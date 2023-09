I 10 migliori libri sulle biotecnologie

I libri sulle biotecnologie sono risorse affascinanti che svelano i misteri della manipolazione degli organismi viventi per l’innovazione. Possono interessare scienziati, studenti e menti curiose offrendo approfondimenti su progressi rivoluzionari, potenziali applicazioni e considerazioni etiche che circondano questo campo dinamico.

Di cosa parlano i libri sulle biotecnologie?

Questi testi fanno luce su diversi aspetti della biotecnologia, dai suoi principi fondamentali alle sue implicazioni etiche. Geneticamente modificati di Stefano Bertacchi, nelle sue 144 pagine, approfondisce le meraviglie delle modificazioni genetiche, dove i lieviti producono vaccini, i batteri alimentano le automobili e il latte di capra trasporta medicinali. Questo libro demistifica gli organismi geneticamente modificati (OGM) svelandone la diversa natura, che spazia dagli animali ai microrganismi.

In 50 grandi idee biotecnologie , scritto sempre da Bertacchi, scoprirai 50 concetti chiave della biotecnologia. Con 208 pagine, questo libro esplora la complessità di termini come transgenesi, terapia genica e bioeconomia. Bertacchi chiarisce l’impatto delle biotecnologie su vari settori, tra cui l’alimentazione, l’industria, l’ambiente e la medicina.

Per coloro che cercano una comprensione completa della biotecnologia molecolare, Biotecnologie molecolari. Principi e tecniche. è un altro libro interessante. Questa terza edizione italiana copre i recenti progressi nelle tecnologie di sequenziamento e modificazione del DNA. Semplifica complesse tecniche biomolecolari con oltre 250 illustrazioni ed evidenzia le loro applicazioni nella biologia moderna, medicina, agricoltura, medicina legale e archeologia. È una lettura obbligata per rimanere al passo con la rapida evoluzione della biotecnologia molecolare.

Per un esame completo degli aspetti etici, giuridici e filosofici delle biotecnologie, Biotecnologie e modificazioni genetiche è una scelta da prendere in considerazione. Questo libro esplora il panorama in continua evoluzione della biomedicina, affrontando i dilemmi bioetici e le implicazioni morali della manipolazione della genetica.

Agricoltura sostenibile attraverso le biotecnologie affronta la questione urgente dell’agricoltura sostenibile. Questo volume di oltre 640 pagine esplora come la biotecnologia ha rivoluzionato il miglioramento genetico e lo sviluppo delle varietà nelle piante.

Biologia cellulare & biotecnologie vegetali di Gabriella Pasqua è rivolto a studenti di biologia, biotecnologie e agraria. Questo testo di oltre 400 pagine non solo aiuta nella preparazione all’esame, ma suscita anche curiosità in campi in rapida evoluzione.

Per chi è incuriosito dal mondo dei farmaci, Farmaci biotecnologici e terapia personalizzata si estende su quasi 500 pagine, approfondendo i meccanismi, la produzione, le applicazioni cliniche e gli aspetti economici e legislativi dei farmaci biotecnologici. È un testo essenziale sia per studenti che per professionisti.

Biotecnologie della riproduzione umana si concentra sulle biotecnologie riproduttive umane. Rivolto agli studenti del master in biotecnologia, biologia e medicina, questo libro esplora questo campo complesso attraverso il contributo di esperti in varie discipline mediche e cliniche.

Per chi è alle prese con la dimensione etica e giuridica delle biotecnologie, Il dominio delle biotecnologie di Lorenzo D’Avack è una lettura che fa riflettere. Approfondisce le sfide etiche e legali poste dai rapidi progressi della scienza e della tecnologia. Esplora argomenti come l’editing genetico, la vita artificiale, l’eugenetica, la clonazione e altro ancora.

Lista dei migliori libri sulle biotecnologie su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri sulle biotecnologie che sono in vendita su Amazon.it:

Geneticamente modificati. Viaggio nel mondo delle biotecnologie

Titolo: Geneticamente modificati

Sottotitolo: Viaggio nel mondo delle biotecnologie

ISBN-13: 978-8820379834

Autore: Stefano Bertacchi

Editore: Hoepli

Edizione: 26 maggio 2017

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







50 grandi idee biotecnologie

Titolo: 50 grandi idee biotecnologie

ISBN-13: 978-8822069047

Autore: Stefano Bertacchi

Editore: edizioni Dedalo

Edizione: 9 dicembre 2021

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Biotecnologie molecolari. Principi e tecniche

Titolo: Biotecnologie molecolari

Sottotitolo: Principi e tecniche

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808499912

Autori: Terry A. Brown, Giovanni Maga (a cura di)

Editore: Zanichelli

Edizione: terza (28 novembre 2022)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biologia microbiologia biotecnologie. Per i corsi di biotecnologie sanitarie

Titolo: Biologia microbiologia biotecnologie

Sottotitolo: Per i corsi di biotecnologie sanitarie

ISBN-13: 978-8829927722

Autore: Bruno Tinti

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 16 marzo 2017

Pagine: 447

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biotecnologie e modificazioni genetiche. Scienza, etica, diritto

Titolo: Biotecnologie e modificazioni genetiche

Sottotitolo: Scienza, etica, diritto

ISBN-13: 978-8815286109

Autori: Maurizio Balistreri, Giovanni Capranico, Matteo Galletti, Silvia Zullo

Editore: Il Mulino

Edizione: 6 aprile 2020

Pagine: 196

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Agricoltura sostenibile attraverso le biotecnologie

Titolo: Agricoltura sostenibile attraverso le biotecnologie

ISBN-13: 978-8829931651

Autori: Maarten J. Chrispeels, Paul Gepts

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 25 giugno 2021

Pagine: 641

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biologia cellulare & biotecnologie vegetali

Titolo: Biologia cellulare & biotecnologie vegetali

ISBN-13: 978-8829921249

Autore: Gabriella Pasqua

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: 1 luglio 2011

Pagine: 414

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Farmaci biotecnologici e terapia personalizzata. Aspetti farmacologici e clinici

Titolo: Farmaci biotecnologici e terapia personalizzata

Sottotitolo: Aspetti farmacologici e clinici

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808720535

Autori: Elisabetta Vegeto (a cura di), Adriana Maggi (a cura di), Paola Minghetti (a cura di)

Editore: CEA

Edizione: 18 novembre 2019

Pagine: 496

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Biotecnologie della riproduzione umana

Titolo: Biotecnologie della riproduzione umana

ISBN-13: 978-8874666690

Autori: Loredana Gandini, Andrea Lenzi

Editore: Carocci

Edizione: 16 maggio 2013

Pagine: 530

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











