I 10 migliori libri sulla storia della pubblicità

La pubblicità è una delle forme di comunicazione più vecchie in assoluto e può essere fatta risalire alle antiche civiltà. Quando un mercante descriveva, urlando a squarciagola, le proprie merci al mercato faceva, in effetti, pubblicità. Negli ultimi secoli, in particolare nell’era moderna, è diventata una parte integrante, se non vitale, della stessa economia e quindi delle stesse società umane.

La pubblicità alimenta la crescita delle aziende e stimola la domanda del consumatore. Nel corso dell’800 e, soprattutto, nel corso della 900, poi, la pubblicità è diventata una vera e propria industria, sofisticatissima, con agenzie e figure professionali specializzate nell’ideazione e nella pubblicazione degli annunci.

Di cosa parlano i libri sulla storia della pubblicità

I libri che elenchiamo qui sotto trattano della storia della pubblicità, in particolare quella in Italia (d’altronde sono tutti libri presenti su amazon.it). Possono anche valutare l’impatto della stessa pubblicità sulla società e sulla cultura nonché il suo ruolo nel plasmare o nel cambiare il comportamento dei consumatori.

I libri possono parlare delle campagne pubblicitarie più note nonché delle persone e delle agenzie che le hanno sviluppate. Possono inoltre accennare allo sviluppo delle tecniche pubblicitarie, a come esse si sono evolute e a come sono cambiati i canali mediatici e ai modi con i quali la stessa pubblicità viene usata per la promozione di prodotti di varia natura. Ci sono anche diversi accenni al marketing, accenni molto utili per i professionisti in questo campo. Anzi, proprio i professionisti nel campo pubblicitario rappresentano il target principale di questi libri: conoscere la storia della pubblicità è essenziale per ogni buon esperto di marketing.

Lista dei migliori libri sulla storia della pubblicità su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sulla storia della pubblicità che si trovano su Amazon:

Storia della pubblicità

Titolo: Storia della pubblicità

ISBN-13: 978-8860085726

Autore: Roberto Bernocchi

Prefazione: Bruno Bertelli

Prefazione: Till Neuburg

Editore: UTET Università

Edizione: 3 maggio 2022

Pagine: 704

Formato: copertina flessibile







Storia della pubblicità italiana

Titolo: Storia della pubblicità italiana

ISBN-13: 978-8843068937

Autore: Vanni Codeluppi

Editore: Carocci

Edizione: 30 maggio 2013

Pagine: 182

Formato: copertina flessibile







Storia della pubblicità. Gli uomini e le idee che hanno cambiato il mondo

Titolo: Storia della pubblicità

Sottotitolo: Gli uomini e le idee che hanno cambiato il mondo

ISBN-13: 978-8856816655

Autore: Mark Tungate

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (18 maggio 2016)

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile







Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi

Titolo: Storia della pubblicità in Italia dal 1945 a oggi

ISBN-13: 978-8843040759

Autore: G. Luigi Falabrino

Editore: Carocci

Edizione: 15 marzo 2007

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Moda & pubblicità. Una storia illustrata

Titolo: Moda & pubblicità

Sottotitolo: Una storia illustrata

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8843079247

Autore: Vanni Codeluppi

Editore: Carocci

Edizione: illustrata (11 febbraio 2016)

Pagine: 130

Formato: copertina flessibile







Comprare per credere. La pubblicità in Italia dalla Belle Époque a oggi

Titolo: Comprare per credere

Sottotitolo: La pubblicità in Italia dalla Belle Époque a oggi

ISBN-13: 978-8843080502

Autore: Ferdinando Fasce, Elisabetta Bini, Bianca Gaudenzi

Editore: Carocci

Edizione: 5 maggio 2016

Pagine: 177

Formato: copertina flessibile







Scrittori e pubblicità. Storia e teorie

Titolo: Scrittori e pubblicità

Sottotitolo: Storia e teorie

ISBN-13: 978-8895962092

Autore: Giovanni Alessi, Linda Barcaioli, Toni Marino, G. Zaganelli (a cura di)

Editore: Fausto Lupetti Editore

Edizione: 2 febbraio 2012

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







Storia della pubblicità italiana dall’Unità d’Italia ai nostri giorni

Titolo: Storia della pubblicità italiana dall’Unità d’Italia ai nostri giorni

ISBN-13: 978-8825535877

Autore: Antonio Farchione

Editore: Aracne

Edizione: 19 ottobre 2020

Pagine: 604

Formato: copertina flessibile







Carosello. Pubblicità e televisione 1957-1977

Titolo: Carosello

Sottotitolo: Pubblicità e televisione 1957-1977

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8836644773

Autore: Dario Cimorelli, Stefano Roffi

Editore: Silvana

Edizione: illustrata (18 settembre 2019)

Pagine: 312

Formato: copertina flessibile











