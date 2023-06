I 10 migliori libri sulla tragedia dell’Heysel

La tragedia avvenuta allo stadio Heysel di Bruxelles il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Questa raccolta di libri approfondisce i vari aspetti di quella fatidica notte, fornendo approfondimenti, resoconti personali e analisi degli eventi che si sono svolti.

Di cosa parlano i libri sulla tragedia dell'Heysel?

In questo assortimento troverai una serie di pubblicazioni che offrono diverse prospettive sulla tragedia dell’Heysel. Questi libri esplorano le circostanze che hanno portato al disastro, le conseguenze immediate e gli effetti a lungo termine sulla comunità calcistica e oltre. Sebbene ogni libro si concentri sullo stesso evento storico, forniscono narrazioni e interpretazioni uniche, rendendo questa raccolta una risorsa completa per comprendere la tragedia.

I libri presenti in questa raccolta fanno luce sulle vicende umane dietro la tragedia, raccontando le esperienze dei sopravvissuti e dei testimoni. Dipingono un’immagine vivida dell’atmosfera nello stadio, dell’eccitazione e dell’attesa della partita e del brusco passaggio dalla celebrazione al caos. Attraverso resoconti personali e interviste, i lettori acquisiscono una comprensione più profonda delle emozioni e dei traumi subiti dalle persone colpite.

Inoltre, questi libri analizzano i fattori che hanno contribuito alla tragedia, esaminando il ruolo del teppismo, le infrastrutture inadeguate dello stadio e la risposta delle autorità.

Un libro degno di nota in questa raccolta si distingue per la sua copertura completa e la meticolosa ricerca. Quella notte all’Heysel di Emilio Targia offre un racconto in prima persona degli eventi, cogliendo l’atmosfera prima e durante la partita attraverso ricordi personali, filmati e fotografie.

Un altro libro, Heysel. La tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare di Jean-Philippe Leclaire, scava all’indomani della tragedia e ai successivi tentativi di venire a patti con l’evento. “Heysel. Le verità di una strage annunciata” di Francesco Caremani fornisce un esame critico delle circostanze che hanno portato alla tragedia. Heysel 29 maggio 1985. Prove di memoria di Emilio Targia presenta una raccolta di memorie e testimonianze di sopravvissuti, ex giocatori, scrittori, politici, giornalisti e artisti. Inoltre, questa raccolta presenta L’ultima curva. La tragedia dello stadio Heysel di Nereo Ferlat, che include una raccolta di immagini in bianco e nero e a colori.

Lista dei migliori libri sulla tragedia dell'Heysel su Amazon

In basso la lista dei 10 migliori libri sulla tragedia dell’Heysel che si trovano su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Quella notte all’Heysel

Titolo: Quella notte all’Heysel

ISBN-13: 978-8820058418

Autore: Emilio Targia

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 12 maggio 2015

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Heysel. La tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare

Titolo: Heysel

Sottotitolo: La tragedia che la Juventus ha cercato di dimenticare

ISBN-13: 978-8838461927

Autore: Jean-Philippe Leclaire

Traduttore: M. Moresco

Editore: Piemme

Edizione: 15 marzo 2006

Pagine: 299

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Heysel. Le verità di una strage annunciata

Titolo: Heysel

Sottotitolo: Le verità di una strage annunciata

ISBN-13: 978-8896184240

Autore: Francesco Caremani

Editore: Bradipolibri

Edizione: 11 giugno 2010

Pagine: 248

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Heysel 29 maggio 1985. Prove di memoria

Titolo: Heysel 29 maggio 1985

Sottotitolo: Prove di memoria

ISBN-13: 978-8895284194

Autore: Emilio Targia

Editore: Reality Book

Edizione: 6 febbraio 2012

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ultima curva. La tragedia della stadio Heysel

Titolo: L’ultima curva

Sottotitolo: La tragedia della stadio Heysel

ISBN-13: 978-8898996131

Autore: Nereo Ferlat

Editore: NovAntico

Edizione: 25 aprile 2015

Pagine: 150

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La notte dell’innocenza. Heysel 1985, memorie di una tragedia

Titolo: La notte dell’innocenza

Sottotitolo: Heysel 1985, memorie di una tragedia

ISBN-13: 978-8817181563

Autore: Mario Desiati

Editore: Rizzoli

Edizione: 9 maggio 2023

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Heysel 29 maggio 1985

Titolo: Heysel 29 maggio 1985

ISBN-13: 978-1791369538

Autore: Andrea Linfozzi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 54

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quando cade l’acrobata, entrano i clown. Heysel, l’ultima partita

Titolo: Quando cade l’acrobata, entrano i clown

Sottotitolo: Heysel, l’ultima partita

ISBN-13: 978-8806204662

Autore: Walter Veltroni

Editore: Einaudi

Edizione: 29 aprile 2010

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La partita del diavolo

Titolo: La partita del diavolo

ISBN-13: 978-8868580469

Autori: Roberto Renga, Chiara Bottini

Editore: Absolutely Free

Edizione: 6 maggio 2015

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: Heysel Stadium Brussels

Sottotitolo: European Football’s Darkest Hour

ISBN-13: 978-1739707712

Autore: Paul McCallam

Editore: Paul McCallam Books

Edizione: 24 aprile 2022

Pagine: 508

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese In breve: XN2









FAQ sui libri sulla tragedia dell'Heysel





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla tragedia dell'Heysel