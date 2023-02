I 10 migliori libri sull’aromaterapia con oli essenziali

L’aromaterapia con oli essenziali è una terapia di stampo olistico tramite la quale si usano gli estratti vegetali per ottenere vantaggi a livello di salute, anche psicologica. Si tratta di una terapia olistica che fa uso di estratti vegetali denominati “oli essenziali”, sostanzialmente liquidi concentrati che sono mix di varie parti delle piante.

L’aromaterapia viene solitamente eseguita tramite inalazione o applicazione topica e può avere un effetto calmante o tonificante sul corpo stimolando il sistema olfattivo e innescando il rilascio di alcuni ormoni. La terapia può essere utilizzata per una varietà di scopi, tra cui ridurre lo stress e l’ansia, migliorare il sonno, aumentare l’energia, alleviare il dolore e promuovere la salute della pelle. È importante notare che non tutti gli oli essenziali sono sicuri per l’uso e possono causare irritazioni cutanee o reazioni avverse.

Di cosa parlano i libri sull'aromaterapia con oli essenziali

I libri sull’aromaterapia con oli essenziali in genere si concentrano sul fornire informazioni, spesso tramite vere e proprie schede dettagliate, sugli oli essenziali e sull’utilizzo che se ne può fare nell’ambito dell’aromaterapia. Questi libri possono anche fornire consigli pratici e indicazioni su come incorporare l’aromaterapia nella vita quotidiana. Possono anche approfondire la storia e la scienza dell’aromaterapia ed esplorare i vari effetti fisiologici e psicologici che possono essere raggiunti attraverso l’uso di oli essenziali. Infine alcune di queste guide possono includere ricette per la creazione di miscele e prodotti personalizzati.

Libri da leggere sull'aromaterapia con oli essenziali

Tra i libri principali e tra le guide sull’aromaterapia effettuata con gli oli essenziali citiamo soprattutto Il grande manuale dell’aromaterapia , un manuale di ben 800 pagine che può essere considerato come lo “stato dell’arte” per quanto riguarda questo argomento su Amazon.

Segnaliamo pure La mia bibbia degli oli essenziali , altra guida di ben 600 pagine che descrive 79 oli essenziali tra i più efficaci e che fornisce informazioni anche sul loro corretto utilizzo nell’aromaterapia. Infine vogliamo segnalare in questa sezione anche Aromaterapia , edito da Rizzoli nel 2019. Anche questo libro parla dell’aromaterapia e contiene 60 schede dettagliate di 60 oli diversi.

Lista dei migliori libri sull'aromaterapia con oli essenziali su Amazon

Qui sotto la top list dei 10 migliori libri sull’aromaterapia con oli essenziali che sono in vendita su Amazon:

Il grande manuale dell’aromaterapia. Fondamenti di scienza degli oli essenziali

Titolo: Il grande manuale dell’aromaterapia

Sottotitolo: Fondamenti di scienza degli oli essenziali

ISBN-13: 978-8848127516

Autore: Marco Valussi

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: seconda (7 febbraio 2013)

Pagine: 815

Formato: copertina flessibile







La mia bibbia degli oli essenziali. La guida più completa all’aromaterapia

Titolo: La mia bibbia degli oli essenziali

Sottotitolo: La guida più completa all’aromaterapia

ISBN-13: 978-8872240151

Autore: Danièle Festy, Luca Fortuna (a cura di)

Traduttore: Fabrizio Florian

Editore: Sonda

Edizione: quarta (3 maggio 2018)

Pagine: 606

Formato: copertina rigida







Aromaterapia. Oltre 60 oli essenziali per ritrovare energia e benessere psicofisico

Titolo: Aromaterapia

Sottotitolo: Oltre 60 oli essenziali per ritrovare energia e benessere psicofisico

ISBN-13: 978-8817144063

Autore: Maria Teresa Lucheroni, Francesco Padrini

Editore: Rizzoli

Edizione: 12 novembre 2019

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







Aromaterapia energetica. Gli oli essenziali per il riequilibrio energetico

Titolo: Aromaterapia energetica

Sottotitolo: Gli oli essenziali per il riequilibrio energetico

ISBN-13: 978-8875172268

Autore: Nicoletta Crippa

Editore: Eifis

Edizione: 29 ottobre 2020

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Psicoaromaterapia. Viaggio alla scoperta di sé con gli oli essenziali

Titolo: Psicoaromaterapia

Sottotitolo: Viaggio alla scoperta di sé con gli oli essenziali

ISBN-13: 978-8868206079

Autore: Sandra Perini

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: 25 luglio 2019

Pagine: 220

Formato: copertina flessibile







Oli essenziali sacri. Guida a 50 oli essenziali e al loro impiego per la guarigione e il benessere

Titolo: Oli essenziali sacri

Sottotitolo: Guida a 50 oli essenziali e al loro impiego per la guarigione e il benessere

ISBN-13: 978-8834433706

Autore: Claire Waite Brown (a cura di)

Traduttore: Roberta Zuppet

Editore: Armenia

Edizione: 5 febbraio 2020

Pagine: 128

Formato: copertina rigida







Oli Essenziali e Piante Aromatiche per la tua Salute

Titolo: Oli Essenziali e Piante Aromatiche per la tua Salute

ISBN-13: 978-8828527787

Autore: Roulier Guy

Editore: Macro Edizioni

Edizione: 24 maggio 2022

Pagine: 348

Formato: copertina flessibile







Ayurveda e aromaterapia. I segreti degli oli essenziali e i moderni metodi di guarigione

Titolo: Ayurveda e aromaterapia

Sottotitolo: I segreti degli oli essenziali e i moderni metodi di guarigione

ISBN-13: 978-8880931270

Autore: Light Miller, Bryan Miller

Traduttore: G. Fico

Editore: Edizioni Il Punto d’Incontro

Edizione: terza (1 dicembre 2005)

Pagine: 287

Formato: copertina flessibile











