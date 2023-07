I 10 migliori libri sulle composizioni floreali

Ecco una gamma di volumi dedicati all’arte delle composizioni floreali. Ogni lavoro approfondisce il mondo dei fiori, fornendo preziose intuizioni e tecniche per creare composizioni belle e uniche. Che tu sia un fioraio esperto, un aspirante artista o semplicemente qualcuno a cui piace la bellezza dei fiori, questi testi offrono informazioni preziose per tutti.

Di cosa parlano i libri sulle composizioni floreali?

Alcuni di questi libri si concentrano sull’arte del disegno floreale per diverse occasioni, come matrimoni, cerimonie e decorazioni per la casa. Guidano i lettori attraverso il processo di selezione dei colori, dei fiori e delle tecniche giuste per abbinare l’atmosfera e lo stile di qualsiasi evento. Un libro notevole, scritto da Paula Pryke, mette in mostra il suo uso impeccabile di colori e strutture, fornendo una guida completa al design floreale con progetti passo dopo passo.

Per chi è interessato a temi specifici, ci sono libri che si concentrano sulla realizzazione di vari tipi di arrangiamenti, tra cui centrotavola, ghirlande e bouquet. Queste opere dimostrano come creare splendidi pezzi floreali utilizzando fiori freschi o secchi, offrendo approcci creativi e moderni a quest’arte tradizionale.

Inoltre, alcuni testi esplorano l’arte dell’Ikebana, uno stile di composizione floreale giapponese. Questi libri, come “Ikebana: L’arte dei fiori per tutte le stagioni”, approfondiscono la filosofia e le tecniche alla base di questa antica e accattivante forma d’arte.

Lista dei migliori libri sulle composizioni floreali su Amazon

E adesso la “classifica” dei 10 migliori libri sulle composizioni floreali che sono presenti su Amazon.it:

Composizioni floreali

Titolo: Composizioni floreali

ISBN-13: 978-8860874870

Autori: Mark Welford, Stephen Wicks

Editore: Le Lettere

Edizione: 1 gennaio 2011

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arte floreale

Titolo: Arte floreale

ISBN-13: 978-8857609690

Autore: Paula Pryke

Editore: Logos

Edizione: 19 gennaio 2018

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fatto & fiorito. Composizioni floreali, accessori e regali

Titolo: Fatto & fiorito

Sottotitolo: Composizioni floreali, accessori e regali

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8817056267

Autore: Silviadeifiori

Editore: Rizzoli

Edizione: illustrata (16 maggio 2012)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Composizioni floreali eleganti e uniche

Titolo: Composizioni floreali eleganti e uniche

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8865204443

Autori: Julie Collins, Tina Parkes

Editore: Il Castello

Edizione: illustrata (17 febbraio 2014)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ghirlande. Foglie, erbe e fiori spontanei freschi o essiccati

Titolo: Ghirlande

Sottotitolo: Foglie, erbe e fiori spontanei freschi o essiccati

ISBN-13: 978-8857609799

Autori: Katie Smyth, Terry Chandler

Fotografo: Kristin Perers

Editore: Logos

Edizione: 5 luglio 2018

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il grande libro delle composizioni floreali

Titolo: Il grande libro delle composizioni floreali

ISBN-13: 978-8879448369

Autori: Luca Bocchi, Luigi Bocchi

Editore: L’Airone Editrice Roma

Edizione: 2 novembre 2006

Pagine: 141

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







200 composizioni verdi e fiorite

Titolo: 200 composizioni verdi e fiorite

ISBN-13: 978-8851125936

Autore: Joanna Smith

Editore: De Agostini

Edizione: 3 marzo 2015

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ikebana. L’arte dei fiori per tutte le stagioni

Titolo: Ikebana

Sottotitolo: L’arte dei fiori per tutte le stagioni

ISBN-13: 978-2889350179

Autori: Rie Imai, Yuji Ueno

Fotografo: Noboru Murata

Traduttore: Roberta Ricca

Editore: Nuinui

Edizione: 27 gennaio 2015

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Fatti il mazzo! Istruzioni e ispirazioni per fioristi in erba

Titolo: Fatti il mazzo! Istruzioni e ispirazioni per fioristi in erba

ISBN-13: 978-8866483069

Autore: Irene Cuzzaniti

Illustratore: I. Rinaldi

Editore: 24 Ore Cultura

Edizione: 28 aprile 2016

Pagine: 187

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Decorare con i fiori freschi. Idee e suggerimenti per realizzare meravigliose composizioni floreali

Titolo: Decorare con i fiori freschi

Sottotitolo: Idee e suggerimenti per realizzare meravigliose composizioni floreali

ISBN-13: 978-8844029388

Autori: G. Montaini, A. Romanelli Rupi

Editore: Demetra

Edizione: 21 aprile 2004

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











