I 10 migliori libri sulle ONG

Le ONG (acronimo di organizzazioni non governative) sono organizzazioni private, dunque non supportate da uno Stato, che di solito hanno il compito di occuparsi di questioni umanitarie, sociali ed ambientali. Nella maggior parte dei casi si tratta di organizzazioni senza scopo di lucro che si affidano a donazioni, sovvenzioni e volontari per svolgere il proprio lavoro. In genere sono organizzazione molto utili perché forniscono aiuto ed assistenza alle comunità colpite, in particolare quando accade un disastro naturale o un conflitto. Possono anche svolgere un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle azioni e delle politiche di un determinato governo, in particolare in quelle situazioni un po’ “difficili”, ad esempio quelle in cui vige una dittatura o uno sfaldamento sociale.

Di cosa parlano i libri sulle ONG

I libri sulle ONG in genere spiegano in generale il lavoro di queste organizzazioni, soffermandosi in particolare sulle strutture organizzative, le fonti di finanziamento e le strategie riguardanti l’attivismo. Possono anche approfondire questioni specifiche su cui lavorano le ONG, come la conservazione dell’ambiente, la riduzione della povertà e i diritti umani. Per quanto riguarda i libri sulle ONG presenti su Amazon in lingua italiana, in diversi casi si tratta di libri di critica in relazione al ruolo che hanno per quanto riguarda l’immigrazione in Italia.

Lista dei migliori libri sulle ONG su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri sulle ONG che si possono trovare su Amazon (versione italiana):

ONG. Il cavallo di troia del capitalismo globale

Titolo: ONG

Sottotitolo: Il cavallo di troia del capitalismo globale

ISBN-13: 978-8898582709

Autore: Sonia Savioli

Editore: Zambon Editore

Edizione: 30 agosto 2019

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arcipelago ONG. Inchiesta sulle navi umanitarie nel Mediterraneo

Titolo: Arcipelago ONG

Sottotitolo: Inchiesta sulle navi umanitarie nel Mediterraneo

ISBN-13: 978-8899661205

Autore: Giuseppe De Lorenzo

Editore: La Vela (Viareggio)

Edizione: Prima (22 novembre 2017)

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ong: una storia da raccontare. Dal volontariato alle multinazionali della solidarietà

Titolo: Ong

Sottotitolo: una storia da raccontare. Dal volontariato alle multinazionali della solidarietà

ISBN-13: 978-8843059188

Autore: Sergio Marelli

Editore: Carocci

Edizione: 31 marzo 2011

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’efficacia dei servizi delle ONG: Sull’emancipazione femminile

Titolo: L’efficacia dei servizi delle ONG

Sottotitolo: Sull’emancipazione femminile

ISBN-13: 978-6202091688

Autore: Sefanit Mulugeta Yiheyis

Editore: Edizioni Accademiche Italiane

Edizione: 18 marzo 2020

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







IpocriSea. Le verità nascoste dietro ai luoghi comuni su immigrazione e ONG

Titolo: IpocriSea

Sottotitolo: Le verità nascoste dietro ai luoghi comuni su immigrazione e ONG

ISBN-13: 978-8893235433

Autore: Francesca Ronchin

Prefazione: Federico Rampini

Editore: Compagnia Editoriale Aliberti

Edizione: 7 dicembre 2022

Pagine: 298

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale

Titolo: Organizzazioni non governative e ordinamento internazionale

ISBN-13: 978-8813345440

Autore: Tramontana enzamaria

Collaboratore: Tramontana enzamaria

Editore: Cedam

Edizione: 15 giugno 2014

Pagine: 366

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le organizzazioni non governative. Risorse e modelli di organizzazione

Titolo: Le organizzazioni non governative

Sottotitolo: Risorse e modelli di organizzazione

ISBN-13: 978-8879162937

Autore: Nicola Boccella (a cura di), Ottavio Tozzo (a cura di)

Editore: LED Edizioni Universitarie

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 106

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Inferno SPA. Viaggio tra i protagonisti del business dell’accoglienza

Titolo: Inferno SPA

Sottotitolo: Viaggio tra i protagonisti del business dell’accoglienza

ISBN-13: 978-8832078053

Autore: Francesca Totolo, Amelia Giuliani (a cura di), Vincenzo Sortino (a cura di)

Illustratore: Simone Pellico

Prefazione: Andrea Gaiani

Editore: Altaforte Edizioni

Edizione: 10 febbraio 2019

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il mercato degli aiuti. Gli ultimi 40 anni del mondo della cooperazione internazionale

Titolo: Il mercato degli aiuti

Sottotitolo: Gli ultimi 40 anni del mondo della cooperazione internazionale

ISBN-13: 978-8881037957

Autore: Tarcisio Arrighini

Editore: Diabasis

Edizione: 9 ottobre 2015

Pagine: 260

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











