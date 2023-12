I 10 migliori libri sulle creazioni in vetro

Qualora tu fossi interessato alle creazioni in vetro, questi libri in inglese offrono tanta conoscenza e ispirazione. Dall’intricata creazione di gioielli alle artistiche decorazioni in vetro, comprendono uno spettro di tecniche e stili, attraenti sia per i principianti che per gli artigiani esperti. Ogni volume è un passaggio per trasformare il semplice vetro in straordinarie opere d’arte.

Di cosa parlano i libri sulle creazioni in vetro

Gioielli di vetro è un gioiello per gli appassionati desiderosi di realizzare squisiti gioielli in vetro. Il lavoro di Marisa Lupato approfondisce l’arte di creare un’eleganza traslucida, offrendo progetti ben spiegati e bellissime fotografie. È un’acquisizione ideale per coloro che desiderano intraprendere la creazione di gioielli in vetro, anche se potrebbe rappresentare una sfida per i principianti con le sue tecniche avanzate.

Passando alla tradizionale lavorazione con perline veneziane, Creazioni in perline di vetro con la tecnica veneziana di Mariangela Pensini è un’esplorazione dei secoli -vecchio mestiere. Questo libro fa rivivere l’arte di creare ‘piccoli giardini’ con perle di vetro, arricchita con altre tecniche. È una guida brillante per chiunque sia appassionato di intricati lavori di perline.

In Vetri artistici , Chiara Sepin invita i giovani lettori nel colorato mondo delle decorazioni in vetro rimovibili. È un modo giocoso e coinvolgente per i bambini di esplorare la propria creatività sulle superfici di vetro. Sebbene alcuni abbiano trovato i materiali impegnativi, il libro rimane una scelta deliziosa per i giovani creatori.

Facili creazioni di vetro di Massimo Casolaro affascina i lettori con il fascino senza tempo del vetro. È una guida completa per creare bellissime opere in vetro, dalle vetrate colorate ai mosaici. Questo libro è perfetto per coloro che sono affascinati dalle possibilità artistiche del vetro e desiderano iniziare il loro viaggio nella lavorazione del vetro.

Come creare oggetti con il vetro colorato si distingue come un volume essenziale per chiunque sia interessato all’arte del vetro colorato. Sebbene privo di recensioni dei clienti, la sua attenzione a tecniche, materiali e strumenti lo rende una risorsa indispensabile per gli appassionati di lavorazione del vetro.

La guida pratica, Lavorare il vetro , sebbene priva di feedback da parte dei clienti, si presume sia una risorsa preziosa per la lavorazione del vetro. Il suo contenuto, incentrato su varie tecniche e progetti, si rivolge sia agli artisti del vetro principianti che a quelli avanzati.

Il vetro , realizzato da un team di autori, offre un’ampia esplorazione della pittura e della decorazione del vetro. È una guida riccamente illustrata che copre vari progetti, rendendola una risorsa completa per chi è interessato all’arte del vetro.

The Starving Artist’s Lampwork Project Book di Fledgling Studio è una miscela unica di storia e tecnica. Fornisce approfondimenti sui progetti di vetro lavorato a lume, rendendolo una lettura intrigante sia per gli hobbisti che per gli aspiranti artisti del vetro.

Sea Glass Jewelry di Lindsay Furber e Mary Beth Beuke è un viaggio creativo nella creazione di gioielli con il vetro marino. La sua guida passo passo e le splendide immagini lo rendono una lettura stimolante per chiunque desideri creare gioielli unici ispirati all’oceano.

Libri in inglese

Lista dei migliori libri sulle creazioni in vetro su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulle creazioni in vetro che sono disponibili per l’acquisto su Amazon (gli ultimi 3 sono in inglese):

Gioielli di vetro. Per realizzare e indossare preziose trasparenze

Titolo: Gioielli di vetro

Sottotitolo: Per realizzare e indossare preziose trasparenze

ISBN-13: 978-8844030285

Autore: Marisa Lupato

Editore: Demetra

Edizione: 28 settembre 2005

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Creazioni in perline di vetro con la tecnica veneziana

Titolo: Creazioni in perline di vetro con la tecnica veneziana

ISBN-13: 978-8880391784

Autori: Mariangela Pensini, A. Scarlata (a cura di)

Editore: Il Castello

Edizione: seconda (30 dicembre 2010)

Pagine: 70

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Facili creazioni di vetro

Titolo: Facili creazioni di vetro

ISBN-13: 978-8887857306

Autore: Massimo Casolaro

Editore: Edibrico

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Come creare oggetti con il vetro colorato. Tecniche, materiali, strumenti, modelli

Titolo: Come creare oggetti con il vetro colorato

Sottotitolo: Tecniche, materiali, strumenti, modelli

ISBN-13: 978-8841246856

Autori: Renata Glingani Pastorello, Anna Prandoni

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 gennaio 1999

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lavorare il vetro

Titolo: Lavorare il vetro

ISBN-13: 978-8841550151

Autori: Marc Gerstein, Lynette Wrigley

Traduttore: F. Canova

Editore: De Agostini

Edizione: 1 aprile 1998

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il vetro. Come dipingerlo e decorarlo, creare oggetti, realizzare vetrate

Titolo: Il vetro

Sottotitolo: Come dipingerlo e decorarlo, creare oggetti, realizzare vetrate

ISBN-13: 978-8841274200

Autori: Pastorello, Prandolini, Ricciuti Prada, De Vecchi (a cura di)

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 gennaio 1999

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sea Glass Jewelry: Create Beautiful and Unique Designs from Beach-Found Treasures

Titolo: Sea Glass Jewelry

Sottotitolo: Create Beautiful and Unique Designs from Beach-Found Treasures

ISBN-13: 978-1612433035

Autori: Lindsay Furber, Mary Beth Beuke

Editore: Ulysses Press

Edizione: 24 marzo 2021

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Create Jewelry Glass: Brilliant Designs to Make and Wear

Titolo: Create Jewelry Glass

Sottotitolo: Brilliant Designs to Make and Wear

ISBN-13: 978-1596680678

Autori: Marlene Blessing, Jamie Hogsett

Editore: Interweave Pr

Edizione: 16 aprile 2009

Pagine: 119

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











