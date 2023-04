I 10 migliori libri sulle fognature

Le fognature sono sistemi sotterranei di tubi e tunnel che trasportano le acque reflue, le acque piovane e altri tipi di liquidi e rifiuti da abitazioni, aziende e industrie agli impianti di trattamento o ai siti di smaltimento. Sono una parte essenziale delle infrastrutture moderne e sono cruciali per la salute pubblica e la protezione dell’ambiente.

La corretta gestione delle fognature è essenziale per il trattamento delle acque reflue quindi la loro progettazione si rivela fondamentale in termini di ingegneria. Proprio per questo diverse persone, soprattutto professionisti del campo dell’ingegneria pubblica, possono mettersi alla ricerca di libri, guide e manuali su questo argomento.

Di cosa parlano i libri sulle fognature?

I libri sulle fognature che sono reperibili su Amazon permettono di saperne di più sulla storia di queste strutture, sulla loro progettazione, sul loro funzionamento e sulla manutenzione. Possono inoltre descrivere le sfide e le innovazioni nella gestione delle acque reflue, con accenni alla scienza del trattamento delle acque reflue.

Molti dei libri, in ogni caso, sono relative alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione di sistemi idrici urbani. Alcuni libri si concentrano su aspetti specifici, come la gestione del deflusso delle acque piovane, mentre altri forniscono una panoramica più generale dei servizi idrici. Molti dei libri sono manuali tecnici rivolti a ingegneri e altri professionisti coinvolti nella progettazione e realizzazione di progetti di infrastrutture idriche, mentre altri offrono una prospettiva più storica o culturale sulla gestione dell’acqua urbana, come il libro che ripercorre la storia del sistema fognario di Firenze.

Lista dei migliori libri sulle fognature su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri sulle fognature che sono acquistabili su Amazon Italia:

Le pubbliche fognature. Manuale di progettazione, costruzione, manutenzione, collaudo

Titolo: Le pubbliche fognature

Sottotitolo: Manuale di progettazione, costruzione, manutenzione, collaudo

Note: edizione illustrata; con CD-ROM

ISBN-13: 978-8857901343

Autore: Paolo Pocecco, Marco Pocecco

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: illustrata (1 giugno 2012)

Pagine: 807

Formato: Turtleback







Acque di prima pioggia nei sistemi di fognatura. Manuale di progettazione

Titolo: Acque di prima pioggia nei sistemi di fognatura

Sottotitolo: Manuale di progettazione

ISBN-13: 978-8820363222

Autore: Aa.Vv., Carlo Ciaponi (a cura di), Sergio Papiri (a cura di), Umberto Sanfilippo (a cura di), Sara Todeschini (a cura di)

Editore: Hoepli

Edizione: 16 gennaio 2015

Pagine: 712

Formato: copertina flessibile







Lezioni di acquedotti e fognature

Titolo: Lezioni di acquedotti e fognature

ISBN-13: 978-8820708535

Autore: Giuseppe Frega

Editore: Liguori

Edizione: terza (30 settembre 1983)

Pagine: 420

Formato: copertina flessibile







Sistemi di fognatura. Manuale di progettazione

Titolo: Sistemi di fognatura

Sottotitolo: Manuale di progettazione

ISBN-13: 978-8820324421

Autore:

Editore: Hoepli

Edizione: 1 dicembre 1997

Pagine: 966

Formato: copertina flessibile







Fognature

Titolo: Fognature

ISBN-13: 978-8877842565

Autore: Luigi Da Deppo, Claudio Datei

Editore: Cortina (Padova)

Edizione: quinta (1 dicembre 2005)

Pagine: 686

Formato: copertina flessibile







Fognature

Titolo: Fognature

ISBN-13: 978-8882072032

Autore: Cointec (a cura di)

Editore: Grafill

Edizione: 1 gennaio 2006

Pagine: 70

Formato: copertina flessibile







I servizi idrici. Acquedotti. Fognature. Depurazione. Inquinamento

Titolo: I servizi idrici. Acquedotti. Fognature

Sottotitolo: Depurazione. Inquinamento

ISBN-13: 978-8814096730

Autore: Gabriele Bottino

Editore: Giuffrè

Edizione: 1 ottobre 2002

Pagine: 369

Formato: copertina flessibile







Il ventre di Firenze. Storia della fognatura dall’epoca romana a oggi

Titolo: Il ventre di Firenze

Sottotitolo: Storia della fognatura dall’epoca romana a oggi

ISBN-13: 978-8825319064

Autore: Davis Ottati

Editore: Editoriale Olimpia

Edizione: seconda (1 settembre 1999)

Pagine: 272

Formato: copertina flessibile







Criteri per la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione

Titolo: Criteri per la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione

ISBN-13: 978-8877402349

Autore: Giuseppe Rossi, Bartolomeo Reitano, Roberto Ragusa

Editore: Bios

Edizione: 1 gennaio 1997

Pagine: 136

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulle fognature

Quali sono alcuni argomenti trattati solitamente dai libri sulle acque reflue?

La storia della gestione delle acque reflue

La scienza del trattamento delle acque reflue

Il design e ingegneria delle reti fognarie

Il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture fognarie

Gli impatti ambientali e sulla salute pubblica delle acque reflue

I quadri legali e normativi per la gestione di queste strutture

Le ruolo della tecnologia e dell’innovazione nel trattamento e smaltimento delle acque reflue

Il futuro della gestione di questi sistemi idrici





