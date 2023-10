I 10 migliori libri sull’autosufficienza

Dalla nostra indagine su Amazon risulta evidente che vi è un crescente interesse per l’autosufficienza, sia che si tratti di adattare uno stile di vita completamente sostenibile o di acquisire competenze specifiche per la sopravvivenza. I volumi scelti sottolineano l’approccio olistico all’autonomia, toccando vari aspetti, dall’agricoltura alle pratiche individuali.

Ad esempio, il “Grande Libro dell’Autosufficienza”, scritto da John Seymour, offre spunti su come raggiungere uno stile di vita autosufficiente. Allo stesso modo, Lorena Lombroso in “Io autosufficiente” approfondisce il viaggio di trasformazione del passaggio alla vita rurale, mentre “Permacultura per l’orto e il giardino” di Margit Rusch fornisce consigli pratici per coloro che desiderano ottimizzare i propri giardini per l’autosufficienza.

“Manuale pratico di sopravvivenza” e “Practical Self-sufficiency”, offrono prospettive internazionali sull’arte della sopravvivenza e del vivere sostenibile.

Per quanto riguarda le date di pubblicazione, molti di questi testi sono relativamente recenti e mostrano l’evoluzione dell’attenzione della società alla sostenibilità. Per coloro che sono interessati ad un approccio più ampio, “Autosufficienza: Una guida” e “Autosufficienza. Manuale pratico” presentano metodi e strategie generali.

Ogni opera funge da testimonianza del crescente movimento globale verso una vita sostenibile e indipendente, curata per un pubblico diversificato che va dal lettore curioso all’ambientalista impegnato.

Lista dei migliori libri sull'autosufficienza su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sull’autosufficienza che si possono trovare su Amazon (l’ultimo è in inglese):

Grande Libro dell’Autosufficienza

Titolo: Grande Libro dell’Autosufficienza

ISBN-13: 978-8828508878

Autore: Seymour John

Editore: MACRO EDIZIONI – BIS

Edizione: Edizione speciale (15 novembre 2022)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Coltivare e allevare per l’autosufficienza della famiglia

Titolo: Coltivare e allevare per l’autosufficienza della famiglia

ISBN-13: 978-8872203262

Autore: Aa. Vv.

Collaboratore: Aa. Vv.

Editore: L’Informatore Agrario

Edizione: 22 luglio 2014

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Autosufficienza in fattoria. Birra vino distillati formaggi

Titolo: Autosufficienza in fattoria

Sottotitolo: Birra vino distillati formaggi

ISBN-13: 978-8867218776

Autore: Autori Vari

Editore: Edizioni del Baldo

Edizione: seconda (1 maggio 2016)

Pagine: 316

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Manuale pratico di sopravvivenza. Scienza e tecnica del survival

Titolo: Manuale pratico di sopravvivenza

Sottotitolo: Scienza e tecnica del survival

ISBN-13: 978-8884405289

Autore: Raymond Mears

Traduttore: M. Gisiano

Editore: Gremese Editore

Edizione: 3 aprile 2008

Pagine: 199

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Autosufficienza. Manuale pratico per fare da sé ed essere indipendenti dal sistema

Titolo: Autosufficienza

Sottotitolo: Manuale pratico per fare da sé ed essere indipendenti dal sistema

ISBN-13: 978-8862207591

Autori: Massimo Acanfora, Ilaria Sesana

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 28 febbraio 2013

Pagine: 251

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Autosufficienza: Una guida completa per la sopravvivenza dell’intera famiglia!

Titolo: Autosufficienza

Sottotitolo: Una guida completa per la sopravvivenza dell’intera famiglia!

ISBN-13: 978-1507121955

Autore: The Blokehead

Traduttore: Alessandro Mannara

Editore: Babelcube Inc.

Edizione: 29 settembre 2015

Pagine: 54

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Practical Self-sufficiency: The complete guide to sustainable living today

Titolo: Practical Self-sufficiency

Sottotitolo: The complete guide to sustainable living today

ISBN-13: 978-0241400845

Autori: Dick Strawbridge, James Strawbridge

Editore: DK

Edizione: 2 gennaio 2020

Pagine: 280

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Note: in inglese











FAQ sui libri sull'autosufficienza





Tabella riepilogativa dei migliori libri sull'autosufficienza