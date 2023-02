I 10 migliori libri sulla violenza domestica

La violenza domestica è un modello di comportamento violento che si presenta in particolare nelle relazioni di tipo sentimentale tra persone conviventi. In particolare con l’espressione ci si riferisce alla violenza da parte dell’uomo nei confronti della donna, una violenza che può presentarsi anche sotto forma psicologica. Questo comportamento può assumere varie forme, tra cui abusi fisici, emotivi, psicologici, sessuali o finanziari.

La violenza domestica può verificarsi in qualsiasi tipo di relazione, indipendentemente dall’età o o dallo stato socio-economico. Oggi la violenza domestica è un tema sentito perché è un problema serio e diffuso che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. È una violazione dei diritti umani e può avere conseguenze devastanti per individui, famiglie e comunità.

Di cosa parlano i libri sulla violenza domestica

I libri sulla violenza domestica in genere si concentrano sulla sensibilizzazione sul problema, fornendo supporto e risorse per i sopravvissuti alla violenza domestica e promuovendo gli sforzi di prevenzione e intervento. Questi libri possono dunque trattare l’argomento da diversi punti di vista, da quello psicologico a quello che analizza le dinamiche del potere e del controllo.

Gli stessi libri su questo argomento possono anche analizzare gli effetti della violenza domestica sui bambini e le ramificazioni legali e sociali della violenza domestica. Alcuni libri possono anche fornire consigli pratici su come abbandonare una relazione violenta, come ottenere protezione legale e come guarire dal trauma della violenza domestica.

Libri da leggere sulla violenza domestica

Tra i migliori libri che trattano la violenza domestica su Amazon c’è Lo stile dell’abuso , un testo del 2021 molto interessante che analizza soprattutto il rapporto tra la violenza domestica e il linguaggio. Da citare anche Parent training in situazioni di violenza domestica , un libro rivolto perlopiù agli operatori sociali che può essere utile per capire come aiutare il genitore vittima di violenza anche nel prendersi cura dei figli. Sempre su Amazon abbiamo anche L’uomo maltrattante , un testo di Giacomo Grifoni che si concentra sul trattamento dell’uomo responsabile di violenza domestica.

Lista dei migliori libri sulla violenza domestica su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulla violenza domestica che si possono trovare su Amazon.it:

Lo stile dell’abuso. Violenza domestica e linguaggio

Titolo: Lo stile dell’abuso

Sottotitolo: Violenza domestica e linguaggio

ISBN-13: 978-8812009084

Autore: Raffaella Scarpa

Editore: Treccani

Edizione: 16 settembre 2021

Pagine: 352

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Parent training in situazioni di violenza domestica. Guida pratica per un intervento efficace

Titolo: Parent training in situazioni di violenza domestica

Sottotitolo: Guida pratica per un intervento efficace

ISBN-13: 978-8859013877

Autore: Kate Iwi, Chris Newman, Patrizia Romito (a cura di)

Traduttore: Gabriele Lo Iacono

Editore: Erickson

Edizione: 31 agosto 2017

Pagine: 130

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Questo non è amore. Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne

Titolo: Questo non è amore

Sottotitolo: Venti storie raccontano la violenza domestica sulle donne

ISBN-13: 978-8831715157

Autore: La 27esima ora

Editore: Marsilio

Edizione: 13 febbraio 2013

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Violenza domestica

Titolo: Violenza domestica

ISBN-13: 978-8869925771

Autore: Carolina M. Scaglioso

Editore: Armando editore

Edizione: 27 agosto 2019

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza

Titolo: Da uomo a uomo

Sottotitolo: Uomini maltrattanti raccontano la violenza

ISBN-13: 978-8859009559

Autore: Alessandra Pauncz

Editore: Erickson

Edizione: 17 dicembre 2015

Pagine: 116

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chiuse in casa. Storie di violenza domestica durante il lockdown

Titolo: Chiuse in casa

Sottotitolo: Storie di violenza domestica durante il lockdown

ISBN-13: 978-8832909647

Autore: Alessandra Balla

Prefazione: Carla Cucchiarelli

Editore: Castelvecchi

Edizione: 4 novembre 2022

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica

Titolo: Il male che si deve raccontare per cancellare la violenza domestica

ISBN-13: 978-8807491504

Autore: Simonetta Agnello Hornby, Marina Calloni

Editore: Feltrinelli

Edizione: 8 maggio 2013

Pagine: 188

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica

Titolo: In dialogo

Sottotitolo: Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica

ISBN-13: 978-8898947218

Autore: Nadia Muscialini, Mario De Maglie

Editore: Settenove

Edizione: 5 maggio 2017

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











