I 10 migliori libri sulla storia della Sicilia

Se sei affascinato dalla ricca storia della Sicilia, questa raccolta di libri sarà un tesoro di conoscenza. Dalle antiche civiltà alle epoche medievali e moderne, questi titoli approfondiscono l’affascinante storia di quest’isola del Mediterraneo. Scritti da rinomati storici ed esperti nei loro campi, questi testi forniscono approfondimenti completi sui vari periodi della storia siciliana.

Di cosa parlano i libri sulla storia della Sicilia?

Intraprendi un viaggio nel tempo mentre esplori l’assortimento di libri sulla storia siciliana. Ogni testo offre una prospettiva unica sul passato dell’isola, facendo luce su diversi aspetti del suo sviluppo storico. Un libro, “Breve storia della Sicilia”, fornisce una sintetica panoramica che abbraccia oltre due millenni e mezzo, dai Fenici e dai Greci fino alla metà del XX secolo. Non solo presenta una sintesi ben documentata, ma aggiunge anche un tocco di arguzia e ironia alla narrazione.

Per un’immersione più profonda in periodi specifici, “Storia della Sicilia medievale e moderna” è una lettura essenziale. Traccia meticolosamente la storia dell’isola dalle conquiste arabe al dominio borbonico, offrendo un resoconto completo dei principali eventi e cambiamenti sociali che hanno caratterizzato la Sicilia. Un altro titolo accattivante, “La Sicilia greca”, si concentra sul periodo greco della storia siciliana, esplorando i contributi di Greci, Fenici, Cartaginesi, Sicani, Elimi e Siculi. Sebbene fornisca una panoramica completa e ordinata di questa era storica, alcuni lettori potrebbero trovarla carente di illustrazioni visive.

Se sei incuriosito dall’interazione tra culture diverse, “Mille anni in Sicilia” è una lettura obbligata. Coprendo un millennio di storia siciliana, dall’arrivo degli arabi nell’827 allo sbarco di Garibaldi nel 1860, questo libro descrive vividamente un connubio di invasioni, scambi culturali, guerre e dominazioni. Per chi è interessato agli aspetti mitici della storia siciliana, “La Sicilia degli dei” funge da guida alle radici mitologiche dell’isola mentre l’influenza della cultura islamica sulla Sicilia è esplorata in “La Sicilia musulmana”, che fornisce un resoconto completo della storia islamica dell’isola.

Lista dei migliori libri sulla storia della Sicilia su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sulla storia della Sicilia che si possono trovare su Amazon in lingua italiana:

Breve storia della Sicilia

Titolo: Breve storia della Sicilia

ISBN-13: 978-8838938573

Autore: John Julius Norwich

Traduttore: Chiara Rizzuto

Editore: Sellerio Editore Palermo

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 509

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: John Julius Norwich, storico e viaggiatore, fornisce una storia concisa e ben documentata della Sicilia dai Fenici e dai Greci fino alla metà del XX secolo. Copre 2.500 anni di storia siciliana con stile, garbo e rigore accademico.





Storia della Sicilia medievale e moderna

Titolo: Storia della Sicilia medievale e moderna

ISBN-13: 978-8842021476

Autore: Denis Mack Smith

Traduttore: L. Biocca Marghieri

Editore: Laterza

Edizione: undicesima (1 febbraio 2009)

Pagine: 789

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Denis Mack Smith racconta gli ultimi dieci secoli di storia siciliana, dalla conquista araba alla dominazione borbonica, e dall’unificazione italiana alla autonomia. È un libro ben scritto ed essenziale per comprendere lo sviluppo storico della Sicilia.





La Sicilia greca

Titolo: La Sicilia greca

ISBN-13: 978-8843017027

Autore: Lorenzo Braccesi, Giovanni Millino

Editore: Carocci

Edizione: 24 novembre 2000

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Lorenzo Braccesi e Giovanni Millino offrono una panoramica semplice e organizzata della Sicilia greca dai suoi inizi coloniali alla conquista romana. Sebbene privo di illustrazioni, fornisce un resoconto completo di quel periodo storico.





Breve storia della Sicilia

Titolo: Breve storia della Sicilia

ISBN-13: 978-8842036784

Autore: Moses I. Finley, Denis Mack Smith, Christopher J. Duggan

Traduttore: G. Codignola

Editore: Laterza

Edizione: tredicesima (1 settembre 1992)

Pagine: 374

Recensioni: vedi

Formato: Libro In breve: Tre eminenti storici britannici raccontano le straordinarie vicende della storia della Sicilia, esaminandone il rapporto con la natura, l’ambiente, l’economia e la società dall’antichità ai giorni nostri. Consigliato a lettori accaniti e restii.





Mille anni in Sicilia. Dagli arabi ai Borboni

Titolo: Mille anni in Sicilia

Sottotitolo: Dagli arabi ai Borboni

ISBN-13: 978-8829701032

Autore: Giuseppe Quatriglio

Editore: Marsilio

Edizione: 26 settembre 2019

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Giuseppe Quatriglio esplora il millennio della storia siciliana, dallo sbarco arabo nell’827 all’arrivo di Giuseppe Garibaldi con i Mille nel 1860. Il libro immerge i lettori in un viaggio millenario di invasioni, culture, guerre e governanti.





La Sicilia degli dei. Una guida mitologica

Titolo: La Sicilia degli dei

Sottotitolo: Una guida mitologica

ISBN-13: 978-8832854367

Autore: Giulio Guidorizzi, Silvia Romani

Illustratore: Michele Tranquillini

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 10 giugno 2022

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida In breve: Giulio Guidorizzi, Silvia Romani e Michele Tranquillini presentano una guida mitologica della Sicilia, corredata da fotografie di luoghi e immagini di miti. Questo libro scritto con competenza copre una parte significativa delle leggende siciliane in modo divertente e informativo.





La Sicilia musulmana

Titolo: La Sicilia musulmana

ISBN-13: 978-8815266088

Autore: Alessandro Vanoli

Editore: Il Mulino

Edizione: 8 settembre 2016

Pagine: 229

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Il libro ben fatto e coinvolgente di Alessandro Vanoli fornisce un resoconto dettagliato della Sicilia islamica. Copre la conquista, le caratteristiche, le campagne, le città, l’interazione tra diversi popoli e religioni, il suo posto nella nuova realtà, il declino e la caduta.





Storia della Sicilia antica

Titolo: Storia della Sicilia antica

ISBN-13: 978-8842025320

Autore: Moses I. Finley

Traduttore: L. Biocca Marghieri

Editore: Laterza

Edizione: undicesima (1 dicembre 2008)

Pagine: 296

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Il libro di Moses I. Finley e L. Biocca Marghieri copre la colonizzazione greca, la disastrosa spedizione ateniese contro Siracusa e Agrigento, l’espansione cartaginese, le guerre puniche, l’occupazione romana e l’arrivo degli arabi. Prepara il terreno per il lavoro di Mack Smith sulla Sicilia medievale e moderna.





Breve storia della Sicilia. L’avvincente vicenda di invasioni, conquiste e culture dell’isola al centro del Mediterraneo

Titolo: Breve storia della Sicilia

Sottotitolo: L’avvincente vicenda di invasioni, conquiste e culture dell’isola al centro del Mediterraneo

ISBN-13: 978-8822754226

Autore: Enzo Di Pasquale

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 18 novembre 2021

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Enzo Di Pasquale conduce i lettori in un emozionante viaggio attraverso la storia della Sicilia, dalla preistoria ai contatti contemporanei con il Medio Oriente e il Nord Europa. Esplora la straordinaria storia di invasioni, conquiste e incontri culturali dell’isola nel cuore del Mediterraneo.





Storia dei musulmani di Sicilia: Volume Primo

Titolo: Storia dei musulmani di Sicilia

Sottotitolo: Volume Primo

ISBN-13: 9798546608248

Autore: Michele Amari

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 579

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile In breve: Il saggio storico di Michele Amari, pubblicato tra il 1854 e il 1872, è considerato il fondamento dei moderni studi orientali in Italia. Anche se scritto nella lingua del XIX secolo, rimane un’importante opera sui musulmani di Sicilia.









FAQ sui libri sulla storia della Sicilia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla storia della Sicilia