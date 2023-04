I 10 migliori libri sulla terapia di coppia

La terapia di coppia è un tipo di psicoterapia che aiuta le coppie a risolvere i loro problemi di relazione e a migliorare le loro capacità comunicative. La terapia di coppia viene portata avanti con la supervisione di un terapista qualificato. Quest’ultimo guida le coppie nell’identificare le cause alla radice dei loro problemi e sviluppare strategie per superarle.

Per coloro che cercano di saperne di più sulla terapia di coppia, i libri possono fornire preziosi spunti e strategie che possono migliorare le loro relazioni. Si tratta di libri utili non solo per chi già è sottoposto a questa terapia ma anche per le persone che vogliono sottoporsi ad essa e cercano informazioni oppure sono semplicemente curiose e vogliono capire di più.

Di cosa parlano i libri sulla terapia di coppia?

I libri sulla terapia di coppia parlano di come questo tipo di terapia viene realizzata dai professionisti. Possono dunque affrontare argomenti come strategie di comunicazione efficaci, gestione dei conflitti, gestione dell’infedeltà e costruzione di fiducia e rispetto.

Ad esempio, Dieci principi per una terapia di coppia efficace , Terapia di coppia e La scienza della terapia di coppia e della famiglia discutono tutti di varie strategie per una terapia di coppia efficace. Questi libri forniscono preziose informazioni sulle dinamiche delle relazioni, compresi i problemi di comunicazione e le tecniche di risoluzione dei conflitti.

Un altro libro in questa lista è Lo stato mentale di coppia , che esplora il modello Tavistock di terapia di coppia. Questo approccio si basa sull’idea che lo stato emotivo di una coppia è tanto importante quanto le sue capacità comunicative e sottolinea la necessità di empatia e comprensione nel processo terapeutico. La teoria dell’attaccamento in pratica esplora le applicazioni pratiche della teoria dell’attaccamento nel contesto della Emotionally Focused Therapy (EFT). Gli autori sottolineano l’importanza di creare un legame sicuro tra i partner e forniscono una guida su come utilizzare le tecniche EFT per raggiungere questo obiettivo.

La terapia cognitivo-comportamentale di coppia si concentra specificamente sulla Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) nel contesto della terapia di coppia. Il libro fornisce una panoramica dei principi della CBT e offre una guida pratica su come applicare questi principi alle sfide uniche del lavoro con le coppie.

Infine, La creatività nella teoria e nella terapia di coppia offre un modello sistemico-relazionale di terapia di coppia che sottolinea l’importanza della creatività da parte dello psicoterapeuta nel processo terapeutico.

Lista dei migliori libri sulla terapia di coppia su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri sulla terapia di coppia che sono acquistabili su Amazon:

Dieci principi per una terapia di coppia efficace

Titolo: Dieci principi per una terapia di coppia efficace

ISBN-13: 978-8860309297

Autore: John Gottman, Julie Schwartz Gottman

Prefazione: Daniel J. Siegel

Traduttore: Paola Merlin Baretter

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 13 luglio 2017

Pagine: 203

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terapia di coppia. Tecniche e strategie per una pratica terapeutica efficace

Titolo: Terapia di coppia

Sottotitolo: Tecniche e strategie per una pratica terapeutica efficace

ISBN-13: 978-8846404015

Autore: Gerald R. Weeks, Stefhen R. Treat

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (16 febbraio 2016)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo stato mentale di coppia. Il modello Tavistock Relationships

Titolo: Lo stato mentale di coppia

Sottotitolo: Il modello Tavistock Relationships

ISBN-13: 978-8832853414

Autore: Mary Morgan

Traduttore: Francesca Bergamo

Traduttore: Silvia Cavedoni

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 22 luglio 2021

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scienza della terapia di coppia e della famiglia

Titolo: La scienza della terapia di coppia e della famiglia

ISBN-13: 978-8832852752

Autore: John Gottman, Julie Schwartz Gottman

Traduttore: Paola Merlin Baretter

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 21 gennaio 2021

Pagine: 340

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Psicoanalisi relazionale e terapia di coppia

Titolo: Psicoanalisi relazionale e terapia di coppia

ISBN-13: 978-8898991419

Autore: Philip A. Ringstrom

Editore: Giovanni Fioriti Editore

Edizione: 26 gennaio 2017

Pagine: 372

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La psicoterapia con la coppia. Il modello integrato dei contratti. Teoria e pratica

Titolo: La psicoterapia con la coppia

Sottotitolo: Il modello integrato dei contratti. Teoria e pratica

ISBN-13: 978-8846417909

Autore: Marisa Malagoli Togliatti, Patrizia Angrisani, Maurizio Barone

Editore: Franco Angeli

Edizione: terza (24 agosto 2016)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La terapia cognitivo-comportamentale di coppia. Caratteristiche distintive

Titolo: La terapia cognitivo-comportamentale di coppia

Sottotitolo: Caratteristiche distintive

ISBN-13: 978-8891778253

Autore: Michael Worrell

Traduttore: Emanuele Del Castello

Editore: Franco Angeli

Edizione: prima (9 ottobre 2018)

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La creatività nella teoria e nella terapia di coppia. Un modello sistemico-relazionale

Titolo: La creatività nella teoria e nella terapia di coppia

Sottotitolo: Un modello sistemico-relazionale

ISBN-13: 978-8835137917

Autore: Luigi Baldascini, Maria Serena Mastrangelo

Editore: Franco Angeli

Edizione: 7 ottobre 2022

Pagine: 222

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Terapia sessuale sistemica

Titolo: Terapia sessuale sistemica

ISBN-13: 978-8860303356

Autore: Ulrich Clement, T. Arcelloni (a cura di)

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 29 gennaio 2010

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla terapia di coppia

Chi può trovare interessanti i libri sulla terapia di coppia?

Si tratta di libri utili per le coppie che pensano di voler far ricorso a questo tipo di terapia, per le coppie che vogliono rafforzare la loro relazione, le persone che hanno problemi di relazione, gli sposi e le coppie fidanzate e chiunque sia interessato alla crescita personale e al miglioramento personale.





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla terapia di coppia