I 10 migliori libri sulla torre di Pisa

Tuffati in una selezione accuratamente curata di libri che esplorano gli aspetti affascinanti della Torre pendente di Pisa. Queste opere offrono approfondimenti storici, analisi architettoniche e narrazioni coinvolgenti che collegano i lettori a uno dei monumenti più iconici del mondo. Ideale per gli appassionati di storia, architettura e cultura italiana, la selezione che proponiamo oggi approfondisce i diversi aspetti della torre e non è rivolta solo a chi intende visitare questo importante monumento italiano.

Di cosa parlano i libri sulla torre di Pisa?

La Torre di Pisa di Nicholas Shrady ti accompagna attraverso l’intrigante racconto della Torre pendente di Pisa, una meraviglia che ha ha resistito alla prova del tempo; a partire dalla sua nascita nel XII secolo sul Campo dei Miracoli fino agli ultimi sforzi di restauro, questo volume incapsula la miriade di storie, inclusi i primi tentativi di rettifica, gli esperimenti sulla gravità di Galileo e la costante minaccia di collasso. È un monumento che sfida la logica e la gravità con la sua inclinazione di cinque gradi.

La torre di Pisa, Meraviglia dell’arte di Maria Cristina Fabbri è un coinvolgente viaggio nella storia per giovani menti della Torre di Pisa; esplora le origini, la struttura e lo stato attuale della torre, evidenziando le sue fondamenta uniche e il sorprendente contrasto del marmo bianco con l’erba verde, con l’obiettivo di educare i giovani alla bellezza intellettuale dell’arte.

Il restauro della torre pendente di Pisa di Michele Jamiolkowski presenta un’esplorazione approfondita del complesso restauro della Torre pendente di Pisa, descrivendo in dettaglio le fondamenta della torre su un terreno instabile, la sua crescente inclinazione nel corso dei secoli e le innovative soluzioni di ingegneria geotecnica impiegate da un comitato internazionale, il tutto mantenendo l’integrità del monumento e i segni storici.

Cinedipendente, i film con la torre di Pisa di Alessio Carli offre un’esplorazione unica delle apparizioni della Torre di Pisa in circa quaranta film italiani e internazionali, esaminandone la rappresentazione in vari generi e continenti, dalla commedia italiana al cinema d’autore europeo, rivelandone il fascino duraturo nella cultura pop globale.

L’intrigante La torre di Pisa e le bellezze della Toscana combina un puzzle tridimensionale di alta qualità del Torre di Pisa con un opuscolo informativo, ideale per appassionati e giovani costruttori, che offre un’esperienza pratica mentre si apprende la storia e il fascino del monumento.

La Breve storia della torre di Pisa di Piero Pierotti approfondisce i primi sforzi per affrontare la pendenza della torre a partire dal 1298, raccontando la successione di commissioni incaricate della sua cura e dell’affascinante viaggio di questa struttura irreversibilmente inclinata mentre trascendeva i secoli.

Perché ho abbattuto la torre di Pisa di Corrado Onorato presenta una narrazione avvincente in cui cinque studenti, uniti da una gara di matematica, si imbarcano in un piano selvaggio che prevede vittimismo e vendetta contro un potente e folle rettore, ambientato in una rappresentazione accattivante e inquietante di Pisa.

