I 10 migliori libri sull’arte digitale

Questi libri esplorano collettivamente l’intersezione dinamica tra arte e tecnologia digitale. Offrono approfondimenti sull’evoluzione, sull’impatto e sui processi creativi dell’arte digitale, spaziando dalle analisi storiche alle applicazioni pratiche. L’obiettivo è comprendere come la digitalizzazione rimodella l’espressione e la percezione artistica nell’era moderna. Alcuni di essi, in particolare gli ultimi due in inglese, sono guide per produrre arte digitale.

Di cosa parlano i libri sull'arte digitale?

All’alba dell’arte digitale ripercorre il ruolo centrale del Camerino Electronic Art Festival nel collegare le arti visive con quelle emergenti tecnologie. Curato da Francesca Gallo e Silvia Bordini, questo volume fornisce un esame storico e critico dell’influenza del festival sull’arte digitale italiana attraverso ricerche d’archivio, testimonianze di artisti e una varietà di saggi. Dipinge un quadro completo dell’eredità dell’immaginario digitale nella scena artistica italiana degli anni ’80.

Arte e cultura digitale di Sara Damiani esplora la trasformazione della percezione artistica nell’era digitale. Esamina il cambiamento nel coinvolgimento degli spettatori e la metamorfosi delle forme artistiche dovute alla digitalizzazione. Questo testo evidenzia la svolta cognitiva nell’arte, discutendo di memorie multimediali, analisi computazionale e opere d’arte create dall’intelligenza artificiale, fornendo una valutazione critica dell’ibridazione uomo-macchina nell’arte.

In In the Flow , Boris Groys offre un’analisi sfumata dell’arte nel contesto di Internet e dei mutevoli panorami dei media. Mappa i paradossi derivanti dalla tensione tra la democratizzazione dell’arte e la sua conservazione della distinzione. Il libro approfondisce un dialogo lungo un secolo tra arte, filosofia, politica e media, dall’avanguardia russa all’arte moderna su Internet, sfidando e illuminando il lettore con i suoi contenuti stimolanti.

Il gesto digitale di Raul Gabriel racconta il viaggio dell’autore attraverso il panorama digitale come artista visivo. Esplora come gli strumenti digitali siano diventati estensioni dell’espressione artistica, fondendo esperienze virtuali e tangibili. Il libro discute le intuizioni filosofiche derivate nel corso dei secoli e la loro dimostrazione nel regno digitale, offrendo una prospettiva intrigante sulla fusione tra arte e tecnologia.

Arte e Social Media di Kamilia Kard esamina l’impatto della comunicazione online e dei social media su identità, soggettività ed emozioni espressione nell’art. Analizza la relazione in evoluzione tra tecnologia e identità, coprendo una varietà di fenomeni online.

Una mappa delle arti nell’epoca digitale di Renato Barilli rivisita la tradizionale divisione delle arti nel contesto dei progressi digitali. Discute la convergenza di diverse forme d’arte nei media digitali, offrendo una nuova prospettiva sulle espressioni artistiche contemporanee.

In L’arte digitale , Luca D. Quaiotti offre una guida accessibile all’arte digitale. È progettato per un vasto pubblico, dagli studenti agli appassionati, discutendo la transizione dall’analogico al digitale nel restauro e nella simulazione artistica. È utile per comprendere l’intricata relazione tra arte e tecnologia digitale.

Digital art director di Matteo Civaschi è un manuale completo per aspiranti direttori artistici. Esplora la natura multiforme di questa professione, sottolineando l’importanza della curiosità, dell’ironia e della ricerca della bellezza. Attraverso approfondimenti autobiografici ed elementi interattivi, Civaschi guida i lettori attraverso gli aspetti creativi e tecnici dell’operatività delle agenzie pubblicitarie.

Libri in inglese

Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate di 3D Total Publishing è una guida essenziale per i principianti dell’arte digitale, in particolare per coloro che sono interessati in Procreare su iPad. Fornisce un’introduzione approfondita con tutorial passo passo e opere d’arte stimolanti, rendendo la pittura digitale accessibile e divertente.

Infine, Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate , a cura di Philippa Barker, si concentra sulla progettazione dei personaggi utilizzando Procreate. Presenta designer esperti che condividono le loro tecniche, traducendo i tradizionali processi di progettazione dei personaggi sulla piattaforma digitale.

Lista dei migliori libri sull'arte digitale su Amazon

Qui sotto la “classifica” dei 10 migliori libri sull’arte digitale che si possono trovare su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

All’alba dell’arte digitale. Il Festival arte elettronica di Camerino

Titolo: All’alba dell’arte digitale

Sottotitolo: Il Festival arte elettronica di Camerino

ISBN-13: 978-8857551173

Autori: Francesca Gallo (a cura di), Silvia Bordini (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: 22 novembre 2018

Pagine: 178

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arte e cultura digitale

Titolo: Arte e cultura digitale

ISBN-13: 978-8825531107

Autore: Sara Damiani

Editore: Aracne

Edizione: 17 febbraio 2020

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il gesto digitale. L’arte nello spazio del virtuale

Titolo: Il gesto digitale

Sottotitolo: L’arte nello spazio del virtuale

ISBN-13: 978-8834351352

Autore: Raul Gabriel

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: 9 dicembre 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arte e Social Media. Generatori di sentimenti

Titolo: Arte e Social Media

Sottotitolo: Generatori di sentimenti

ISBN-13: 978-8874903207

Autore: Kamilia Kard

Illustratore: Kate Durbin

Editore: Postmedia Books

Edizione: illustrata (14 marzo 2022)

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una mappa delle arti nell’epoca digitale. Per un nuovo Laocoonte

Titolo: Una mappa delle arti nell’epoca digitale

Sottotitolo: Per un nuovo Laocoonte

ISBN-13: 978-8821111105

Autore: Renato Barilli

Editore: Marietti 1820

Edizione: 17 ottobre 2019

Pagine: 93

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte digitale. Lezioni di lettura informatica delle immagini

Titolo: L’arte digitale

Sottotitolo: Lezioni di lettura informatica delle immagini

ISBN-13: 978-8870004397

Autore: Luca D. Quaiotti

Editore: Mucchi Editore

Edizione: 1 febbraio 2006

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate: How to Create Art on an Ipad

Titolo: Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate

Sottotitolo: How to Create Art on an Ipad

ISBN-13: 978-1912843145

Autore: 3D Total Publishing

Editore: 3Dtotal Pub

Edizione: 2 febbraio 2020

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate: Characters

Titolo: Beginner’s Guide to Digital Painting in Procreate

Sottotitolo: Characters

ISBN-13: 978-1912843350

Autore: Philippa Barker (a cura di)

Editore: 3Dtotal Pub

Edizione: 14 agosto 2021

Pagine: 213

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











FAQ sui libri sull'arte digitale





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'arte digitale