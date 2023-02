I 10 migliori libri sull’animazione

L’animazione è una tecnica per creare immagini in movimento utilizzando una serie di disegni, fotografie o computer grafica. La tecnica ha aperto un’era cruciale nel mondo del cinema e dello spettacolo. L’uso dell’animazione ha consentito per decenni ai registi di raccontare storie e creare effetti visivi che sarebbero stati impossibili da ottenere con i film live-action. Attraverso l’animazione, gli artisti hanno potuto creare personaggi e mondi che affascinano il pubblico ed evocano emozioni che trascendono le barriere linguistiche e le differenze culturali.

Di cosa parlano i libri sull'animazione

I libri parlano in particolare della storia e dell’evoluzione del mezzo, delle tecniche e degli strumenti usati dagli animatori e dei principi dell’animazione che governano il modo in cui gli oggetti si muovono e si comportano. Questi libri possono anche esplorare i diversi stili e generi di animazione, come l’animazione tradizionale disegnata a mano, l’animazione in stop-motion e l’animazione generata dal computer.

Oltre alle competenze tecniche e ai principi artistici, i libri di animazione possono anche trattare argomenti relativi al lato commerciale dell’animazione, come il lancio e la promozione del prodotto finito o della realizzazione di una carriera nel settore dell’animazione. Alcuni libri possono anche approfondire gli aspetti psicologici ed emotivi dell’animazione, come lo sviluppo del personaggio, la narrazione e l’uso del colore e della musica per creare umore e atmosfera. Infine alcuni dei libri possono concentrarsi sull’animazione giapponese (in particolare sugli “anime”) oppure sull’animazione americana (con approfondimenti su grandi case produttrici come la Disney).

Lista dei migliori libri sull'animazione su Amazon

E adesso la classifica dei 10 migliori libri sull’animazione che si possono comprare su Amazon versione italiana:

Animazione. Una storia globale

Titolo: Animazione

Sottotitolo: Una storia globale

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-13: 978-8851152376

Autore: Giannalberto Bendazzi

Editore: UTET

Edizione: 30 novembre 2017

Pagine: 1800

Recensioni: vedi

Formato: Turtleback







Fare animazione. Guida per aspiranti professionisti

Titolo: Fare animazione

Sottotitolo: Guida per aspiranti professionisti

ISBN-13: 978-8875274566

Autore: Francesco Filippi

Editore: Audino

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il segno audiovisivo. Cinema d’animazione e nuovi linguaggi

Titolo: Il segno audiovisivo

Sottotitolo: Cinema d’animazione e nuovi linguaggi

ISBN-13: 978-8855195225

Autore: Eleonora Oreggia

Editore: Meltemi

Edizione: 7 aprile 2022

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scrivere per l’animazione

Titolo: Scrivere per l’animazione

ISBN-13: 978-8875273736

Autore: Mario Bellina

Editore: Audino

Edizione: 12 aprile 2018

Pagine: 134

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le anime disegnate. Il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre

Titolo: Le anime disegnate

Sottotitolo: Il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre

Note: edizione ampliata

ISBN-13: 978-8867903160

Autore: Luca Raffaelli

Editore: Tunué

Edizione: Enlarged – Revised (8 novembre 2018)

Pagine: 292

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Passo uno. L’immagine animata dal cinema al digitale

Titolo: Passo uno

Sottotitolo: L’immagine animata dal cinema al digitale

ISBN-13: 978-8871806204

Autore: Giaime Alonge, Alessandro Amaducci

Editore: Lindau

Edizione: seconda (1 gennaio 2007)

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I cartoni animati

Titolo: I cartoni animati

ISBN-13: 978-8875274320

Autore: Edwin George Lutz

Collaboratore: Andrea Princivalli

Presentazione: Marco Bellano

Traduttore: Milena Vox

Editore: Audino

Edizione: 31 ottobre 2019

Pagine: 158

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Satoshi Kon. Il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell’animazione giapponese

Titolo: Satoshi Kon

Sottotitolo: Il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell’animazione giapponese

ISBN-13: 978-8857576848

Autore: Andrea Fontana (a cura di), Enrico Azzano (a cura di)

Prefazione: Marco Müller

Editore: Mimesis

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 354

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sull'animazione





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'animazione