I 10 migliori libri sull’acqua potabile

Questa selezione di libri approfondisce vari aspetti dell’acqua potabile, dal suo significato storico alle guide pratiche per garantire la purezza dell’acqua. Sono essenziali per chiunque sia interessato alla salute, agli studi ambientali o alla preparazione alle emergenze.

Di cosa parlano i libri sull'acqua potabile

Acqua divina intelligenza di Claudio Viacava discute l’importanza critica dell’acqua per la salute umana. Evidenzia quante persone siano inconsapevolmente disidratate e i rischi per la salute associati. L’autore esplora la necessità di acqua pura e incontaminata, discutendo le sue proprietà terapeutiche e le basi scientifiche della memoria dell’acqua.

Il manuale dell’acqua di Giorgio Temporelli offre un’esplorazione dettagliata dell’acqua potabile dalle sue origini all’uso moderno. Il libro copre i metodi storici di trattamento dell’acqua, gli attuali aggiornamenti normativi e le differenze tra acqua minerale e acqua del rubinetto. Affronta anche idee sbagliate comuni e pubblicità fuorvianti, arricchito con codici QR interattivi per una comprensione più approfondita.

L’acqua in tavola , curato da Giorgio Temporelli e Nicola Cassinelli, fornisce una panoramica completa dei diversi tipi di acqua potabile utilizzati nelle case. Esamina l’acqua minerale non trattata, l’acqua del rubinetto trattata e l’acqua purificata, descrivendone in dettaglio le caratteristiche, le tecniche di produzione, l’impatto economico e gli effetti sulla salute. Il libro include anche un’analisi comparativa di vari tipi di acqua.

L’acqua potabile che da quasi un secolo è argomento di lagni di Maria Beatrice Bettazzi, Simone Fagioli, Andrea Giuntini e Anna Giatti esamina il dibattito storico sul sistema acquedottistico di Firenze dal 1887 al 1918. Questo lavoro fornisce approfondimenti sulle discussioni e le controversie che circondavano l’approvvigionamento idrico in quel periodo, evidenziando i contributi dell’ingegnere Celso Capacci.

Acqua Potabile: Genesi e Ricerca di Giovanni Peli e Guido Peli si concentra sulla ridotta disponibilità di acqua potabile di fronte alle crescenti richieste della società e al cambiamento climatico. Gli autori condividono oltre trent’anni di ricerca ed esperienze pratiche. Offre dati tecnici e approfondimenti sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull’importanza dell’equilibrio naturale.

Impatti dei cambiamenti climatici sull’approvazione di acqua potabile sicura di Sabrina Sorlini e Carlo Collivignarelli affronta le complesse sfide nella gestione delle risorse idriche nel contesto dei cambiamenti climatici. Discute l’impatto dell’aumento della domanda di acqua, i danni alle infrastrutture causati da eventi meteorologici estremi e le considerazioni normative. Il libro include informazioni scientifiche ed esperienze pratiche per aiutare i gestori dei servizi idrici e gli enti di regolamentazione ambientale.

Il Potere dell’Acqua Pura di Giovanni Labia è una guida pratica sulla purificazione dell’acqua e sui suoi benefici per la salute e il benessere. Il libro esplora i rischi dell’acqua contaminata, l’impatto ambientale delle bottiglie di plastica e l’efficacia di vari metodi di purificazione come l’osmosi inversa e il trattamento UV. Fornisce inoltre consigli pratici sull’uso di acqua purificata per bere e cucinare per migliorare la salute generale.

Libri in inglese

Drinking Water di James Salzman presenta un’analisi storica e contemporanea dell’acqua potabile. Esplora il complesso viaggio dell’acqua dalle fonti naturali ai nostri rubinetti, evidenziando questioni significative come la crisi di Flint, Michigan. Il libro fonde storia, politica e scienza per offrire una visione completa del ruolo essenziale dell’acqua nella società umana e delle sue sfide future.

Drinking Water Guide del Dott. Rao Konduru è un manuale completo sulla scelta di acqua pulita e sana. Copre l’origine dell’acqua della Terra, vari tipi di acqua potabile e i loro impatti sulla salute. Il libro fornisce istruzioni dettagliate sulla remineralizzazione e alcalinizzazione dell’acqua purificata e sottolinea l’importanza di bere solo acqua di alta qualità.

The Prepper’s Water Survival Handbook di Rachel Murdock è una guida pratica per garantire l’autosufficienza idrica in caso di emergenza. Copre tecniche per trovare, filtrare, purificare e conservare l’acqua. È una risorsa essenziale per i prepper. Le chiare istruzioni del libro e le utili illustrazioni aiutano i lettori a prepararsi per vari scenari, garantendo l’accesso ad acqua sicura durante le crisi.

Lista dei migliori libri sull'acqua potabile su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sull’acqua potabile che sono disponibili su Amazon:

Acqua divina intelligenza: La nostra prima medicina

Titolo: Acqua divina intelligenza

Sottotitolo: La nostra prima medicina

ISBN-13: 9798358789531

Autore: Claudio Viacava

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 136

Formato: copertina flessibile







Il manuale dell’acqua

Titolo: Il manuale dell’acqua

Sottotitolo: Notizie e curiosità sul mondo elle acque da bere-The water manual. News and curiosities from the world of drinking water

Note: con espansione online

ISBN-13: 978-8832982800

Autore: Giorgio Temporelli

Editore: ERGA

Edizione: bilingue (19 aprile 2022)

Pagine: 468

Formato: copertina flessibile







L’acqua in tavola

Titolo: L’acqua in tavola

Sottotitolo: Caratteristiche, produzioni, consumi, controlli e legislazione vigente per le acque potabili, le minerali naturali, le acque di sorgente…

ISBN-13: 978-8846464286

Autori: G. Temporelli (a cura di), N. Cassinelli (a cura di)

Editore: Franco Angeli

Edizione: 26 maggio 2010

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







L’acqua potabile che da quasi un secolo è argomento di lagni

Titolo: L’acqua potabile che da quasi un secolo è argomento di lagni

Sottotitolo: L’ingegner Celso Capacci e il dibattito sull’acquedotto di Firenze (1887-1918)

ISBN-13: 978-8890906138

Autori: Maria Beatrice Bettazzi, Simone Fagioli, Andrea Giuntini, Anna Giatti

Editore: Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia

Edizione: 1 febbraio 2019

Pagine: 190

Formato: copertina flessibile







Acqua Potabile: Genesi e Ricerca

Titolo: Acqua Potabile

Sottotitolo: Genesi e Ricerca

ISBN-13: 9798549929227

Autori: Dott Giovanni Peli, Dott Guido Peli

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 337

Formato: copertina flessibile







Impatti dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento di acqua potabile sicura

Titolo: Impatti dei cambiamenti climatici sull’approvvigionamento di acqua potabile sicura

Sottotitolo: Qualità, soluzioni tecnologiche, esperienze gestionali

ISBN-13: 978-8891667519

Autori: Sabrina Sorlini, Carlo Collivignarelli

Editore: Maggioli Editore

Edizione: 18 dicembre 2023

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Il Potere dell’Acqua Pura

Titolo: Il Potere dell’Acqua Pura

Sottotitolo: Guida Pratica alla Depurazione per una Vita Migliore

ISBN-13: 9798329689426

Autore: Dott Giovanni Labia

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 93

Formato: copertina flessibile







Drinking Water: A History

Titolo: Drinking Water

Sottotitolo: A History

ISBN-13: 978-1468314908

Autore: James Salzman

Editore: Harry N Abrams Inc

Edizione: Revised, Updated (13 giugno 2017)

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Drinking Water Guide

Titolo: Drinking Water Guide

Sottotitolo: The Quick-Reference Manual to Choosing Clean & Healthy Water

ISBN-13: 978-0973112061

Autore: Konduru (Dr) Rao

Editore: Prime Publishing Company

Edizione: 28 giugno 2019

Pagine: 540

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Prepper’s Water Survival Handbook

Titolo: The Prepper’s Water Survival Handbook

Sottotitolo: Easy to Follow Steps to Find, Filter, Purify and Store Water for Long Term Readiness, Self Reliance and Emergency Preparedness

ISBN-13: 9798327329874

Autore: Rachel Murdock

Editore: pubblicazione indipendente

Edizione: 1 giugno 2024

Pagine: 162

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'acqua potabile