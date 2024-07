I 10 migliori libri sulla tintura naturale

Questi libri offrono ai lettori approfondimenti sulle tecniche tradizionali e innovative per l’estrazione e l’utilizzo dei colori derivati dalle piante e per il loro utilizzo in vari contesti, soprattutto quello riguardante i tessuti. Solo i primi tre sono in italiano. Dai anche un’occhiata ai libri sulle piante tintorie e ai libri sui pigmenti naturali .

Di cosa parlano i libri sulla tintura naturale

Colori secondo natura di Paola Della Pergola è un manuale dettagliato sulla tintura naturale. Spiega come estrarre uno spettro di colori da piante, fiori, foglie e radici. Il libro include 50 profili di piante e istruzioni di tintura per varie fibre come lana, cotone e seta. Il metodo di Paola enfatizza la sperimentazione ecologica e creativa, rendendo ogni risultato di tintura unico.

Colora i tuoi tessuti con le piante di Nadia Gulluni presenta un approccio eco-friendly alla trasformazione delle fibre in arte. Il libro tratta di piante tintorie tradizionali, erbe aromatiche e licheni e insegna tecniche di estrazione e tintura. È organizzato in base ai colori stagionali e include progetti per la creazione di inchiostri naturali.

Le piante tintorie di Gilberto Bulgarelli e Sergio Flamigni è un libro illustrato diviso in due parti. La prima parte riguarda la storia e la teoria della tintura, le caratteristiche delle fibre e le tecniche necessarie. La seconda parte fornisce profili dettagliati delle piante tintorie, incluso il loro uso, i colori ottenuti e le fibre adatte.

Libri in inglese

Botanical Colour at your Fingertips di Rebecca Desnos offre una guida alla tintura botanica. Insegna come estrarre i colori da piante come avocado ed eucalipto utilizzando metodi semplici. Il libro include tecniche per la mordenzatura del latte di soia, garantendo colori vivaci e duraturi sulle fibre vegetali.

Wild Colour di Jenny Dean è una guida stimolante alle tinture naturali ricavate dalle piante. Copre tecniche di tintura ecocompatibili e fornisce informazioni su oltre 65 specie di piante. Il libro spiega in dettaglio come selezionare fibre, parti di piante e metodi per la mordenzatura e la tintura.

The Art and Science of Natural Dyes di Joy Boutrup e Catharine Ellis è una guida ai principi e alle pratiche di tintura naturale. Con foto di oltre 450 campioni di tintura, copre ogni aspetto del processo di tintura, tra cui teoria, fibre, mordenti e solidità della tintura.

True Colors di Keith Recker esplora il lavoro di artisti che creano colori da materiali naturali. Comprende conversazioni con 28 artigiani in tutto il mondo, discutendo delle loro tecniche e tradizioni. Il libro evidenzia l’importanza culturale e ambientale della tintura naturale.

Natural Dyes di Judy Hardman e Sally Pinhey descrive l’uso delle piante per tingere lana, seta e cotone. Contiene acquerelli botanici e campioni di colori prodotti da varie piante. Il libro include progetti di giardini con piante coloranti, guide di tintura passo dopo passo e informazioni sulla tintura solare e sulla tintura del feltro in tutte le forme.

Natural Color di Sasha Duerr presenta progetti stagionali per la tintura di indumenti e tessuti per la casa con colori a base vegetale. Il libro offre istruzioni passo passo e tecniche per shibori, dip-dye e stampa a blocchi. Include ricette per tingere vari tessuti ed enfatizza metodi sostenibili e artigianali, ispirando i lettori a incorporare i colori naturali nelle loro vite.

Natural Dyes and Home Dyeing di Rita Adrosko fornisce 52 ricette per estrarre le tinture da piante comuni. Offre istruzioni passo dopo passo per preparare gli ingredienti e tingere i tessuti. Il libro include una cronologia delle tecniche di tintura e appendici.

Lista dei migliori libri sulla tintura naturale su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulla tintura naturale che sono disponibili su Amazon:

Colori secondo natura. Manuale di tintura naturale

Titolo: Colori secondo natura

Sottotitolo: Manuale di tintura naturale

ISBN-13: 978-8865162866

Autore: Paola Della Pergola

Editore: Altreconomia

Edizione: 14 giugno 2018

Pagine: 144

Recensioni: vedi









Le piante tintorie. Come ottenere dal mondo vegetale un’ampia gamma di colori naturali

Titolo: Le piante tintorie

Sottotitolo: Come ottenere dal mondo vegetale un’ampia gamma di colori naturali

ISBN-13: 978-8820395612

Autori: Gilberto Bulgarelli, Sergio Flamigni

Editore: Hoepli

Edizione: 5 giugno 2020

Pagine: 208

Recensioni: vedi









Botanical Colour at your Fingertips

Titolo: Botanical Colour at your Fingertips

ISBN-13: 978-0995556621

Autore: Rebecca Desnos

Editore: Botanical Colour at your Fingertips

Edizione: seconda (1 ottobre 2016)

Pagine: 106

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Wild Colour: How to Make and Use Natural Dyes

Titolo: Wild Colour

Sottotitolo: How to Make and Use Natural Dyes

ISBN-13: 978-1784725532

Autore: Jenny Dean

Editore: Ilex

Edizione: prima (6 dicembre 2018)

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







The Art and Science of Natural Dyes: Principles, Experiments, and Results

Titolo: The Art and Science of Natural Dyes

Sottotitolo: Principles, Experiments, and Results

ISBN-13: 978-0764356339

Autori: Joy Boutrup, Catharine Ellis

Editore: Schiffer Pub Ltd

Edizione: 28 gennaio 2019

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: Rilegatura a spirale

Note: in inglese







True Colors: World Masters of Natural Dyes and Pigments

Titolo: True Colors

Sottotitolo: World Masters of Natural Dyes and Pigments

ISBN-13: 978-1733200387

Autore: Keith Recker

Editore: Schiffer Craft

Edizione: Revised Edition (31 ottobre 2020)

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Natural Dyes

Titolo: Natural Dyes

ISBN-13: 978-1847971005

Autori: Judy Hardman, Sally Pinhey

Editore: Crowood Pr

Edizione: 31 maggio 2009

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Natural Color: Vibrant Plant Dye Projects for Your Home and Wardrobe

Titolo: Natural Color

Sottotitolo: Vibrant Plant Dye Projects for Your Home and Wardrobe

ISBN-13: 978-1607749363

Autore: Sasha Duerr

Editore: Watson-Guptill

Edizione: illustrata (23 agosto 2016)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Natural Dyes and Home Dyeing

Titolo: Natural Dyes and Home Dyeing

ISBN-13: 978-0486226880

Autore: Rita J. Adrosko

Editore: Dover Pubns

Edizione: Revised ed (1 settembre 1971)

Pagine: 154

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











