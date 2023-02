I 10 migliori libri sulle nuvole per bambini

I bambini spesso, alzando la testa al cielo, possono rimanere letteralmente incuriositi dalle nuvole e possono cominciare a fare tante domande. Sono incantati in particolare dalle molte forme diverse che possono assumere, cosa che stimola tantissimo la loro immaginazione. Lo stesso interesse verso le nuvole può poi sfociare in un interesse per la scienza atmosferica, una cosa che un genitore potrebbe voler invogliare. E proprio per questo esistono tanti libri sulle nuvole per bambini su Amazon, utili anche per cominciare a spiegare cosa sono.

Un esempio è Cosa sono le nuvole? , un libro con alette da sollevare che fa capire bambini le principali nozioni inerenti le nuvole e come si formano i temporali con tanto di fulmini e tuoni. Interessante è anche Nuvolario , un libro per bambini dagli 8 in su che spiega quali sono le principali tipologie di nuvole oltre a varie nozioni scientifiche sulla loro natura. Naturalmente ci sono molti altri libri incentrati su storie che vedono le nuvole essere uno dei soggetti principali, a volte anche protagonisti.

Lista dei migliori libri sulle nuvole per bambini su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri sulle nuvole per bambini che sono disponibili su Amazon:

Cosa sono le nuvole?

Titolo: Cosa sono le nuvole?

ISBN-13: 978-1474994484

Autore: Katie Daynes

Illustratore: Marta Álvarez Miguéns

Traduttore: Laura Tammaro

Editore: Usborne

Edizione: illustrata (18 maggio 2021)

Pagine: 12

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Nuvolario. Atlante delle nuvole

Titolo: Nuvolario

Sottotitolo: Atlante delle nuvole

ISBN-13: 978-8894811889

Autore: Sarah Zambello

Illustratore: Susy Zanella

Editore: Nomos Edizioni

Edizione: 20 novembre 2020

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Nuvole a dondolo

Titolo: Nuvole a dondolo

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8866567660

Autore: Luigi Dal Cin

Illustratore: Serena Mabilia

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: illustrata (18 ottobre 2022)

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Una nuvola a forma di amico. Fox e Rabbit si divertono un mondo

Titolo: Una nuvola a forma di amico

Sottotitolo: Fox e Rabbit si divertono un mondo

ISBN-13: 978-8861897816

Autore: Beth Ferry

Illustratore: Gergely Dudás

Traduttore: Claudia Valentini

Editore: Terre di Mezzo

Edizione: illustrata (3 marzo 2022)

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il cielo. Un libro animato per esplorare nuvole e stelle

Titolo: Il cielo

Sottotitolo: Un libro animato per esplorare nuvole e stelle

ISBN-13: 978-8867225491

Autore: Hélène Druvert, Juliette Heinhorn

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: 5 novembre 2020

Pagine: 40

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La leggerezza delle nuvole. Con Fascicolo

Titolo: La leggerezza delle nuvole

Sottotitolo: Con Fascicolo

ISBN-13: 978-8847235502

Autore: Flavia Franco

Illustratore: Richolly Rosazza

Editore: Raffaello

Edizione: 1 settembre 2020

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il cacciatore di nuvole

Titolo: Il cacciatore di nuvole

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8859273219

Autore: Anne-Fleur Drillon, Eric Puybaret

Traduttore: Anselmo Roveda

Editore: EDT-Giralangolo

Edizione: illustrata (21 ottobre 2022)

Pagine: 44

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il segreto delle fate delle nuvole

Titolo: Il segreto delle fate delle nuvole

ISBN-13: 978-8856678963

Autore: Tea Stilton

Editore: Piemme

Edizione: 2021 (23 novembre 2021)

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nuvola bianca e nuvola nera

Titolo: Nuvola bianca e nuvola nera

ISBN-13: 978-8847224117

Autore: Annamaria Piccione, Nice Piccione

Editore: Raffaello

Edizione: 15 gennaio 2016

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A chi appartengono le nuvole?

Titolo: A chi appartengono le nuvole?

ISBN-13: 978-8832070811

Autore: Mario Brassard

Illustratore: Gérard Dubois

Traduttore: Rosa Chefiuta

Editore: Orecchio Acerbo

Edizione: illustrata (13 gennaio 2022)

Pagine: 92

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











