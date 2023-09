I 10 migliori libri sulle orchidee

I libri sulle orchidee sono preziosi per appassionati, giardinieri e botanici. Offrono approfondimenti sulla cura delle orchidee, sull’identificazione delle specie e sulle tecniche di coltivazione, rivolgendosi sia ai principianti che ai coltivatori esperti.

Di cosa parlano i libri sulle orchidee?

Tra i libri disponibili troverai titoli che trattano diversi aspetti dell’apprezzamento e della coltivazione delle orchidee. Orchidee approfondisce la cura e la coltivazione di varie specie di orchidee, fornendo indicazioni essenziali e presentando una ricca esposizione fotografica di queste piante meravigliose. Allo stesso modo, Il piccolo libro delle orchidee esplora la diversità ecologica e gli adattamenti evolutivi delle orchidee, facendo luce sul loro significato nella educazione alla biodiversità.

Per coloro che sono incuriositi dalle orchidee sarde, Orchidee in Sardegna si concentra sulle orchidee selvatiche della Sardegna, offrendo una uno sguardo completo a questi esemplari unici e ai loro affascinanti adattamenti.

Orchidee presenta una prospettiva storica, celebrando la bellezza e il fascino delle orchidee attraverso i secoli, accompagnati da immagini squisite.

Fare l’amore come un’orchidea approfondisce le meraviglie botaniche delle orchidee e i loro intriganti meccanismi riproduttivi. Questo libro approfondisce anche il significato storico delle orchidee, che hanno ispirato scienziati famosi come Charles Darwin fino a diventare ambiti oggetti da collezione.

Orchidee, Storie & Personaggi, 4° edizione invita i lettori a il magico mondo delle orchidee, sottolineando la connessione emotiva e spirituale che questi fiori offrono.

Libri sulle orchidee in inglese

Per coloro che preferiscono una risorsa in lingua inglese, Orchids for Dummies è una guida completa che aiuta a comprendere e a prendersi cura per le orchidee in modo efficace. Che tu sia un esperto appassionato di orchidee o un principiante, questo libro offre suggerimenti e informazioni essenziali.

Se desideri intraprendere il tuo viaggio nella coltivazione delle orchidee e non hai problemi a leggere l’inglese consigliamo anche The Kew Gardener’s Guide to Growing Orchids fornisce informazioni pratiche consigli su come selezionare, coltivare ed esporre queste piante accattivanti. È una risorsa preziosa sia per i principianti che per gli appassionati di orchidee esperti.

Orchidee: Cure colturali, generi e specie

Titolo: Orchidee

Sottotitolo: Cure colturali, generi e specie

ISBN-13: 978-8844051433

Autori: Stefano Milillo, Gianmaria Conte

Editore: Demetra

Edizione: 21 febbraio 2018

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Orchidee

Titolo: Orchidee

ISBN-13: 978-8850656349

Autore: Massimo Morandin

Editore: Edagricole

Edizione: 9 gennaio 2023

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







Il piccolo libro delle orchidee. Gemme della natura

Titolo: Il piccolo libro delle orchidee

Sottotitolo: Gemme della natura

ISBN-13: 978-8867533121

Autori: Mark W. Chase, Maarten Christenhusz, Tom Mirenda

Traduttore: Silvana Mancuso

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 11 febbraio 2021

Pagine: 176

Formato: copertina rigida







Orchidee in Sardegna

Titolo: Orchidee in Sardegna

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8862023597

Autore: Antonia Pessei

Fotografo: Ninni Marras

Editore: Ilisso

Edizione: illustrata (2 gennaio 2018)

Pagine: 456

Formato: copertina rigida







Orchidee

Titolo: Orchidee

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8854022973

Autori: Anna M. Botticelli, Fabio Petroni

Editore: White Star

Edizione: illustrata (26 settembre 2013)

Pagine: 208

Formato: copertina rigida







Orchidee. Manuale per la cura, la coltivazione e la collezione

Titolo: Orchidee

Sottotitolo: Manuale per la cura, la coltivazione e la collezione

ISBN-13: 978-8857102467

Editore: Ecolibri

Edizione: 29 aprile 2016

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Fare l’amore come un’orchidea. Storia e mirabilia del fiore più intelligente del mondo

Titolo: Fare l’amore come un’orchidea

Sottotitolo: Storia e mirabilia del fiore più intelligente del mondo

ISBN-13: 978-8833319599

Autore: Alessandro Wagner

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 10 febbraio 2023

Pagine: 256

Formato: copertina flessibile







The Kew Gardener’s Guide to Growing Orchids: The Art and Science to Grow Your Own Orchids (6)

Titolo: The Kew Gardener’s Guide to Growing Orchids

Sottotitolo: The Art and Science to Grow Your Own Orchids (6)

ISBN-13: 978-0711242807

Autori: Philip Seaton, ROYAL BOTANIC GARDENS KEW

Editore: Frances Lincoln

Edizione: 21 gennaio 2020

Pagine: 144

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Orchids for Dummies

Titolo: Orchids for Dummies

ISBN-13: 978-1119854951

Autori: National Gardening Association, Steven A. Frowine

Editore: For Dummies

Edizione: seconda (2 maggio 2022)

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











