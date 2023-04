I 10 migliori libri sulle decisioni aziendali

Le decisioni aziendali rappresentano il fulcro dell’operato di un manager o di un responsabile d’azienda. Le decisioni, in particolare quelle finanziarie, possono essere vitali per il successo o per la sopravvivenza di qualsiasi tipo di azienda e possono determinare il futuro di un’impresa o il fatturato di un intero anno. Manager e dirigenti aziendali devono prendere decisioni difficili su base regolare e la decisione sbagliata può essere disastrosa per la salute finanziaria e la reputazione dell’azienda.

Per prendere le giuste decisioni aziendali bisogna considerare tantissimi fattori, alcuni dei quali anche molto complicati perché richiedono la conoscenza di materie come la statistica o la matematica. In generale bisogna considerare fattori come le tendenze di mercato e bisogna eseguire analisi finanziarie e analisi riguardanti le esigenze dei clienti. I manager devono raccogliere tutti questi dati, analizzarli e valutare attentamente ogni opzione, anche creando veri e propri scenari operativi, prima di prendere la decisione finale. A tal proposito i libri presenti su Amazon possono essere di forte aiuto.

Di cosa parlano i libri sulle decisioni aziendali

I testi e i libri presenti su Amazon che riguardano le decisioni aziendali possono trattare vari argomenti come la gestione di rischio, le pianificazioni strategiche e l’analisi finanziarie. Alcuni di essi possono affrontare o fornire consigli anche riguardo alle strategie di marketing più efficaci o alla mera gestione del personale, inclusa l’assunzione di talenti.

Alcuni dei libri spiegano tutti i concetti e le formule matematiche per fare, per esempio, un’analisi dei costi, e molti sono utili anche per gli studenti universitari nei campi dell’economia, ad esempio per far fronte a l’esame di strategia e organizzazione aziendale.

Lista dei migliori libri sulle decisioni aziendali su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulle decisioni aziendali che sono disponibili su Amazon in lingua italiana:

L'analisi strategica per le decisioni aziendali

Titolo: L’analisi strategica per le decisioni aziendali

ISBN-13: 978-8815287700

Autore: Robert M. Grant

Editore: Il Mulino

Edizione: New (23 luglio 2020)

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Programmazione e controllo. Managerial accounting per le decisioni aziendali+connect

Titolo: Programmazione e controllo

Sottotitolo: Managerial accounting per le decisioni aziendali+connect

ISBN-13: 978-8838697166

Autore: Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, Peter C. Brewer, Marco Agliati, Lino Cinquini

Traduttore: Sarah Sivieri

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quarta (14 gennaio 2021)

Pagine: 632

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sistemi di controllo. Analisi economiche per le decisioni aziendali+connect

Titolo: Sistemi di controllo

Sottotitolo: Analisi economiche per le decisioni aziendali+connect

Note: con aggiornamento online; con e-book

ISBN-13: 978-8838698729

Autore: Robert N. Anthony, Denis F. Hawkins, Diego M. Macrì, Kenneth A. Merchant

Traduttore: D. M. Macrì

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: quindicesima (14 gennaio 2021)

Pagine: 522

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Strumenti per il cpontrollo di gestione e le decisioni aziendali

Titolo: Strumenti per il cpontrollo di gestione e le decisioni aziendali

ISBN-13: 978-8866118930

Autore: D arconte

Collaboratore: D arconte

Editore: Cacucci

Edizione: 15 giugno 2020

Pagine: 164

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Organizzazione aziendale. Comportamenti e decisioni per il management

Titolo: Organizzazione aziendale

Sottotitolo: Comportamenti e decisioni per il management

ISBN-13: 978-8880083948

Autore: Filomena Buonocore, Fabrizio Montanari, Luca Solari

Editore: ISEDI

Edizione: 3 novembre 2020

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Finanza aziendale. Analisi, valutazioni e decisioni finanziarie

Titolo: Finanza aziendale

Sottotitolo: Analisi, valutazioni e decisioni finanziarie

ISBN-13: 978-8838656613

Autore: Giovanni Palomba, Alessandro Gennaro

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (1 marzo 2022)

Pagine: 720

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sistemi di controllo. Analisi economiche per le decisioni aziendali

Titolo: Sistemi di controllo

Sottotitolo: Analisi economiche per le decisioni aziendali

ISBN-13: 978-8838608568

Autore: aa.vv.

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 febbraio 2003

Pagine: 428

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali

Titolo: Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali

ISBN-13: 978-8814204999

Autore: Zani sergio

Collaboratore: Zani sergio

Editore: Giuffrè

Edizione: 15 giugno 2007

Pagine: 643

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Statistica per le decisioni aziendali. Con eText

Titolo: Statistica per le decisioni aziendali

Sottotitolo: Con eText

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8891902764

Autore: Luigi Biggeri, Matilde Bini, Alessandra Coli, Laura Grassini, M. Maltagliati

Editore: Pearson

Edizione: seconda (1 ottobre 2012)

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il controllo di gestione delle decisioni aziendali. Concetti di base e strumenti operativi

Titolo: Il controllo di gestione delle decisioni aziendali

Sottotitolo: Concetti di base e strumenti operativi

ISBN-13: 978-8875721114

Autore: Paolo Di Marco, Paolo Santini

Editore: Martina

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











