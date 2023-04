I 10 migliori libri sulle bistecche

La bistecca è un’appetitosa fetta di carne tipicamente tagliata dal filetto, dalla costola o dal controfiletto di manzo. Il suo sapore ricco, la tenerezza e la succosità lo rendono uno dei preferiti di molti. Che si tratti del gusto, della consistenza o della pura soddisfazione, ci sono innumerevoli motivi per cui le persone bramano la bistecca.

Cucinare una bistecca perfetta è un’arte che può essere padroneggiata con l’aiuto di manuali o guide. Ed è proprio sulle ricette e sulle modalità di preparazione della bistecca che si concentrano molti dei libri dedicati a questo argomento presenti su Amazon italiano. Questi testi, almeno nella maggior parte dei casi, forniscono informazioni sui diversi tagli di carne, sulle tecniche di cottura e sulle tipologie di condimenti. Inoltre, queste risorse possono fornire preziose indicazioni sull’abbinamento di vini diversi con vari tagli di bistecca.

Di cosa parlano i libri sulle bistecche?

I vari libri sulle bistecche presenti su Amazon parlano perlopiù delle varie modalità tramite le quali è possibile preparare questo tipo di alimento. Alcuni di essi possono parlare anche della scienza della carne e della chimica alla base della cottura, nozioni utili per capire come cuocere una bistecca alla perfezione. Ci sono anche libri che approfondiscono il significato culturale di alcuni tipi di bistecca, come la bistecca alla fiorentina, che ha una ricca storia ed è considerata una prelibatezza in Italia e all’estero.

Altri libri sono più incentrati sulla storia e la cultura che circonda la bistecca, come le storie della razza bovina chianina e il loro ruolo nella produzione di carne bovina di alta qualità.

Lista dei migliori libri sulle bistecche su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri sulle bistecche che sono presenti su Amazon:

La scienza della carne. La chimica della bistecca e dell’arrosto

Titolo: La scienza della carne

Sottotitolo: La chimica della bistecca e dell’arrosto

ISBN-13: 978-8858016022

Autore: Dario Bressanini

Editore: Gribaudo

Edizione: 20 ottobre 2016

Pagine: 239

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Universo bistecca. I segreti di una steakhouse a casa tua

Titolo: Universo bistecca

Sottotitolo: I segreti di una steakhouse a casa tua

ISBN-13: 978-8858027080

Autore: Marco Agostini

Editore: Gribaudo

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







steak house e macellerie d’Italia: la guida per gli amanti della bistecca

Titolo: STEAK HOUSE E MACELLERIE D’ITALIA

Sottotitolo: LA GUIDA PER GLI AMANTI DELLA BISTECCA

ISBN-13: 9798403345576

Autore: Michele Ruschioni, Braciamiancora Braciami Ancora, Gianluca Bianchini (a cura di)

Collaboratore: Giuseppe Romeo

Collaboratore: Marco Porcheri

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 336

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bistecche: 186 ricette per la carne di tutti i giorni

Titolo: Bistecche

Sottotitolo: 186 ricette per la carne di tutti i giorni

ISBN-13: 978-8804344834

Autore: Elena Spagnol

Editore: Mondadori

Edizione: 1 gennaio 1991

Pagine: 180

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La bistecca.

Titolo: La bistecca.

ISBN-13:

Autore: BUONASSISI Vincenzo –

Editore: Milano, Di

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Fiorentina è molto più che una bistecca

Titolo: La Fiorentina è molto più che una bistecca

ISBN-13:

Autore: Marcello Mancini, Mario Lancisi

Editore: Giunti

Edizione: 3 agosto 2016

Pagine: 84

Recensioni: vedi

Formato: Formato Kindle







L’elogia della bistecca. La fiorentina dalla chianina alla tavola

Titolo: L’elogia della bistecca

Sottotitolo: La fiorentina dalla chianina alla tavola

ISBN-13: 978-8854603325

Autore: Sandro Pintus, V. Spini (a cura di)

Editore: Ibiskos Editrice Risolo

Edizione: 17 novembre 2009

Pagine: 104

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulle bistecche





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle bistecche