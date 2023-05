I 10 migliori libri sulla Tunisia

La Tunisia è un paese in del Nordafrica che confina con Libia e con Algeria e che si affaccia sul Mar Mediterraneo. Vanta una popolazione di circa 12 milioni di persone. Nonostante l’estensione geografica limitata, soprattutto rispetto ai vicini, la Tunisia resta un paese importante anche per quanto riguarda il profilo storico, culturale e dunque turistico. La Tunisia è nota per le sue spiagge, le antiche rovine e i mercati. Ci sono diverse guide su Amazon riguardanti questo paese, utili per gli aspiranti turisti ma anche per uomini d’affari che vogliono capire l’economia e la situazione politica.

Di cosa parlano i libri sulla Tunisia?

I libri che abbiamo scelto riguardano principalmente la Tunisia e la sua storia, cultura e attrazioni turistiche. Alcuni dei libri forniscono una panoramica generale del paese, compresa la sua geografia, storia e tradizioni culturali, mentre altri si concentrano su argomenti specifici come la Tunisia contemporanea, la transizione del paese verso la democrazia e le influenze italiane sulla cultura tunisina. In generale la lunghezza di questi testi varia da poco meno di 200 pagine a quasi 450 pagine.

Molti di questi libri sono guide di viaggio che forniscono informazioni sulle città del paese, sulle attrazioni turistiche e sui siti archeologici. Spesso includono mappe e descrizioni dettagliate delle varie località, cosa che rende queste risorse utili per i viaggiatori che pianificano un viaggio in Tunisia. Alcune di queste guide di viaggio sono più complete di altre, con alcune che coprono solo le città costiere, mentre altre coprono l’intero paese, comprese le sue oasi e deserti.

Ci sono anche alcuni libri sulla storia e la politica tunisina, incluso un libro che fornisce una panoramica della transizione della Tunisia alla democrazia dopo aver ottenuto l’indipendenza. Questo libro è relativamente breve rispetto alle guide di viaggio, con poco più di 100 pagine, ma fornisce un’analisi concisa ed esauriente per comprendere il contesto politico e sociale odierno del paese.

Uno dei libri più unici della lista è una guida per gli appassionati di moto che vogliono pianificare un viaggio in Tunisia. Questo libro fornisce informazioni sui migliori percorsi da percorrere, i migliori periodi dell’anno per viaggiare e altre informazioni pratiche per i motociclisti.

Lista dei migliori libri sulla Tunisia su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sulla Tunisia che sono in vendita su Amazon:

Tunisia

Titolo: Tunisia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8804530381, 9788836553471

Autore: Touring

Editore: Touring

Edizione: illustrata (23 febbraio 2011)

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Tunisia contemporanea

Titolo: La Tunisia contemporanea

ISBN-13: 978-8815259349

Autore: Stefano Maria Torelli

Editore: Il Mulino

Edizione: 17 settembre 2015

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tunisia. Le città costiere, i siti romani e le oasi a nord del Sahara

Titolo: Tunisia

Sottotitolo: Le città costiere, i siti romani e le oasi a nord del Sahara

ISBN-13: 978-8886437608

Autore: Maria Teresa Grassi, Robo Gabr’Aoun

Editore: Polaris

Edizione: 6 settembre 2002

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







TUNISIA – Guida raccontata per viaggiatori indipendenti

Titolo: TUNISIA – Guida raccontata per viaggiatori indipendenti

ISBN-13: 978-1445222721

Autore: Simone Monticelli

Editore: lulu.com

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il risveglio della democrazia. La Tunisia dall’indipendenza alla transizione

Titolo: Il risveglio della democrazia

Sottotitolo: La Tunisia dall’indipendenza alla transizione

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8843094561

Autore: Leila El Houssi

Editore: Carocci

Edizione: New (17 gennaio 2019)

Pagine: 111

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tunisi la città nascosta. Una guida emozionale

Titolo: Tunisi la città nascosta

Sottotitolo: Una guida emozionale

ISBN-13: 978-8866083788

Autore: Rosita Ferrato

Editore: Neos Edizioni

Edizione: 20 aprile 2021

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







TERRE&MOTO: TUNISIA: COME ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN MOTO DEI TUOI SOGNI

Titolo: TERRE&MOTO: TUNISIA

Sottotitolo: COME ORGANIZZARE IL VIAGGIO IN MOTO DEI TUOI SOGNI

ISBN-13: 9798429476117

Autore: Andrea Bonesi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tunisia

Titolo: Tunisia

ISBN-13: 978-8837078423

Autore: AA.VV.

Editore: Mondadori Electa

Edizione: quarta (21 gennaio 2011)

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







