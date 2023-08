I 10 migliori libri sulla Via Francigena

Questa raccolta presenta una serie di testi incentrati sullo storico percorso di pellegrinaggio, la Via Francigena, che attraversa l’Europa da Canterbury a Roma. Queste opere offrono approfondimenti su vari aspetti di questo viaggio, soddisfacendo preferenze e interessi diversi.

Di cosa parlano i libri sulla Via Francigena?

Alcuni libri approfondiscono sezioni specifiche del percorso, fornendo dettagli intricati e indicazioni per i viaggiatori. Ad esempio, “La via Francigena in Toscana” offre un’esplorazione completa del tratto toscano, mettendone in luce le gemme artistiche e storiche. Un’altra opera, “La via Francigena a piedi”, ingrandisce il segmento da Siena a Roma, guidando i lettori attraverso i paesaggi affascinanti e i punti di riferimento culturali di questa porzione.

Inoltre, la collezione offre diversità geografica, mettendo in mostra la tappa svizzera della Via Francigena in “La via Francigena in Svizzera”. Questo libro descrive in dettaglio la parte svizzera del viaggio, guidando i lettori attraverso 11 tappe, tra cui l’impegnativo Passo del Gran San Bernardo.

In “La via Francigena”, l’attenzione si allarga per comprendere l’intero viaggio da Canterbury a Roma, incorporando approfondimenti su vari percorsi, contesto storico e connessioni culturali.

Per chi cerca un’esperienza immersiva spicca “La Via Francigena. 1.000 km a piedi dal Gran San Bernardo a Roma”. Questo volume fornisce una guida completa per percorrere l’intero percorso di 1.000 chilometri, con descrizioni di luoghi accattivanti e informazioni pratiche.

Inoltre, la collezione comprende libri che soddisfano preferenze specifiche. “Guida alla via Francigena in bicicletta” offre spunti per i ciclisti, mentre “I diari della via Francigena” presenta i diari dei viaggiatori che hanno intrapreso questo pellegrinaggio.

Infine, “Via Francigena For Dummies” fornisce una guida adatta ai principianti, analizzando gli elementi essenziali del viaggio in modo accessibile.

Lista dei migliori libri sulla Via Francigena su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulla Via Francigena che si trovano su Amazon:

La via Francigena in Toscana. Da Lucca a Siena e la Val d’Orcia

Titolo: La via Francigena in Toscana

Sottotitolo: Da Lucca a Siena e la Val d’Orcia

ISBN-13: 978-8861897090

Autore: Roberta Ferraris

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: 13 maggio 2021

Pagine: 112

Formato: copertina flessibile







La via Francigena in Svizzera. Dalla Francia all’Italia in undici tappe

Titolo: La via Francigena in Svizzera

Sottotitolo: Dalla Francia all’Italia in undici tappe

ISBN-13: 978-8862987561

Autore: Monica Nanetti

Editore: Morellini

Edizione: 16 luglio 2020

Pagine: 132

Formato: copertina flessibile







La via Francigena. Con mappa estraibile

Titolo: La via Francigena

Sottotitolo: Con mappa estraibile

ISBN-13: 978-8854051713

Autore:

Editore: White Star

Edizione: 16 maggio 2023

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







La Via Francigena. 1.000 km a piedi dal Gran San Bernardo a Roma

Titolo: La Via Francigena

Sottotitolo: 1.000 km a piedi dal Gran San Bernardo a Roma

ISBN-13: 9791259960023

Autori: Roberta Ferraris, Luciano Callegari, Simone Frignani

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: quarta (24 marzo 2023)

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







La via Francigena da Lucca a Roma. Con Carta geografica ripiegata

Titolo: La via Francigena da Lucca a Roma

Sottotitolo: Con Carta geografica ripiegata

ISBN-13: 978-8833330853

Autore:

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 22 agosto 2019

Pagine: 120

Formato: copertina flessibile







Guida alla via Francigena in bicicletta. Oltre 1000 chilometri dalle Alpi a Roma

Titolo: Guida alla via Francigena in bicicletta

Sottotitolo: Oltre 1000 chilometri dalle Alpi a Roma

ISBN-13: 978-8861894617

Autore: Roberta Ferraris

Collaboratore: Alberto Conte

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: quarta (26 luglio 2018)

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







I diari della via Francigena. Da Canterbury a Roma sulle tracce di viandanti e pellegrini

Titolo: I diari della via Francigena

Sottotitolo: Da Canterbury a Roma sulle tracce di viandanti e pellegrini

ISBN-13: 978-8888829951

Autori: Enrico Brizzi, Marcello Fini

Editore: Ediciclo

Edizione: 24 giugno 2010

Pagine: 264

Formato: copertina flessibile







La via Francigena. 45 giorni a piedi tra natura, arte e sapori

Titolo: La via Francigena

Sottotitolo: 45 giorni a piedi tra natura, arte e sapori

ISBN-13: 978-8836579020

Autore: Fabrizio Ardito Giornalista e fotografo

Editore: Touring

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 172

Formato: copertina flessibile







Via Francigena For Dummies

Titolo: Via Francigena For Dummies

ISBN-13: 978-8820389369

Autore: Monica Nanetti

Editore: Hoepli

Edizione: 19 aprile 2019

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile











