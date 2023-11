I 10 migliori libri sulle Dolomiti in bicicletta

Questi libri sono dedicati a chi vuole intraprendere dei percorsi in bicicletta nelle aree delle Dolomiti. Offrono un mix di avventura e guida, attraendo i ciclisti che cercano paesaggi mozzafiato e percorsi ben pianificati. Sono essenziali per gli appassionati che desiderano esplorare queste maestose montagne su due ruote. Forniscono mappe dettagliate, consigli sulla sicurezza e approfondimenti di varia natura.

Di cosa parlano i libri sulle Dolomiti in bicicletta?

Immergersi nella serena bellezza delle Dolomiti in bicicletta è un’esperienza unica, e Cicloturismo tra le Dolomiti di Gianni Pasquale offre un grande tour dettagliato attorno a questa maestosa catena montuosa. Coprendo varie località iconiche come Dobbiaco, Brunico e Bolzano, questo testo è una guida essenziale per gli appassionati che desiderano esplorare Veneto, Trentino e Alto Adige. Tuttavia, una revisione critica suggerisce che gli itinerari potrebbero sembrare familiari e descritti superficialmente.

Passando alla Mountain bike in Dolomiti , il lavoro di Luca De Antoni ed Enrico Raccanelli si propone come una moderna ed esaustiva guida per andare in mountain bike. Con 52 sentieri meticolosamente descritti e tracce GPS scaricabili, questa pubblicazione è l’ideale per i ciclisti esperti alla ricerca di sentieri impegnativi attraverso le Dolomiti. Elogiato per la sua precisione e varietà, non è consigliato ai principianti ma molto apprezzato dai mountain biker esperti.

Passi e valli in bicicletta. Dolomiti bellunesi di Bruno Anastasia, Giancarlo Pauletto e Sandro Supino offre un’affascinante, anche se un po’ tradizionale, esplorazione dei percorsi ciclistici nelle Dolomiti bellunesi. È apprezzato per il suo fascino tattile, nonostante la disponibilità di informazioni più aggiornate online. Tuttavia, un revisore rileva un problema relativo alle prime 10 pagine vuote.

Della stessa serie, Passi e valli in bicicletta. L’Alto Adige offre indicazioni concise e ben spiegate agli appassionati di ciclismo in Alto Adige. È un volume compatto e ricco di dettagli per varie regioni italiane, che lo rende una scelta soddisfacente per chi cerca informazioni ciclistiche complete ma semplici.

Undici anelli nelle Dolomiti di Paolo Reale presenta undici percorsi circolari per scoprire le Dolomiti in bicicletta. Unendo esperienze su strada e fuoristrada, non è solo per i puristi ma per coloro che apprezzano la meraviglia e la bellezza delle montagne. Sebbene alcuni recensori trovino uno svantaggio la mancanza di mappe utilizzabili e tracce GPS, altri apprezzano le descrizioni dettagliate e i suggerimenti.

Mountainbike nelle Dolomiti di Mauro Tumler rappresenta una risorsa utile per gli amanti della mountain bike. Con 43 tour con informazioni tecniche dettagliate e immagini 3D, questa guida si rivolge a tutti i livelli di abilità. Anche se criticato da alcuni per la grafica obsoleta, rimane una guida consigliata per esplorare il territorio montuoso dell’Alto Adige.

Per gli appassionati di e-bike, E-bike & mountainbike di Christjan Ladurner e Barbara Benedini è un lavoro pioneristico. Coprendo percorsi pittoreschi in Alto Adige, Dolomiti e Lago di Garda, questo libro è ricco di mappe topografiche e dettagli tecnici, che lo rendono un tesoro per ciclisti di varia abilità.

Dolomiti, Alto Adige e Garda in bicicletta di Rudolf Geser, nonostante la sua età, offre una raccolta di bellissimi itinerari ciclistici, integrato con fotografie a colori, mappe e profili altimetrici. Tuttavia, la mancanza di recensioni da parte dei clienti lascia un po’ incerta la sua attualità.

Pedalando nelle Dolomiti porta i lettori oltre i semplici percorsi ciclistici, approfondendo la storia, le leggende e le curiosità delle Dolomiti. Sebbene offra una prospettiva arricchente, alcuni criticano la sua attenzione mista alle informazioni turistiche e ciclistiche, rilevando la mancanza di dettagli tecnici e mappe.

Infine, Alto Adige, Dolomiti, lago di Grada emerge come una serie di mappe essenziali per i ciclisti su strada, co-sviluppate dai ciclisti per soddisfare le loro esigenze specifiche. Questa guida altamente pratica, completa di indici di difficoltà e tracce GPS, si distingue per la chiarezza e la precisione degli itinerari, che la rendono uno strumento indispensabile per esplorare queste regioni su due ruote.

