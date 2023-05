I 10 migliori libri sulle donne musulmane

Comprendere le difficoltà, anche quelle relative alla vita quotidiana, delle donne musulmane di vari paesi in cui questa religione è predominante si rivela fondamentale non solo per capire come funziona la società in queste zone del mondo ma anche per promuovere l’inclusività e sfatare gli stereotipi. Il crescente interesse per i libri dedicati alle donne musulmane riflette il desiderio della gente di una narrazione più completa, una narrazione, se possibile, diretta e non mediata.

Di cosa parlano i libri sulle donne musulmane?

L’elenco dei libri comprende vari titoli che esplorano le esperienze e le prospettive delle donne musulmane nel contesto dell’Islam e della società moderna. Questi libri approfondiscono argomenti come le sfide affrontate dalle donne musulmane, il loro ruolo nella società e i loro sforzi per realizzare un cambiamento positivo.

Alcuni dei libri nell’elenco discutono delle lotte e delle rivelazioni vissute dalle donne musulmane nel mondo moderno. Fanno luce sui loro viaggi personali e forniscono approfondimenti sulle complessità delle loro vite. Queste narrazioni spesso sfidano stereotipi e idee sbagliate, offrendo una comprensione sfumata delle diverse esperienze delle donne musulmane.

Altri libri possono approfondire il rapporto tra l’Islam e l’approccio femminista nei paesi in cui l’Islam è la religione predominante. Di solito questi libri spiegano la rivoluzione pacifica avviata dalle donne musulmane che si sforzano di affrontare le questioni sociali e promuovere l’uguaglianza di genere all’interno delle loro comunità. Questi libri possono esplorare le storie ispiratrici di donne musulmane che hanno sfidato le norme tradizionali e hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare le loro società.

Le lunghezze questi libri variano:, alcuni sono relativamente brevi, circa 150 pagine o meno, mentre altri sono più estesi, con quasi 300 pagine. Le date di pubblicazione sono diverse: alcuni sono stati pubblicati tra il 2008 e il 2011, mentre altri sono più recenti, con date di pubblicazione comprese tra il 2015 e il 2021.

Lista dei migliori libri sulle donne musulmane su Amazon

Ecco la lista dei 10 migliori libri sulle donne musulmane che si possono trovare su Amazon:

Musulmane rivelate. Donne, Islam, modernità

Titolo: Musulmane rivelate

Sottotitolo: Donne, Islam, modernità

ISBN-13: 978-8843043361

Autore: Ruba Salih

Editore: Carocci

Edizione: 27 novembre 2008

Pagine: 159

Pagine: 159

Formato: copertina flessibile







Figlie dell’Islam. La rivoluzione pacifica delle donne musulmane

Titolo: Figlie dell’Islam

Sottotitolo: La rivoluzione pacifica delle donne musulmane

ISBN-13: 978-8817025126

Autore: Lilli Gruber

Editore: Rizzoli

Edizione: 8 ottobre 2008

Pagine: 353

Pagine: 353

Formato: copertina rigida







Il segreto di Leila: Un medico coraggioso sfida i tabù nell’Iran del fondamentalismo

Titolo: Il segreto di Leila

Sottotitolo: Un medico coraggioso sfida i tabù nell’Iran del fondamentalismo

ISBN-13: 978-8809810969

Autore: Kooshyar Karimi

Traduttore: Laura Melosi

Editore: Giunti

Edizione: 8 giugno 2016

Pagine: 298

Pagine: 298

Formato: copertina flessibile







Le bambine non esistono

Titolo: Le bambine non esistono

ISBN-13: 9791280229373

Autore: Ukmina Manoori, Stéphanie Lebrun (Collaboratore principale)

Traduttore: Maria Moresco

Editore: Libreria Pienogiorno

Edizione: 13 gennaio 2022

Pagine: 160

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







Giovani musulmane in Italia: Percorsi biografici e pratiche quotidiane

Titolo: Giovani musulmane in Italia

Sottotitolo: Percorsi biografici e pratiche quotidiane

ISBN-13:

Autore: Ivana Acocella (a cura di), Renata Pepicelli (a cura di)

Editore: Società editrice il Mulino

Edizione: 27 agosto 2015

Pagine: 211

Pagine: 211

Formato: Formato Kindle







Non ci avrete mai. Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi

Titolo: Non ci avrete mai

Sottotitolo: Lettera aperta di una musulmana italiana ai terroristi

ISBN-13: 978-8817099929

Autore: Chaimaa Fatihi

Editore: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli

Edizione: 24 aprile 2018

Pagine: 185

Pagine: 185

Formato: copertina flessibile







L’araba felice. La vita svelata di una musulmana poco ortodossa

Titolo: L’araba felice

Sottotitolo: La vita svelata di una musulmana poco ortodossa

ISBN-13: 978-8830901360

Autore: Rajae Bezzaz

Editore: Cairo

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 224

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Sulle donne musulmane. Scritti di Muhammad al-Ghazali al-Saqqa

Titolo: Sulle donne musulmane

Sottotitolo: Scritti di Muhammad al-Ghazali al-Saqqa

ISBN-13: 978-8896117804

Autore: Marisa Iannucci (a cura di), Abdallah Amara (Avanti)

Editore: Giorgio Pozzi Editore

Edizione: 20 settembre 2018

Pagine: 169

Pagine: 169

Formato: copertina flessibile







Il Corano e la donna: Rileggere il Testo Sacro da una prospettiva di genere

Titolo: Il Corano e la donna

Sottotitolo: Rileggere il Testo Sacro da una prospettiva di genere

ISBN-13: 978-8874026746

Autore: Amina Wadud

Traduttore: Patrizia Messinese

Editore: Effatà Editrice

Edizione: 1 marzo 2011

Pagine: 192

Pagine: 192

Formato: copertina flessibile











