I 10 migliori libri sulla teoria dei colori

La teoria del colore è lo studio della relazione tra i colori e di come questi ultimi possono essere comminati onde ottenere risultati migliori in tantissimi campi, dal design degli interni fino alla moda o alla pittura. La teoria del colore copre argomenti come l’armonia tra colori, la ruota dei colori, i significati i simboli degli stessi colori, ed altro ancora.

Tra i migliori libri riguardanti la teoria del colore su Amazon non si può non citare La teoria dei colori di Johann Wolfgang Goethe, un libro pubblicato nel 1810 dal noto letterato tedesco che in un certo senso ha “avviato” lo studio teorico sul colore.

Ci sono comunque altri testi che trattano i colori con un approccio teorico. Ad esempio su Amazon troviamo L’ABC del colore , un ottimo manuale per chiunque lavori con i colori che spiega, tra le altre cose, anche le teorie cromatiche e gli aspetti tecnici più complicati legati alle varie tonalità.

E per chiunque voglia capire di più sui colori nel contesto della moda e, in generale, dell’abbigliamento consigliamo La teoria dei colori , un piccolo manuale di 130 pagine che di certo sarà d’aiuto per scegliere le tonalità più adatte a vari contesti. Per gli appassionati di pittura che vogliono capire come scegliere e mixare meglio i colori si segnala L’arte del colore , un testo edito da Longanesi nel 2006 scritto da Betty Edwards, una insegnante d’arte americana.

Lista dei migliori libri sulla teoria dei colori su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri sulla teoria dei colori che si possono trovare su Amazon:

La teoria dei colori

Titolo: La teoria dei colori

ISBN-13: 978-8842820307

Autore: Johann Wolfgang Goethe

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 28 aprile 2014

Pagine: –

La teoria del colore







La teoria del colore

Titolo: La teoria del colore

ISBN-13: 9798447065058

Autore: Amelia Collini

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 472

Formato: copertina rigida







L’arte del colore. Guida pratica all’uso dei colori

Titolo: L’arte del colore

Sottotitolo: Guida pratica all’uso dei colori

ISBN-13: 978-8830423916

Autore: Betty Edwards

Traduttore: Alessio Catania

Editore: Longanesi

Edizione: decima (26 ottobre 2006)

Pagine: 228

Formato: copertina flessibile







Dalla Teoria dei colori. Tra scienza e mistero

Titolo: Dalla Teoria dei colori

Sottotitolo: Tra scienza e mistero

ISBN-13: 978-8871227238

Autore: Johann Wolfgang Goethe

Editore: Demetra

Edizione: 1 gennaio 1995

Pagine: 208

La teoria del colore di H. Kueppers







La teoria del colore di H. Kueppers

Titolo: La teoria del colore di H

Sottotitolo: Kueppers

ISBN-13: 978-8894465518

Autore: Romano Dubbini (a cura di)

Editore: Gardaphoto

Edizione: 27 maggio 2020

Pagine: 164

Formato: copertina flessibile







La sfera dei colori e altri scritti sul colore e sull’arte

Titolo: La sfera dei colori e altri scritti sul colore e sull’arte

ISBN-13: 978-8884165923

Autore: Philipp O. Runge, Carmen Flaim (a cura di)

Editore: Abscondita

Edizione: 4 luglio 2017

Pagine: 202

Formato: copertina flessibile







Palette perfette. Combinazioni di colore ispirate alla moda, all’arte e allo stile

Titolo: Palette perfette

Sottotitolo: Combinazioni di colore ispirate alla moda, all’arte e allo stile

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8836008759

Autore: Lauren Wager

Traduttore: Caterina Grimaldi

Editore: Hoepli

Edizione: illustrata (18 febbraio 2022)

Pagine: 304

FAQ sui libri sulla teoria dei colori











