I 10 migliori libri sull’affidamento familiare

Se ti interessa conoscere di più riguardo alla questione complessa dell’affidamento familiare attraverso questa selezione di pubblicazioni. Questi testi, scelti per la loro profondità e rilevanza, forniscono una comprensione completa delle dinamiche dell’affidamento in Italia. Sono letture utili non solo per chi si occupa di affidamento ma anche per le famiglie coinvolte.

Di cosa parlano i libri sull'affidamento familiare?

L’affidamento familiare. Dalla valutazione all’intervento di Rosalinda Cassibba e Lucia Elia, offre un’analisi approfondita dell’affidamento familiare, evidenziandone complessità e contraddizioni. Il libro propone suggerimenti pratici per chi opera nel settore. Sottolinea l’importanza di un processo di valutazione globale e di interventi mirati per il bambino, la sua famiglia e i genitori affidatari. Ciò garantisce un’esperienza di affidamento più efficace, mitigando i possibili rischi. Gli elogi dei lettori includono la sua accessibilità e praticità. È una risorsa preziosa sia per i professionisti che per i non specialisti.

In Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell’accoglienza , Livia S. Kaneklin e Ivana Comelli esplorano l’attualità storica e attuale dell’affidamento familiare. Il libro mette in evidenza le esperienze di varie parti interessate, inclusi bambini, famiglie naturali e affidatarie e professionisti. Combina un approccio esperienziale con l’analisi teorica, attingendo alla letteratura nazionale e internazionale per fornire una visione completa dell’affidamento. I lettori ne apprezzano la semplicità e il carattere informativo, poiché offre approfondimenti sul processo di affidamento.

L’affido familiare. Voci di figlie e figli di Luigina Mortari e Chiara Sità dà voce ai bambini e ai ragazzi in affidamento e ai figli biologici di genitori affidatari. Il libro esplora i nuovi paesaggi familiari e le relazioni che questi bambini attraversano, concentrandosi sull’affidamento come esperienza di apprendimento e luogo di costruzione di significati. È una lettura essenziale per comprendere le prospettive spesso trascurate di questi bambini.

Affidamento familiare di Pasquale Addesso. Profili fiscali, contributivi, ISEE e amministrativi affronta le molteplici responsabilità dei genitori affidatari che vanno oltre l’assistenza. Discute le conoscenze legali e amministrative necessarie. Copre argomenti come la residenza, i viaggi e l’assistenza sanitaria. Il libro, presentato in formato FAQ, si basa su domande della vita reale e offre soluzioni basate sulla legislazione attuale. Si tratta di una guida preziosa per genitori affidatari e professionisti, che fornisce chiarezza su questioni amministrative complesse.

La cura dei legami di Christian Crocetta. Normativa e pratica dell’affido familiare discute il quadro giuridico e gli aspetti pratici dell’affidamento familiare. Il libro approfondisce le relazioni che si instaurano tra l’affido, anche tra il bambino ed entrambe le famiglie, e tra la famiglia affidataria e gli attori istituzionali. Basato su uno studio qualitativo condotto in Veneto, Italia, offre approfondimenti sulle esperienze e le sfide delle famiglie affidatarie.

CentoUno risposte sull’Affidamento Familiare: Guida completa per aspiranti affidatari di Marco Giordano è una guida per futuri genitori adottivi. Copre gli aspetti chiave dell’affidamento familiare, rispondendo alle domande più comuni sul ruolo dei genitori affidatari, sull’impegno coinvolto e sul processo per diventare una famiglia affidataria.

Un viaggio chiamato affido di Paolina Pistacchi e Jolanda Galli è una guida esaustiva ma semplice sull’affidamento familiare. È apprezzato per la sua copertura completa dell’argomento, che fornisce preziosi spunti a chiunque sia interessato a comprendere le complessità dell’affidamento.

Le due madri. Storia di una bambina in affido di Gianfranco Mattera presenta una narrazione emotiva dal punto di vista di una madre biologica e di una madre adottiva, esplorando le complessità e le emozioni coinvolte nell’affidamento. Questa storia toccante è una lettura essenziale per comprendere il lato umano dell’affidamento, rivelando le sfide dal punto di vista di entrambe le madri.

In Percorsi assistenziali e affido familiare , i lettori trovano un’esplorazione esaustiva dei percorsi assistenziali in affidamento familiare. Nonostante sia un po’ datato, il libro rimane una risorsa preziosa per coloro che studiano o lavorano nel settore dell’assistenza sociale.

Infine, Psicologia dell’adozione e dell’affido familiare di Raffaella Iafrate e Rosa Rosnati, approfondisce gli aspetti psicologici dell’affidamento e dell’adozione. Il libro offre una prospettiva multidisciplinare, essenziale per i professionisti e le famiglie coinvolte fornendo un quadro teorico di base.

Lista dei migliori libri sull'affidamento familiare

Ora la lista dei 10 migliori libri sull'affidamento familiare:

