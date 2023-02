I 10 migliori libri sulle esperienze di premorte al 2023

Le esperienze di premorte sono testimonianze riportate da persone che sono state vicine al punto di morire. Si tratta di testimonianze che possono variare in maniera notevole: alcuni riportano un senso di estrema pace, altri un senso di distacco dal corpo mentre altri hanno raccontato di aver attraversato un tunnel. In particolare le persone che riportano di aver avuto un’esperienza “extracorporea” spesso citano racconti simili e ricordano di aver osservato il proprio corpo e gli eventi che lo circondavano (solitamente medici nel corso di un’operazione di emergenza).

Spesso le persone che raccontano di aver avuto esperienze di premorte riferiscono anche di aver ottenuto un accresciuto senso di consapevolezza e, in generale, di connessione spirituale. Ad oggi, scientificamente parlando, la causa di queste esperienze non è ancora nota ma ci sono varie teorie psicologiche e fisiologiche che hanno tentato di spiegarle.

Di cosa parlano i libri sulle esperienze di premorte

I libri sulle esperienze di premorte spesso contengono testimonianze di individui che sono stati vicini al punto di morire ed hanno avuto questo tipo di esperienza. Alcuni libri sono scritti da ricercatori o da esperti del “settore” e infatti alcuni testi hanno una connotazione più “scientifica” rispetto ad altri. Altri testi, invece, approfondiscono gli aspetti spirituali filosofici di queste esperienze ed anche la possibilità dell’esistenza di un aldilà.

Altri libri, infine, esplorano anche la natura della coscienza e come quest’ultima possa influire su queste esperienze.

Libri da leggere sulle esperienze di premorte

Tra i migliori libri sulle esperienze di premorte che consigliamo di leggere al 2023 citiamo soprattutto Coscienza oltre la vita , un testo di Pim Van Lommel, un cardiologo e ricercatore olandese. Il libro parla delle ricerche dello stesso Van Lommel e presenta diversi casi di cui sono stati protagonisti alcuni dei suoi pazienti.

Potrebbe inoltre risultare interessante per indagare le esperienze di premorte (in inglese conosciute anche come Near Death Experiences, o NDE) il libro Esperienze di premorte di Enrico Facco, professore di anestesiologia e rianimazione, un testo che ha avuto un ottimo successo su Amazon. Il libro esamina non solo gli aspetti scientifici di queste esperienze ma anche quelli psicologici e filosofici ed analizza le modalità con le quali la mente ci fa percepire un mondo che probabilmente è più ampio di quello che crediamo.

Infine citiamo anche Viaggi ai confini della vita , pubblicato da Feltrinelli nel 2014. In questo testo l’autrice, Ornella Corazza, una ricercatrice attiva nei settori della salute psicofisica e delle dipendenze, analizza questo tipo di esperienza utilizzando le più recenti teorie sui collegamenti tra la mente e il corpo e sul funzionamento del cervello.

Lista dei migliori libri sulle esperienze di premorte su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri sulle esperienze di premorte che sono disponibili su Amazon al 2023:

Coscienza oltre la vita. La scienza delle esperienze di premorte

Titolo: Coscienza oltre la vita

Sottotitolo: La scienza delle esperienze di premorte

ISBN-13: 978-8869960680

Autore: Pim Van Lommel

Traduttore: Silvia Cecchini

Traduttore: Ezio Sposato

Traduttore: Ivan Genesio

Editore: Amrita

Edizione: 26 gennaio 2017

Pagine: 390

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esperienze di premorte. Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica

Titolo: Esperienze di premorte

Sottotitolo: Scienza e coscienza al confine tra fisica e metafisica

ISBN-13: 978-8895458359

Autore: Enrico Facco

Editore: Altravista

Edizione: 1 gennaio 2010

Pagine: 424

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esperienze pre-morte. Un approccio antroposofico

Titolo: Esperienze pre-morte

Sottotitolo: Un approccio antroposofico

ISBN-13: 978-8888611082

Autore: Candida Gentile Prevato

Editore: Psiche 2

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 143

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il sé non muore. 104 esperienze di pre-morte verificate

Titolo: Il sé non muore

Sottotitolo: 104 esperienze di pre-morte verificate

ISBN-13: 978-8894200560

Autore: Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf H. Smit

Editore: Corvo Bianco

Edizione: prima (21 maggio 2018)

Pagine: 456

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La morte e la vita dopo la morte «morire è come nascere»

Titolo: La morte e la vita dopo la morte «morire è come nascere»

ISBN-13: 978-8827218952

Autore: Elisabeth Kübler-Ross

Traduttore: M. Fogliani Sanguinetti

Editore: Edizioni Mediterranee

Edizione: 27 marzo 2007

Pagine: 87

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esiste un posto bellissimo. L’aldilà nelle testimonianze di chi lo ha visto

Titolo: Esiste un posto bellissimo

Sottotitolo: L’aldilà nelle testimonianze di chi lo ha visto

ISBN-13: 978-8804738602

Autore: Jeffrey Long, Paul Perry

Traduttore: Daria Restani

Editore: Mondadori

Edizione: 1 aprile 2021

Pagine: 204

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Al confine con l’aldilà. Esperienze di premorte narrate da un medico d’emergenza

Titolo: Al confine con l’aldilà

Sottotitolo: Esperienze di premorte narrate da un medico d’emergenza

ISBN-13: 9791259751584

Autore: Francesco Sepioni

Editore: Tau

Edizione: 11 ottobre 2022

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











