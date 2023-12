I 10 migliori libri sull’arte bizantina

L’arte bizantina, una fusione di influenze greco-romane e orientali, è una narrazione visiva dell’etica religiosa e culturale dell’Impero Romano d’Oriente. Questi libri ne esplorano l’evoluzione, l’iconografia e l’impatto, offrendo un’immersione profonda nel suo stile distinto e nel suo significato storico.

Di cosa parlano i libri sull'arte bizantina?

Alle origini dell’arte bizantina di Ernst Kitzinger, rivisto da Maria Andaloro e Paolo Cesaretti, trasforma la percezione dell’arte mediterranea dal III al VII secolo. Andando oltre il punto di vista classicista del “declino”, presenta una visione artistica spiritualmente e astrattamente evoluta. La narrazione collega le antiche tradizioni e l’arte astratta del XX secolo, arricchita da oltre 230 illustrazioni, anche se alcune recensioni criticano la qualità dell’immagine.

Passando a Il culto delle immagini , sempre di Ernst Kitzinger, approfondiamo la natura provocatoria dell’arte bizantina pre-iconoclastica pittura. Analizzato attraverso i frammenti sopravvissuti e la storia dell’arte, rivela come lo stile e l’isolamento delle icone abbiano portato alla controversia iconoclasta. Il libro, descritto come un meticoloso viaggio nel tempo, è un punto fermo per gli appassionati, elogiato per la sua profondità e la consegna puntuale.

In Bisanzio , André Grabar offre una visione completa dell’arte bizantina dall’VIII al XV secolo. Evidenziando il suo immenso prestigio medievale, il libro ne esamina l’evoluzione nel contesto storico e politico. Dai dipinti ai manoscritti miniati, questo volume testimonia il sentimento religioso universale dell’arte bizantina, sebbene sia privo di recensioni.

I mosaici bizantini nella Sicilia normanna di Adele Cilento mette in mostra gli splendidi mosaici bizantini della Sicilia. Creati da mosaicisti di lingua greca nella Sicilia normanna, questi mosaici, catturati in oltre 175 fotografie a colori, offrono uno sguardo sulle influenze bizantine, arabe e normanne a Palermo, Cefalù e Monreale. Questo libro bilingue è lodato per la sua straordinaria fotografia e la penetrante narrativa storica.

Il Manuale dei simboli nell’arte di Maurizio Chelli indaga la comunicazione simbolica utilizzata dai primi cristiani perseguitati. Collega l’immaginario simbolico paleocristiano alle sue fonti pagane e al contesto storico, evolvendosi in una “narrativa” nell’arte successiva. È essenziale per gli studiosi interessati all’iconografia cristiana.

Il prossimo Costantinopoli e il suo impero di Mauro Della Valle esamina l’evoluzione artistica e architettonica di Costantinopoli nel corso di un millennio. Sostiene una definizione ristretta di “arte bizantina”, concentrandosi su opere direttamente collegate all’Impero Romano d’Oriente. Atteso per la sua esplorazione dettagliata e le illustrazioni, è una risorsa promettente per studiare l’influenza artistica di Costantinopoli.

ARTE BIZANTINA di Ernst Kitzinger, sebbene privo di recensioni, presenta probabilmente una panoramica completa dell’arte bizantina. La sua comparsa nella serie La Cultura suggerisce un approccio autorevole e accademico all’argomento.

L’invenzione dell’iconoclasmo bizantino di Leslie Brubaker rivaluta l’iconoclastia bizantina, sfidando le idee sbagliate ed evidenziandone la complessità. Esplora l’importanza delle icone, l’opposizione ad esse e i progressi culturali e tecnologici durante i dibattiti, rimodellando le opinioni su questo periodo della storia bizantina.

Arte bizantina e postbizantina a Venezia di Maria Kazanaki-Lappa esplora l’arte bizantina e post-bizantina a Venezia, presentata attraverso una ricca collezione di icone. Questo volume dettagliato, sebbene privo di feedback da parte dei clienti, promette una prospettiva unica sull’influenza bizantina a Venezia.

Infine, Fotografare Bisanzio di Antonio Iacobini e Livia Bevilacqua svela gli archivi fotografici italiani di arte bizantina e del Mediterraneo orientale. Evidenziando il valore di questi documenti visivi, il libro offre una prospettiva unica sul destino dei documenti fisici nell’era digitale e sull’importanza di preservare la memoria culturale.

