e cultura

Titolo: Viet Nam

Sottotitolo: Reportage, storia e cultura

ISBN-13: 978-8869680991

Autore: Maurizio Gatti (a cura di)

Editore: O Barra O Edizioni

Edizione: 28 ottobre 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi









Viet Nam: A History from Earliest Times to the Present

Titolo: Viet Nam

Sottotitolo: A History from Earliest Times to the Present

ISBN-13: 978-0190053796

Autore: Ben Kiernan

Editore: OUP USA

Edizione: Reprint (2 aprile 2019)

Pagine: 656

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







A Brief History of Vietnam: Colonialism, War and Renewal; The Story of a Nation Transformed

Titolo: A Brief History of Vietnam

Sottotitolo: Colonialism, War and Renewal; The Story of a Nation Transformed

ISBN-13: 978-0804854184

Autore: Bill Hayton

Editore: Tuttle Pub

Edizione: 29 novembre 2022

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Vietnam: Rising Dragon

Titolo: Vietnam

Sottotitolo: Rising Dragon

ISBN-13: 978-0300249637

Autore: Bill Hayton

Editore: Yale Univ Pr

Edizione: New (13 ottobre 2020)

Pagine: 284

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Penguin History of Modern Vietnam: Christopher Goscha

Titolo: The Penguin History of Modern Vietnam

Sottotitolo: Christopher Goscha

ISBN-13: 978-0141047010

Autore: Christopher Goscha

Editore: Penguin

Edizione: 01 (25 maggio 2017)

Pagine: 688

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











