I 10 migliori libri sull’architettura barocca

Esploriamo 3la grandiosità dell’architettura barocca attraverso una collezione di libri è come viaggiare indietro nel tempo. Ogni volume svela l’opulenza, il dramma e il dinamismo di questo periodo artistico, offrendo un’immersione profonda nelle meraviglie architettoniche che hanno modellato paesaggi e influenzato stili nel corso dei secoli.

Di cosa parlano i libri su architettura barocca

Architettura barocca di Christian Norberg Schulz è un esempio illustrativo viaggio nel cuore dell’architettura barocca. Pur presentando i segni del tempo, il libro rimane parte essenziale della collana “Storia dell’architettura”. Questo volume, nonostante le sue condizioni modeste, fornisce un’esplorazione completa delle caratteristiche distintive del barocco e del contesto storico.

Geni rivali di Jake Morrissey è un racconto avvincente che approfondisce l’intensa rivalità tra Bernini e Borromini. Racconta le vite e le carriere di questi due maestri, i cui approcci contrastanti all’arte e all’architettura hanno lasciato un segno indelebile a Roma. Questo libro non è solo un racconto di imprese architettoniche, ma anche una storia di ambizione e creatività umana.

Storia dell’architettura barocca e rococò di Daniela Tarabra e Claudia Zanlungo offre una visione espansiva degli stili barocco e rococò. Il libro racconta la nascita e la diffusione di questi stili, evidenziandone gli elementi chiave e le architetture significative in tutta Europa, tra cui Roma, Torino e Napoli. È una guida indispensabile per gli appassionati.

In Plautilla Bricci , Consuelo Lollobrigida porta alla luce la storia di Plautilla Bricci, un’artista pioniera nel genere maschile- dominò l’epoca barocca. È un esame approfondito della sua vita e delle sue opere, offrendo approfondimenti sul suo ruolo di architetto e pittrice, e sul suo significato culturale e sociale nella Roma del XVII secolo.

Borromini di Arnaldo Bruschi è un’esplorazione concisa ma illuminante della filosofia architettonica di Borromini. Il testo approfondisce il suo approccio unico al barocco e la sua influenza sugli aspetti spaziali dello stile. È una lettura obbligata per coloro che sono interessati a comprendere le complessità dell’opera di Borromini.

Architettura barocca e rococò a Napoli di Anthony Blunt è una sintesi magistrale dell’architettura napoletana dal XV secolo all’epoca di personaggi di spicco come Ferdinando Fuga. Il libro combina una visione dettagliata delle opere sacre e civili con una prospettiva storica più ampia. È una risorsa essenziale sia per storici che per architetti.

Sicilia barocca di Salvatore Boscarino offre un’analisi approfondita dell’architettura e dell’urbanistica barocca in Sicilia tra il 1610 e il 1760. Il libro presenta un quadro completo degli sviluppi architettonici e urbanistici di questo periodo, evidenziando la fusione dei valori ambientali e architettonici propri del barocco siciliano.

ARCHITETTURA BAROCCA di Norberg-Schulz Christian è una festa per gli occhi con la sua rilegatura in tela, la sovraccoperta illustrata e la confezione in scatola. Questa edizione limitata, contenente numerose foto e tavole in bianco e nero, è un gioiello da collezione e offre un’ampia panoramica dell’architettura barocca.

L’architettura del Barocco e del Rococò di Dario Romano ripercorre l’evoluzione dell’architettura barocca sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini, Innocenzo X Pamphili e Alessandro VII Chigi. Mette in mostra la grandiosità architettonica del barocco e del rococò in Italia e in Europa, sottolineando l’eleganza aristocratica e i dettagli ornati caratteristici del periodo.

In La civiltà architettonica e le città del Barocco , Anthony Blunt e Cesare De Seta presentano saggi approfonditi sul tema complesso delle città barocche. Il libro approfondisce le origini del termine ‘barocco’ ed esplora le sue manifestazioni nel rapporto tra architettura e urbanistica, offrendo una visione critica dell’arte urbana barocca.

Architettura barocca

Geni rivali. Bernini, Borromini e la creazione di Roma barocca

Storia dell’architettura barocca e rococò

Plautilla Bricci. Pictura et Architectura Celebris. L’architettrice del barocco romano

Borromini: manierismo spaziale oltre il barocco

Architettura barocca e rococò a Napoli

Sicilia barocca. Architettura e città 1610-1760

ARCHITETTURA BAROCCA.

L’architettura del Barocco e del Rococò

La civiltà architettonica e le città del Barocco

