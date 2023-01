I 10 migliori libri sull’arte dell’India

L’arte indiana si è espressa nel corso dei secoli attraverso varie forme, dalla scultura alla pittura passando per l’architettura. Parliamo di 5000 anni di storia attraverso i quali varie civiltà e vari imperi si sono susseguiti fin dall’età della pietra. L’origine dell’arte indiana risale ai primi insediamenti preistorici datati al III millennio a.C. La stessa arte del subcontinente indiano ha subito comunque le influenze delle correnti artistiche dei paesi vicini così come di varie espressioni religiose come l’induismo, il giainismo, il buddhismo e l’Islam.

Con quali libri cominciare? Su Amazon c’è un doppio volume di Cinzia Pieruccini, docente di indologia e storia dell’arte dell’India all’Università degli Studi di Milano ( primo volume e secondo volume ): si tratta di un buono punto di inizio per avere una panoramica dettagliata.

Sempre su Amazon in lingua italiana è presente L’arte indiana uno libro introduttivo all’arte indiana di Michel Delahoutre, uno storico delle religioni francese. Nel libro l’autore introduce all’arte indiana prendendo in considerazione l’induismo e il buddhismo e, in generale, quanto le stesse religioni abbiano influenzato il percorso artistico dell’intero subcontinente indiano.

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sull’arte dell’India che sono acquistabili su Amazon:

Introduzione all’arte e alla mitologia dell’India

ISBN-13: 978-8867235803

Autore: Ananda Kentish Coomaraswamy

Traduttore: Pinuccia Caracchi

Traduttore: Franco Garnero

Editore: SE

Edizione: 1 aprile 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte indiana

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8816606043

Autore: Michel Delahoutre

Traduttore: Alberto Pelissero

Traduttore: Tiziana Ripepi

Editore: Jaca Book

Edizione: illustrata – New (30 gennaio 2020)

Pagine: 230

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte indiana

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8816603806

Autore: Michel Delahoutre

Traduttore: A. Comba

Editore: Jaca Book

Edizione: illustrata (1 settembre 2007)

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Lampi di luce. Arte e movimento nella cultura dell’India

Sottotitolo: Arte e movimento nella cultura dell’India

ISBN-13: 978-8896642207

Autore: Suddhananda Giri

Editore: Laksmi

Edizione: 2 luglio 2011

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte in India

ISBN-13: 978-8811300632

Autore: Calambur Sivaramamurti

Editore: Garzanti

Edizione: 1 gennaio 1998

Pagine: 670

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vastu: L’antica scienza indiana dell’architettura

Sottotitolo: L’antica scienza indiana dell’architettura

ISBN-13: 978-8899303440

Autore: Valentino Bellucci

Editore: Enigma Edizioni

Edizione: 10 luglio 2017

Pagine: 99

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











