I 10 migliori libri sulle culture megalitiche

Le culture megalitiche si riferiscono ad antiche società note per la costruzione di grandi monumenti in pietra. Queste culture, diffuse in Europa, Africa e Asia dal Neolitico all’età del bronzo, sono caratterizzate dai loro imponenti megaliti: enormi strutture in pietra come dolmen, menhir e cerchi di pietre. Se vuoi immergerti nell’argomento del megalitismo e delle varie culture correlate, prova la selezione di testi che presentiamo qui sotto.

Di cosa parlano i libri sulle culture megalitiche?

I misteri della civiltà megalitica di Felice Vinci approfondisce l’enigmatica civiltà preistorica nota per i suoi monumenti megalitici. Vinci collega le scoperte scientifiche con i miti e il folklore di tutto il mondo. Offre approfondimenti sulla navigazione, sulle tecniche del fuoco e sulle pratiche astronomiche di questa antica società. Il libro, ricco di dettagli, a volte vira in descrizioni meticolose di argomenti minori ma alla fine presenta una teoria avvincente sull’influenza globale della civiltà e sul suo culto dei corpi celesti.

In La più antica civiltà d’Italia , Alberto Conti e Giovanni Feo esplorano la civiltà megalitica che precedette gli Etruschi in La regione centrale dell’Italia. Il libro evidenzia gli eventi storici significativi che hanno portato alla nascita di questa civiltà preistorica. Offre un resoconto dettagliato del suo sviluppo nei paesaggi naturali incontaminati dell’antica Italia, concentrandosi in particolare sulla regione Maremma e sul suo significato archeologico.

Le pietre dei giganti di Jean Guilaine affronta le domande persistenti che circondano le strutture megalitiche nella preistoria del Mediterraneo. Guilaine, una rinomata studiosa di protostoria, affronta domande sulla costruzione, lo scopo e i creatori di dolmen e santuari. Il libro si distingue per il suo approccio scientifico alla comprensione di queste strutture monumentali e delle connessioni sociali dei loro creatori.

Sardegna. Isola megalitica di Manuela Puddu, Federica Doria e Stefano Giuliani, a cura di Elisabetta Grassi e Maria Letizia Pulcini, mette in mostra la cultura megalitica unica della Sardegna. Il libro offre uno sguardo approfondito sull’antica cultura nuragica dell’isola, sottolineata da splendide fotografie e approfondimenti sull’importante mostra internazionale che ha dato vita a queste antiche storie.

Rama antica città celtica di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero porta alla luce la città di Rama, sepolta da tempo, in Valle di Susa. Il libro ripercorre la scoperta di questa antica città megalitica e il suo legame con il mito di Fetonte e della Ruota d’Oro. Offre uno sguardo affascinante su un capitolo dimenticato della storia europea e piemontese.

Il linguaggio delle pietre di Furio Jesi, è un lavoro significativo del 1978, che esplora i siti megalitici italiani. Questa edizione originale, conservata in ottime condizioni, fornisce un’analisi approfondita del significato simbolico e culturale delle strutture megalitiche in Italia, accompagnata da numerose illustrazioni.

Un dio di pietra di Massimo Centini riflette sull’antico legame dell’umanità con la pietra, esplorando l’archeologia megalitica, le incisioni rupestri e l’arte litica. culti. Il libro abbraccia varie espressioni culturali, dalla preistoria al druidismo, compresi i confronti del suolo italiano con altri importanti siti megalitici.

L’orizzonte culturale del megalitismo di Marisa Grande presenta uno studio completo delle strutture e degli edifici megalitici nell’Italia meridionale, in particolare in Puglia. Il libro offre nuovi spunti sull’era megalitica, discutendo aspetti storici, culturali e astronomici e confrontando questi siti italiani con quelli di Malta.

Incisioni rupestri e megalitismo in Liguria di Ausilio Priuli e Italo Pucci esplora il legame tra incisioni rupestri e megalitismo in Liguria. Il volume, ben protetto per la spedizione, fornisce approfondimenti dettagliati sulla storia megalitica della regione e sui suoi legami con le antiche incisioni. Offre uno sguardo su un aspetto meno conosciuto del passato preistorico italiano.

Infine, Megalitismo nel Cilento e nella Lucania Occidentale di Luigi Leuzzi, indaga la cultura megalitica nel Cilento e nella Lucania occidentale. regioni. Questo studio antropologico mette a confronto menhir e dolmen locali con quelli di altre zone d’Italia, evidenziando le espressioni religiose e il significato della Grande Madre. Il libro comprende una ricca documentazione fotografica, che sottolinea la ricchezza archeologica della zona.

