I 10 migliori libri sulla Valtellina

Spesso ci imbattiamo in vari titoli che approfondiscono i paesaggi mozzafiato, la ricca storia e le prelibatezze culturali di regioni specifiche. L’approfondimento di questa selezione di opere offre ai lettori uno sguardo sulle regioni pittoresche e ricche di storia della Valtellina e della Valchiavenna. Gli argomenti trattati in questi volumi sono diversi, dagli itinerari esplorativi pensati per le famiglie, come “Quarantaquattro passi” di Luca Arzuffi, ai trekking più mirati come “Escursioni in Alta Valtellina” di Alessandro Disperati.

Per coloro che cercano uno spaccato delle bellezze naturali della regione, c’è un testo che descrive in dettaglio i pittoreschi laghi della Valtellina e della Valchiavenna. Per gli appassionati, invece, dell’arte culinaria, “Valtellina e Valchiavenna in tavola” propone ricette della tradizione rivisitate in chiave moderna. Per quanto riguarda le date di pubblicazione, alcuni di questi volumi esistono da tempo e offrono spunti consolidati nel tempo, mentre altri, come “Escursioni in Valtellina” di Beatrice Clerici, sono aggiunte più recenti e forniscono nuove prospettive.

In sostanza, questa classificazione funge da guida per chiunque voglia scoprire le gemme della Valtellina e della Valchiavenna.

Lista dei migliori libri sulla Valtellina su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri sulla Valtellina che sono presenti su Amazon:

Quarantaquattro passi. Itinerari per famiglie in Valtellina e Valchiavenna

Titolo: Quarantaquattro passi

Sottotitolo: Itinerari per famiglie in Valtellina e Valchiavenna

ISBN-13: 978-8897292722

Autore: Luca Arzuffi

Editore: Lyasis

Edizione: 22 marzo 2021

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni in Alta Valtellina

Titolo: Escursioni in Alta Valtellina

ISBN-13: 978-8865700563

Autore: Alessandro Disperati

Editore: Macchione Editore

Edizione: 1 agosto 2011

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







100 laghi di Valtellina e Valchiavenna

Titolo: 100 laghi di Valtellina e Valchiavenna

ISBN-13: 978-8897292128

Editore: Lyasis

Edizione: 2 dicembre 2013

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sentiero Valtellina. In bicicletta e a piedi nel cuore delle Alpi

Titolo: Sentiero Valtellina

Sottotitolo: In bicicletta e a piedi nel cuore delle Alpi

ISBN-13: 978-8868614256

Autore: Lorenzo Gambetta

Presentazione: Renzo Fallati

Prefazione: Marco Confortola

Editore: Infinito Edizioni

Edizione: 16 luglio 2020

Pagine: 117

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Valtellina. In alto i calici. Vini e cantine, alla scoperta del territorio

Titolo: Valtellina

Sottotitolo: In alto i calici. Vini e cantine, alla scoperta del territorio

ISBN-13: 978-8875114152

Autori: Sara Missaglia, Paolo Stecca, Casimiro Maule (a cura di)

Editore: Bellavite Editore

Edizione: 15 febbraio 2021

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni in Valtellina. 14 itinerari adatti a tutti

Titolo: Escursioni in Valtellina

Sottotitolo: 14 itinerari adatti a tutti

ISBN-13: 978-8866439011

Autore: Beatrice Clerici

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 23 giugno 2022

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulla Valtellina





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulla Valtellina