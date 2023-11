I 10 migliori libri sulle foto storiche

Ognuna di queste opere, pur variando nel suo focus specifico, offre una riflessione essenziale sul potere della fotografia di catturare, influenzare e cambiare il corso degli eventi umani. Sono essenziali per gli storici, gli appassionati di fotografia e chiunque comprenda che una singola immagine può dire molto sulla condizione umana.

Di cosa parlano i libri sulle foto storiche?

Addentrandosi nelle pagine di Le foto che hanno segnato un’epoca , si viene accolti da immagini potenti che hanno intrecciato nel tessuto della nostra memoria collettiva. Roberto Vitale, insieme alle illustrazioni di Roby il Pettirosso, accompagna il lettore in un viaggio profondo attraverso le storie dietro le foto che hanno definito generazioni, dai paesaggi devastati dalla guerra ai passi che hanno infranto i confini sociali.

Fotobox , curato da Roberto Koch, è un tesoro per gli appassionati di immagini, colmando il divario tra iconico e oscuro. Questo volume è una selezione curata di 250 fotografie, ciascuna una testimonianza dell’arte che ha catturato epoche in un unico fotogramma, suscitando riconoscimento e nostalgia, mentre altre si pongono come porte d’accesso a nuove visioni, invitando lo spettatore ad espandere il proprio lessico visivo.

Passando a Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo , il lettore si confronta con la forza assoluta delle immagini che hanno ha stimolato movimenti e cambiato paradigmi. Assemblate con un occhio per l’essenziale e la trasformazione, sono presenti le opere di fotografi leggendari come Henri Cartier-Bresson e Robert Capa.

1001 fotografie da vedere nella vita è un’ampia raccolta che incapsula le evoluzione della fotografia nel corso di 150 anni. Paul Lowe, con una prefazione di Fred Ritchin, assicura che il retroscena di ogni istantanea contribuisca a una narrazione più ampia, riflettendo la profonda e variegata influenza della fotografia sulla registrazione e l’interpretazione della nostra storia condivisa.

, l’agghiacciante realtà dell’Olocausto è presentata attraverso l’obiettivo di Joe J. Heydecker in Il ghetto di Varsavia . Questo testo offre uno sguardo inflessibile sulle atrocità affrontate dagli ebrei nel ghetto di Varsavia, con le fotografie segrete di Heydecker che fungono da prova straziante delle condizioni disumane e della brutale realtà del regime nazista.

Immortala, invece, l’essenza dei Queen, l’iconica rock band, il volume Queen. Gli storici scatti di Neal Preston , un tesoro di immagini mai viste prima. Catturate dal “quinto membro” della band, il fotografo Neal Preston, è una cronaca visiva delle loro produzioni in tournée tra il 1977 e il 1986.

Storia d’Italia in 100 foto intreccia una narrazione visiva dell’unità della nazione in concomitanza con l’avvento della fotografia. La pubblicazione unisce la visione storica con l’obiettivo del fotografo, offrendo una prospettiva multidimensionale sulla formazione dell’identità nazionale italiana.

I grandi eventi che hanno cambiato il mondo dal 1950 ad oggi presenta eventi globali cruciali dalla metà del XX secolo in poi con l’ausilio di tante immagini.

Libri in inglese

Unseen è un profondo archivio della storia nera catturata dai fotografi del New York Times, immagini mai diffuse. Affrontando l’assenza di queste immagini dal discorso pubblico, questa pubblicazione è un’esplorazione della storia afroamericana attraverso una lente visiva.

Titanic in Photographs è, sostanzialmente, la storia di questa nave, tragicamente affondata nel 1912, attraverso le fotografie.

Lista dei migliori libri sulle foto storiche su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri sulle foto storiche che sono disponibili su Amazon italiano (gli ultimi 2 sono in inglese):

Le foto che hanno segnato un’epoca

Titolo: Le foto che hanno segnato un’epoca

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8833142401

Autore: Roberto Vitale

Illustratore: Roby il Pettirosso

Editore: Becco Giallo

Edizione: illustrata (15 dicembre 2022)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Fotobox. Le immagini dei più grandi maestri della fotografia internazionale

Titolo: Fotobox

Sottotitolo: Le immagini dei più grandi maestri della fotografia internazionale

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8869654794

Autore: Roberto Koch (a cura di)

Editore: Contrasto

Edizione: illustrata (4 settembre 2014)

Pagine: 512

Recensioni: vedi

Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo

Titolo: Le 100 immagini che hanno cambiato il mondo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854031760

Autori: Margherita Giacosa (a cura di), Roberto Mottadelli (a cura di), Gianni Morelli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: illustrata (11 ottobre 2016)

Pagine: 223

Recensioni: vedi

1001 fotografie da vedere nella vita

Titolo: 1001 fotografie da vedere nella vita

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8874551682

Autore: Paul Lowe (a cura di)

Prefazione: Fred Ritchin

Editore: Atlante

Edizione: illustrata – New (16 settembre 2020)

Pagine: 960

Recensioni: vedi

Il ghetto di Varsavia. Cento foto scattate da un soldato tedesco nel 1941

Titolo: Il ghetto di Varsavia

Sottotitolo: Cento foto scattate da un soldato tedesco nel 1941

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8855194488

Autore: Joe J. Heydecker

Prefazione: Heinrich Böll

Editore: Meltemi

Edizione: illustrata (23 settembre 2021)

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Queen. Gli storici scatti di Neal Preston

Titolo: Queen

Sottotitolo: Gli storici scatti di Neal Preston

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8817149747

Autore: Dave Brolan (a cura di)

Collaboratori: Brian May, Roger Taylor, Neal Preston

Fotografo: Neal Preston

Editore: Rizzoli Lizard

Edizione: illustrata (27 ottobre 2020)

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Storia d’Italia in 100 foto

Titolo: Storia d’Italia in 100 foto

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8858129173

Autori: Vittorio Vidotto, Emilio Gentile, Simona Colarizi, Giovanni De Luna

Editore: Laterza

Edizione: seconda (19 ottobre 2017)

Pagine: 230

Recensioni: vedi

I grandi eventi che hanno cambiato il mondo dal 1950 ad oggi

Titolo: I grandi eventi che hanno cambiato il mondo dal 1950 ad oggi

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854042742

Autori: Alfredo Luis Somoza (a cura di), Lorenzo Sagripanti (a cura di), Margherita Giacosa (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: illustrata (17 settembre 2019)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Unseen: Unpublished Black History from the New York Times Photo Archives

Titolo: Unseen

Sottotitolo: Unpublished Black History from the New York Times Photo Archives

ISBN-13: 978-0316552967

Autori: Darcy Eveleigh, Dana Canedy, Damien Cave, Rachel L. Swarns

Editore: Black Dog & Leventhal

Edizione: 17 ottobre 2017

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida

Titanic in Photographs

Titolo: Titanic in Photographs

ISBN-13: 978-0752499536

Autori: Daniel Klistorner, Steve Hall, Bruce Beveridge, Art Braunschweiger, Scott Andrews

Editore: History Pr Ltd

Edizione: 1 ottobre 2013

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile

