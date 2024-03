I 10 migliori libri sulle Alpi Carniche

Questi volumi offrono un tuffo nel mondo mozzafiato delle Alpi Carniche, invitando i lettori in un viaggio di scoperta. Combinano guide pratiche con approfondimenti culturali, garantendo qualcosa per tutti. Dai trekking panoramici ai percorsi storici, rivelano le meraviglie di questa catena montuosa che si estende dall’Italia orientale all’Austria.

Di cosa parlano i libri sulle Alpi Carniche

Alpi Carniche emerge come un notevole periodico di Meridiani Montagne. Offre una panoramica completa delle regioni montane. Si concentra sulla cultura, la storia e le attività all’aria aperta nelle Alpi Carniche, integrate da informazioni pratiche e mappe uniche realizzate dai cartografi della rivista.

Alpi Carniche. 35 escursioni sulle montagne della Carnia di Davide Barducci, Marco Pascolino e Angelo Sinuello condivide 35 escursioni uniche attraverso le Alpi Carniche. Il libro si distingue per la meticolosità e l’ampiezza delle descrizioni, che includono approfondimenti culturali e naturali insieme a mappe dettagliate e tracce GPS per ogni percorso.

Escursioni sulle Alpi Carniche e Alpi Giulia di Davide Zambon fornisce una guida coinvolgente a 15 distinti sentieri nella regione Friuli Venezia Giulia, completo di fatti interessanti, mappe e fotografie. Mette in evidenza esperienze diverse, dai siti storici alle meraviglie naturali, soddisfacendo vari interessi e livelli di abilità.

In Alpi Carniche e Dolomiti friulane , Caterina Ferri, Antonio Giusa, Melania Lunazzi e Antonio Massarutto presentano itinerari alpini con una miscela di narrazioni storiche e aggiornamenti tecnici. Quest’opera invita i lettori a vivere l’alpinismo con la stessa passione e lo stesso spirito di scoperta degli alpinisti pionieri del XIX secolo.

La Guida escursionistica alle Alpi Carniche di Rino Gaberscik è un’esplorazione completa delle Alpi Carniche, con dettagli sulle vie di arrampicata normali e facili. Si distingue per un’esaustiva proposta di itinerari valutati per il loro valore paesaggistico e alpinistico. Offre spunti sia per alpinisti principianti che esperti.

Scialpinismo in Carnia , a cura della Scuola Alpina e di Sci Alpinismo Cirillo Floreanini, percorre 56 itinerari di sci alpinismo in Carnia. Questa guida eccelle in chiarezza, rivolgendosi a un vasto pubblico descrivendo in dettaglio la difficoltà e l’unicità di ogni percorso. È adatta sia ai principianti che agli appassionati esperti.

Alpi Carniche di Hans Lukas e Mario De Biasio. Alpi Giulie svela le bellezze storiche e naturali delle Alpi Carniche e Giulie attraverso 18 itinerari che ripercorrono l’eredità della Grande Guerra. Il testo funge sia da documentazione storica che da guida pratica. Offre uno sguardo toccante alle storie non raccontate di questa regione.

Scialpinismo nelle alpi Carniche di Robert Zink costituisce una risorsa indispensabile per gli scialpinisti. Offre 100 itinerari attraverso le Alpi Carniche. È lodato per le sue descrizioni dettagliate e le illustrazioni, anche se è notato per l’assenza di una mappa dettagliata per individuare facilmente ciascun percorso.

Bimbi trekking 1 di Sara Baroselli, Erica Beltrame e Francesca Tosolini, è una guida per famiglie della Carnica e Alpi Giulie, con 31 facili trekking adatti ai bambini e anche ai passeggini. Arricchisce ogni viaggio con leggende, approfondimenti storici e dettagli naturalistici.

Alpi Carniche di Furio Scrimali. Trenta spettacolari panoramiche offre un viaggio fotografico di grande impatto visivo attraverso le Alpi Carniche. Ciascuno dei trenta panorami è meticolosamente documentato con foto, testi descrittivi e mappe.

Lista dei migliori libri sulle Alpi Carniche su Amazon

Qui sotto la classifica dei 10 migliori libri sulle Alpi Carniche che si possono trovare su Amazon.it:

Alpi Carniche

Titolo: Alpi Carniche

Note: con cartina

ISBN-13: 978-8872124871

Editore: Editoriale Domus

Edizione: 1 settembre 2005

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alpi Carniche. 35 escursioni sulle montagne della Carnia

Titolo: Alpi Carniche

Sottotitolo: 35 escursioni sulle montagne della Carnia

ISBN-13: 978-8896303863

Autori: Davide Barducci, Marco Pascolino, Angelo Sinuello

Editore: Odós (Udine)

Edizione: 1 dicembre 2021

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Escursioni sulle Alpi Carniche e Alpi Giulia. 15 itinerari in Friuli Venezia Giulia

Titolo: Escursioni sulle Alpi Carniche e Alpi Giulia

Sottotitolo: 15 itinerari in Friuli Venezia Giulia

ISBN-13: 978-8866439578

Autore: Davide Zambon

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 20 marzo 2023

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alpi Carniche e Dolomiti friulane. Itinerari, letteratura e fotografie

Titolo: Alpi Carniche e Dolomiti friulane

Sottotitolo: Itinerari, letteratura e fotografie

ISBN-13: 978-8861024359

Autori: Caterina Ferri, Antonio Giusa, Melania Lunazzi, Antonio Massarutto

Editore: LEG Edizioni

Edizione: 7 giugno 2018

Pagine: 283

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Guida escursionistica alle Alpi Carniche. Vie normali e arrampicate facili

Titolo: Guida escursionistica alle Alpi Carniche

Sottotitolo: Vie normali e arrampicate facili

ISBN-13: 978-8893391313

Autore: Rino Gaberscik

Editore: Liberodiscrivere edizioni

Edizione: 28 luglio 2021

Pagine: 974

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scialpinismo in Carnia. Itinerari scelti nelle Alpi Carniche

Titolo: Scialpinismo in Carnia

Sottotitolo: Itinerari scelti nelle Alpi Carniche

ISBN-13: 978-8890462801

Autore: Sc. Carnica di Alpin. e Scialp. Cirillo Floreanini (a cura di)

Editore: inMont

Edizione: 11 gennaio 2010

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alpi Carniche. Alpi Giulie. 18 itinerari storico escursionistici sui luoghi della grande guerra

Titolo: Alpi Carniche

Sottotitolo: Alpi Giulie. 18 itinerari storico escursionistici sui luoghi della grande guerra

ISBN-13: 978-8888542737

Autori: Hans Lukas, Mario De Biasio

Editore: Itinera Progetti

Edizione: 15 luglio 2016

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scialpinismo nelle alpi Carniche. 100 itinerari tra Villach e San Candido

Titolo: Scialpinismo nelle alpi Carniche

Sottotitolo: 100 itinerari tra Villach e San Candido

ISBN-13: 978-8898609468

Autore: Robert Zink

Editore: Versante Sud

Edizione: 21 dicembre 2015

Pagine: 300

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bimbi trekking 1. 31 itinerari a passo di bimbo nelle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie

Titolo: Bimbi trekking 1

Sottotitolo: 31 itinerari a passo di bimbo nelle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie

ISBN-13: 978-8896303535

Autori: Sara Baroselli, Erica Beltrame, Francesca Tosolini

Editore: Odós (Udine)

Edizione: 26 giugno 2018

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Alpi Carniche. Trenta spettacolari panoramiche

Titolo: Alpi Carniche

Sottotitolo: Trenta spettacolari panoramiche

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8881902583

Autore: Furio Scrimali

Editore: Lint Editoriale

Edizione: illustrata (26 giugno 2009)

Pagine: 140

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato











Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle Alpi Carniche