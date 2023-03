I 10 migliori libri sulle città

La città è il principale centro di attività umane. È un luogo in cui le persone si riuniscono per vivere, lavorare o semplicemente passare del tempo e dove culture e comunità si mescolano e si intersecano. Nel corso dei decenni, la città è cambiata radicalmente, riflettendo i cambiamenti nella tecnologia, nelle norme sociali e nelle strutture economiche. L’urbanizzazione ha portato a una rapida crescita e sviluppo, con conseguenti nuove sfide e opportunità per coloro che chiamano casa la città.

Di cosa parlano i libri sulle città

I libri sulle città possono trattare, visto l’immensità dell’argomento principale, tanti “sottoargomenti” collegati alle metropoli dai resoconti storici dello sviluppo urbano alle esplorazioni delle problematiche urbane contemporanee. Alcuni libri possono concentrarsi sugli aspetti sociali, culturali o politici della vita cittadina, mentre altri possono approfondire le dimensioni economiche, ambientali o architettoniche degli spazi urbani.

Chi può trovare utili i libri sulle città

Si tratta di libri che possono essere utili per tantissime categorie di persone, da quelle che vogliono avere indicazioni su come affrontare le sfide e le opportunità della vita in un ambiente urbano fino agli studenti diversità di urbanistica. In particolare le persone interessate alla pianificazione o alla politica urbana possono trovare, nei libri che elenchiamo di seguito, preziose prospettive sulle sfide e le opportunità che le aree urbane devono affrontare oggi. Si parla, in quanto Target, di soggetti quali urbanisti, architetti, politici e organizzatori di comunità. Di riflesso questi testi possono essere utili anche per studenti e ricercatori in campi come la sociologia, l’antropologia e la geografia.

Lista dei migliori libri sulle città su Amazon

Ora la top list dei 10 migliori libri sulle città che si possono trovare su Amazon:

La città del ventesimo secolo

Titolo: La città del ventesimo secolo

ISBN-13: 978-8842077107

Autore: Bernardo Secchi

Editore: Laterza

Edizione: nona (15 settembre 2005)

Pagine: 208

Formato: copertina flessibile







L’immagine della città

Titolo: L’immagine della città

ISBN-13: 978-8831772679

Autore: Kevin Lynch, Paolo Ceccarelli (a cura di)

Traduttore: Gian Carlo Guarda

Editore: Marsilio

Edizione: dodicesima (14 novembre 2001)

Pagine: 200

Formato: copertina flessibile







L’architettura della città

Titolo: L’architettura della città

ISBN-13: 978-8842825081

Autore: Aldo Rossi

Editore: Il Saggiatore

Edizione: 20 settembre 2018

Pagine: 253

Formato: copertina flessibile







Costruire e abitare. Etica per la città

Titolo: Costruire e abitare

Sottotitolo: Etica per la città

ISBN-13: 978-8807893155

Autore: Richard Sennett

Traduttore: Cristina Spinoglio

Editore: Feltrinelli

Edizione: 21 maggio 2020

Pagine: 400

Formato: copertina flessibile







Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane

Titolo: Vita e morte delle grandi città

Sottotitolo: Saggio sulle metropoli americane

ISBN-13: 978-8806197247

Autore: Jane Jacobs

Traduttore: G. Scattone

Editore: Einaudi

Edizione: prima (31 marzo 2009)

Pagine: 444

Formato: copertina flessibile







Le città visibili. Dove inizia il cambiamento del Paese

Titolo: Le città visibili

Sottotitolo: Dove inizia il cambiamento del Paese

ISBN-13: 978-8828208839

Autore: Pierfrancesco Maran

Editore: Solferino

Edizione: 1 giugno 2022

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







La città dei ricchi e la città dei poveri

Titolo: La città dei ricchi e la città dei poveri

ISBN-13: 978-8858106648

Autore: Bernardo Secchi

Editore: Laterza

Edizione: sesta (4 aprile 2013)

Pagine: 89

Formato: copertina flessibile







La città dell’Ottocento

Titolo: La città dell’Ottocento

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8858147412

Autore: Guido Zucconi

Editore: Laterza

Edizione: New (17 marzo 2022)

Pagine: 184

Formato: copertina flessibile







La città femminista. La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini

Titolo: La città femminista

Sottotitolo: La lotta per lo spazio in un mondo disegnato da uomini

ISBN-13: 978-8812009008

Autore: Leslie Kern

Traduttore: Natascia Pennacchietti

Editore: Treccani

Edizione: 6 maggio 2021

Pagine: 232

Formato: copertina flessibile











