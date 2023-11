I 10 migliori libri sull’arte preistorica

L’arte preistorica, che incarna le prime forme di creatività umana, affascina con le sue espressioni crude e non raffinate delle società antiche. Per gli appassionati di storia e gli amanti dell’arte, questi libri offrono un collegamento tangibile con i nostri lontani antenati, svelando le origini dell’espressione artistica e fornendo preziosi spunti sul viaggio umano.

Di cosa parlano i libri sull'arte preistorica?

L’arte della preistoria di Carole Fritz fornisce un’ampia panoramica delle arti preistoriche, abbracciando continenti ed epoche. È un tesoro per coloro che sono interessati alla creatività umana primitiva, nonostante il suo testo pesante e denso lo renda difficile per la lettura casuale.

Passando a Il tempo sacro delle caverne , Gwenn Rigal approfondisce le arti rupestri paleolitiche d’Europa. Si tratta di un esame critico delle varie teorie che spiegano questi antichi capolavori, combinando un’analisi rigorosa con i recenti progressi scientifici. Tuttavia, i lettori hanno notato il linguaggio tecnico del libro e le illustrazioni alquanto poco brillanti.

Le cattedrali della preistoria di Amir D. Aczel offre un approccio più accessibile, esplorando i dipinti preistorici e le loro implicazioni per l’uomo origini del linguaggio e del pensiero. Anche se tende verso un’ipotesi particolare, il suo stile di scrittura chiaro e coinvolgente lo rende attraente per un pubblico più ampio.

Per una concisa introduzione all’arte preistorica e tribale, si consiglia di iniziare con Introduzione all’arte preistorica e tribale . Caratterizzato da una scrittura chiara, si tratta di una buona scelta sia per i principianti che per gli appassionati.

Emmanuel Anati ritorna con Semiotica dell’arte preistorica , esplorando i significati concettuali dietro le forme d’arte preistoriche. Tuttavia, in mancanza di recensioni da parte dei clienti, il suo impatto rimane meno chiaro rispetto agli altri suoi lavori.

Il museo immaginario della preistoria , un’altra opera di Anati, offre una visione completa dei siti d’arte preistorici in tutto il mondo. È supportato da cartografia e iconografia dettagliate, sebbene il feedback dei lettori sia limitato.

Gioielli di vetro di Bianca Cappello e Augusto Panini prende una svolta unica, ripercorrendo la storia dei gioielli in vetro dalla preistoria all’era moderna. Questo volume dettagliato si rivolge sia agli esperti che agli appassionati d’arte, arricchito da ampie fotografie e glossari tecnici.

L’arte rupestre preistorica in Sicilia di Giovanni Mannino e Antonino Filippi si concentra sull’arte rupestre preistorica della Sicilia. Sebbene non sia stato recensito dai clienti, la sua esplorazione dell’antica arte siciliana promette di essere una lettura intrigante.

L’arte preistorica in Italia di Paolo Graziosi rappresenta un classico, anche se un po’ obsoleto, esame dell’arte preistorica italiana. I lettori ne hanno apprezzato il carattere esaustivo, nonostante la mancanza di un’edizione più attuale.

Infine, Archeologia africana di Savino Di Lernia offre un tuffo nel passato archeologico dell’Africa, dai primi ominidi alle società compless.. È una lettura dettagliata, ma alquanto impegnativa, che fornisce un’ampia copertura dell’archeologia africana.

L’arte della preistoria

Titolo: L’arte della preistoria

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8806253127

Autore: Carole Fritz (a cura di)

Traduttore: Valentina Palombi

Editore: Einaudi

Edizione: illustrata (22 novembre 2022)

Pagine: 620

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il tempo sacro delle caverne. Da Chauvet a Lascaux, le ipotesi della scienza

Titolo: Il tempo sacro delle caverne

Sottotitolo: Da Chauvet a Lascaux, le ipotesi della scienza

ISBN-13: 978-8845936760

Autore: Gwenn Rigal

Illustratori: Magali Latil, Philippe Guitto

Traduttore: Svevo D’Onofrio

Editore: Adelphi

Edizione: 26 maggio 2022

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le cattedrali della preistoria. Il significato dell’arte rupestre

Titolo: Le cattedrali della preistoria

Sottotitolo: Il significato dell’arte rupestre

ISBN-13: 978-8860303264

Autori: Amir D. Aczel, A. Alessandrello (a cura di)

Traduttore: L. Guzzardi

Editore: Raffaello Cortina Editore

Edizione: 29 gennaio 2010

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Introduzione all’arte preistorica e tribale

Titolo: Introduzione all’arte preistorica e tribale

ISBN-13: 978-8886621212

Autore: Emmanuel Anati

Editore: Centro Camuno

Edizione: 1 gennaio 2002

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Semiotica dell’arte preistorica

Titolo: Semiotica dell’arte preistorica

ISBN-13: 978-8898284092

Autore: Emmanuel Anati

Editore: Atelier

Edizione: Prima edizione (15 ottobre 2014)

Pagine: 226

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il museo immaginario della preistoria. L’arte rupestre nel mondo

Titolo: Il museo immaginario della preistoria

Sottotitolo: L’arte rupestre nel mondo

ISBN-13: 978-8816601802

Autore: Emmanuel Anati

Editore: Jaca Book

Edizione: 1 luglio 1995

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gioielli di vetro. Dalla preistoria al III millennio

Titolo: Gioielli di vetro

Sottotitolo: Dalla preistoria al III millennio

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8884352569

Autori: Bianca Cappello, Augusto Panini

Editore: Antiga Edizioni

Edizione: illustrata (14 settembre 2021)

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte rupestre preistorica in Sicilia

Titolo: L’arte rupestre preistorica in Sicilia

ISBN-13: 978-8899168193

Autori: Giovanni Mannino, Antonino Filippi (a cura di)

Editore: Ediz. Storia e Studi Sociali

Edizione: 25 ottobre 2017

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte preistorica in Italia

Titolo: L’arte preistorica in Italia

ISBN-13: 2020010143977

Autore: graziosi

Editore: Sansoni

Edizione: Prima edizione

Pagine: 194

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Archeologia africana. Preistoria, storia antica e arte rupestre

Titolo: Archeologia africana

Sottotitolo: Preistoria, storia antica e arte rupestre

ISBN-13: 978-8829015962

Autore: Savino Di Lernia

Editore: Carocci

Edizione: 23 settembre 2022

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











