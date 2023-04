I 10 migliori libri sull’assistenza infermieristica

L’assistenza infermieristica è la pratica principale di una professione critica che prevede la fornitura di servizi medici e di assistenza personale a persone malate, ferite o bisognose di assistenza nelle attività quotidiane. Gli infermieri lavorano in vari contesti, inclusi ospedali, case di cura e case private ma lo scopo è sempre lo stesso: favorire la guarigione del paziente o assisterlo in vari modi. L’assistenza infermieristica garantisce che i pazienti ricevano le cure e l’attenzione necessarie per riprendersi dalla malattia, gestire le condizioni di salute croniche e mantenere la loro salute e il loro benessere generale. L’argomento é d interesse per gli aspiranti infermieri o per le persone che si stanno formando, anche a livello universitario, per poi svolgere questa professione.

Di cosa parlano i libri sull'assistenza infermieristica?

I libri sull’assistenza infermieristica forniscono preziose informazioni provenienti da vari campi della medicina come l’anatomia, la fisiologia, la farmacologia, e forniscono informazioni relative alla cura del paziente e alla stessa etica dell’infermieristica. Queste risorse sono utili non solo per gli aspiranti infermieri ma anche per i pazienti e le loro famiglie che desiderano saperne di più su condizioni mediche, opzioni di trattamento e strategie di auto-cura.

Il primo libro, Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica , si concentra sulle nozioni fondamentali dell’assistenza infermieristica e include un contenuto digitale che fornisce ulteriori informazioni sul tema. Piani di assistenza infermieristica discute i piani di questo tipo di assistenza, dalle diagnosi infermieristiche agli esiti sanitari e in generale prende in considerazione gli interventi infermieristici. Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica esplora l’assistenza infermieristica partendo principalmente dai bisogni individuali, anche psicologici, del paziente, una particolarità che a volte non si prende in considerazione. C’è poi anche un libro che discute l’assistenza infermieristica in contesti di terapia intensiva e di emergenza e viene fornito con un e-book che fornisce ulteriori informazioni sull’argomento ( Assistenza infermieristica in area critica e in emergenza ).

Chi può trovare utili i libri sull'assistenza infermieristica?

Libri da leggere sull'assistenza infermieristica

Lista dei migliori libri sull'assistenza infermieristica su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sull’assistenza infermieristica che sono acquistabili su Amazon:

Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica

Titolo: Principi fondamentali dell’assistenza infermieristica

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-13: 978-8808480057

Autore: Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Christine M. Henshaw

Editore: CEA

Edizione: sesta (3 giugno 2019)

Pagine: 1376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piani di assistenza infermieristica. Diagnosi infermieristiche, risultati di salute e interventi infermieristici

Titolo: Piani di assistenza infermieristica

Sottotitolo: Diagnosi infermieristiche, risultati di salute e interventi infermieristici

ISBN-13: 978-8808187987

Autore: Meg Gulanick, Judith L. Myers

Editore: CEA

Edizione: 4 aprile 2016

Pagine: 1232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Assistenza infermieristica in area critica e in emergenza

Titolo: Assistenza infermieristica in area critica e in emergenza

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808980076

Autore: Pierluigi Badon, Giusti Gian Domenico

Editore: Zanichelli

Edizione: 5 settembre 2022

Pagine: 1104

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Basi dell’assistenza infermieristica

Titolo: Basi dell’assistenza infermieristica

ISBN-13: 978-8829920853

Autore: Rick Daniels, Ruth N. Grendell, Fredrick R. Wilkins

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 1780

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Primary Nursing. Assistenza infermieristica centrata sulla relazione con la persona assistita

Titolo: Primary Nursing

Sottotitolo: Assistenza infermieristica centrata sulla relazione con la persona assistita

ISBN-13: 978-8808480033

Autore: Marie Manthey, Susan Wessel

Editore: CEA

Edizione: 19 novembre 2018

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di assistenza infermieristica

Titolo: Fondamenti di assistenza infermieristica

ISBN-13: 978-8838636936

Autore: Barbara K. Timby

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 aprile 2011

Pagine: 1024

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Assistenza infermieristica in anestesia

Titolo: Assistenza infermieristica in anestesia

ISBN-13: 978-8872876749

Autore: Giorgio Torri, Elena Moizo

Editore: Antonio Delfino Editore

Edizione: seconda (26 aprile 2022)

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica

Titolo: Storia e filosofia dell’assistenza infermieristica

ISBN-13: 978-8808480064

Autore: Edoardo Manzoni, Maura Lusignani, Beatrice Mazzoleni

Editore: CEA

Edizione: seconda (14 ottobre 2019)

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Assistenza infermieristica in pediatria

Titolo: Assistenza infermieristica in pediatria

ISBN-13: 978-8808183606

Autore: Pierluigi Badon, Simone Cesaro

Editore: CEA

Edizione: seconda (9 marzo 2015)

Pagine: 1120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sull'assistenza infermieristica





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'assistenza infermieristica