I 10 migliori libri sulle Langhe

Abbiamo una raccolta di libri sulle Langhe disponibili su Amazon. Questi libri coprono vari aspetti delle Langhe, e spesso anche di altre zone limitrofe, fornendo approfondimenti sul ricco patrimonio culturale, paesaggi mozzafiato e rinomati vini della zona. Libri possono essere interessanti per persone che vogliono scoprire gemme nascoste nell’area, immergersi nelle tradizioni locali o semplicemente godersi i piaceri della tavola piemontese.

Di cosa parlano i libri sulle Langhe?

Langhe, Roero e Monferrato di Lonely Planet Italia è una pratica e intuitiva perfetta per un breve soggiorno a la Regione. Copre le attrazioni da non perdere, fornisce itinerari e rivela segreti locali per un’esperienza indimenticabile. Il libro include una pratica mappa pieghevole.

Langhe, Roero e Monferrato di Editoriale Domus va oltre le semplici descrizioni e catture l’essenza della regione. Ritrae il presente attraverso le voci dei suoi protagonisti, mettendo in mostra nuove architetture, paesaggi e temi classici.

Touring Club | Guida delle Langhe Roero e Monferrato è una guida completa, curata dal Touring Club, offre un’esplorazione completa delle meravigliose Langhe, Roero e Monferrato. Copre la storia, l’arte e le attrazioni contemporanee della regione, portandoti dalle colline del vino alla città di Alessandria.

35 borghi imperdibili di Langhe e Roero. Viaggio nel patrimonio mondiale dell’Unesco. Nuova ediz. di Stefano Camanni permette di coprire antichi borghi arroccati sulle colline, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Mette in luce castelli, vigneti, eccellenze enogastronomiche e tracce di eventi storici significativi.

Langhe e Roero. Sulle colline dei grandi vini tra natura, storia e piaceri della tavola presenta diversi itinerari per svelare le diverse sfaccettature della regione nota per i suoi robusti vini e la sua gastronomia. Attraversa Alba e le Langhe, Bra e il Roero, Dogliani e le Langhe Monregalesi, l’Alta Langa. Include anche una selezione di indirizzi di qualità per ristoranti, alloggi e negozi.

Atlante delle vigne di Langa è un atlante completo che classifica meticolosamente i vigneti di Langa, culla del Barolo e del Barbaresco. Con mappe dettagliate, mette in evidenza i grandi cru che contribuiscono ai vini più ambiti al mondo.

Torino e Langhe, Roero e Monferrato , parte della serie Guide Week&GO Michelin, è una pratica guida di viaggio si concentra su la città di Torino e le zone di Langhe, Roero e Monferrato. Guida Langhe e Roero – Piemonte Meridionale è un’altra guida pubblicata in modo indipendente scopre i tesori culturali e naturali delle Langhe e del Roero, nel Basso Piemonte.

111 luoghi di Langhe, Roero e Monferrato che devi proprio scoprire rivela 111 luoghi dell’area unici che rendono questa zona davvero eccezionale. Dalle eccellenze culinarie agli antichi borghi, offre un affascinante viaggio attraverso questo paesaggio pittoresco.

Infine abbiamo Le Langhe in 7 giorni , perfetto per chi cerca un’avventura di una settimana. Questo libro presenta sette avvincenti itinerari attraverso la regione delle Langhe. Dall’esplorazione del Braidese e dell’Albese alla scoperta dei rinomati vini Barolo e Barbaresco, questa guida conduce i lettori in un viaggio sensoriale.

