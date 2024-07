I 10 migliori libri sulla xilografia

Di cosa parlano i libri sulla xilografia

Xilografia offre un’analisi approfondita delle tecniche di incisione a rilievo. Questa guida copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui strumenti, materiali, processi di stampa e lo sviluppo storico dell’arte della xilografia. Offre consigli pratici sulla xilografia, la stampa a macchina, la preparazione della carta e l’applicazione del colore. Il libro tocca anche aspetti come edizioni, conservazione, esposizione e persino la creazione di ex libris e biglietti di auguri.

Piccola Passione presenta un’edizione in facsimile della rinomata serie “Piccola Passione” di Albrecht Dürer, originariamente pubblicata nel 1612. Questa collezione presenta 37 xilografie raffiguranti scene della Passione di Cristo. La tecnica magistrale di Dürer e i dettagli intricati sono riprodotti fedelmente, consentendo ai lettori di apprezzare l’arte di uno degli incisori rinascimentali più influenti.

Remo Wolf si concentra sulla produzione artistica di Remo Wolf, in particolare sul suo lavoro nella tecnica della xilografia a “legno perso”.

Storia della xilografia in Italia nel secolo XX offre una panoramica completa dell’arte xilografica italiana del XX secolo. Gianfranco Schialvino racconta le opere di oltre 500 artisti, tracciando l’evoluzione della xilografia da tecnica principalmente illustrativa a forma d’arte a sé stante. Il libro esamina probabilmente movimenti influenti, sviluppi stilistici e l’impatto di singoli artisti sul medium.

Elementi per una storia della xilografia fornisce un esame storico e artistico delle tecniche di xilografia dal 1400 al 2000. Questo volume conciso offre probabilmente una panoramica degli sviluppi chiave, degli artisti influenti e dei cambiamenti stilistici nell’arte della xilografia nell’arco di sei secoli. Può includere esempi di opere notevoli e discutere i contesti culturali che hanno caratterizzato l’evoluzione di questa tecnica di stampa.

La xilografia nel libro italiano del quattrocento esamina l’uso delle xilografie nei libri italiani del XV secolo. Lo studio di Lilian Armstrong si concentra sugli incunaboli illustrati della Biblioteca del Seminario vescovile di Padova. Il libro analizza probabilmente gli aspetti tecnici di queste prime xilografie, la loro iconografia e il loro ruolo nella produzione di libri.

The Woodcut Artist’s Handbook è una guida pratica per gli artisti interessati alla stampa a rilievo. George A. Walker affronta una serie di argomenti, tra cui strumenti, materiali e tecniche per la creazione di xilografie e linoleografie.

Medieval Woodcut Illustrations riproduce una selezione di xilografie tratte dalla famosa Cronaca di Norimberga del 1493. Il libro si concentra sulle vedute della città e sugli elementi decorativi di questa influente pubblicazione del XV secolo. Presenta 91 luoghi così come apparivano nel tardo periodo medievale, tra cui 51 vedute della città e 26 doppie pagine.

Woodcut Designs presenta una raccolta di illustrazioni in stile xilografico di Tim Foley. Il libro presenta 31 disegni su sfondi neri drammatici, che coprono una varietà di soggetti come animali, paesaggi, ritratti e altro ancora. Queste immagini sono progettate per essere colorate, offrendo un’esperienza creativa unica che combina i contrasti audaci dell’arte della xilografia con l’attività rilassante della colorazione.

A Woodcut Manual di JJ Lankes è una guida essenziale per gli appassionati di xilografia. Copre la storia delle tecniche di xilografia, dalle loro origini alle pratiche contemporanee. Il manuale include istruzioni su strumenti, materiali e metodi, arricchite da illustrazioni ad alta definizione e approfondimenti storici.

Xilografia. Le tecniche d’incisione a rilievo

Titolo: Xilografia

Sottotitolo: Le tecniche d’incisione a rilievo

ISBN-13: 978-8880164401

Autore: Ginevra Mariani (a cura di)

Editore: De Luca Editori d’Arte

Edizione: 26 aprile 2002

Pagine: 141

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piccola Passione. 37 xilografie (rist. anastatica 1612)

Titolo: Piccola Passione

Sottotitolo: 37 xilografie (rist. anastatica 1612)

ISBN-13: 978-8882122706

Autori: Albrecht Dürer, Marco Rosci (a cura di)

Presentazione: Marco Valsecchi

Editore: Interlinea

Edizione: 13 aprile 2001

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Remo Wolf. Xilografia a legno perso

Titolo: Remo Wolf

Sottotitolo: Xilografia a legno perso

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8888203478

Autori: Priamo Pedrazzoli, Giovanni Daprà

Editore: Arca

Edizione: illustrata (1 gennaio 2010)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della xilografia in Italia nel secolo XX

Titolo: Storia della xilografia in Italia nel secolo XX

ISBN-13: 978-8833642321

Autore: Gianfranco Schialvino

Editore: Pendragon

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 511

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Elementi per una storia della xilografia. Percorso storico-artistico sulla tecnica grafica dal 1400 al 2000

Titolo: Elementi per una storia della xilografia

Sottotitolo: Percorso storico-artistico sulla tecnica grafica dal 1400 al 2000

ISBN-13: 978-8886251426

Autori: Ernesto Milano, M. Bini (a cura di)

Editore: Il Bulino

Edizione: 1 gennaio 2001

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La xilografia nel libro italiano del quattrocento

Titolo: La xilografia nel libro italiano del quattrocento

ISBN-13: 978-8867809660

Autori: Lilian Armstrong, P. M. Farina (a cura di)

Traduttore: L. Mariani

Editore: EDUCatt Università Cattolica

Edizione: 26 febbraio 2016

Pagine: 168

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile









Titolo: The Woodcut Artist’s Handbook

Sottotitolo: Techniques and Tools for Relief Printmaking

ISBN-13: 978-1554076352, 8601400361603

Autori: George A. Walker, Barry Moser (Avanti)

Editore: Firefly Books Ltd

Edizione: Updated, Expanded (16 settembre 2010)

Pagine: 184

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Medieval Woodcut Illustrations: City Views and Decorations from the “Nuremberg Chronicle”

Titolo: Medieval Woodcut Illustrations

Sottotitolo: City Views and Decorations from the “Nuremberg Chronicle”

ISBN-13: 978-0486404585

Autori: Hartmann Schedel, Carol Belanger Grafton, Michael Wolgemut

Editore: Dover Pubns

Edizione: 17 dicembre 1998

Pagine: 75

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Woodcut Designs: Diverse Designs on a Dramatic Black Background

Titolo: Woodcut Designs

Sottotitolo: Diverse Designs on a Dramatic Black Background

ISBN-13: 978-0486804583, 0800759804580

Illustratore: Tim Foley

Editore: Dover Pubns

Edizione: Clr (24 giugno 2016)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







A Woodcut Manual

Titolo: A Woodcut Manual

ISBN-13: 978-1447446057

Autore: J. J. Lankes

Editore: Ind Press

Edizione: 1 marzo 2012

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











