I 10 migliori libri sulle piante rampicanti

Se hai il pollice verde o semplicemente ami l’idea di aggiungere un po’ di verde vibrante al tuo ambiente circostante, allora il mondo delle piante rampicanti potrebbe essere proprio la tua prossima avventura. Amazon ha una fantastica selezione di libri che coprono ogni aspetto di questi magnifici abitanti verticali. Facciamo una passeggiata attraverso questa collezione e vediamo cosa ha da offrire ciascuno di questi volumi.

Di cosa parlano i libri sulle piante rampicanti?

In sintesi, questi libri offrono una vasta gamma di informazioni sulle piante rampicanti, che vanno dai consigli per l’identificazione e la coltivazione alle narrazioni coinvolgenti.

Il primo gruppo di libri si concentra principalmente sull’identificazione delle piante e sulle tecniche di coltivazione. La “Guida alle piante rampicanti” fornisce la descrizione di oltre 200 specie, insieme alla loro origine, habitat, aspetto e metodi di coltivazione. Allo stesso modo, “Piante rampicanti” vanta più di 500 foto di queste piante, rendendolo un ottimo riferimento visivo. “Le piante rampicanti” e “Piante rampicanti Ediz. illustrata” offrono sintetiche informazioni su queste piante.

Per uno sguardo più approfondito sulle piante rampicanti, l'”Enciclopedia horticolor delle piante rampicanti” è una risorsa indispensabile con oltre 700 varietà descritte e illustrate con numerose fotografie. Aiuta i lettori nella scelta delle migliori piante rampicanti per le loro esigenze.

Infine, “La rampicante” si discosta dall’ambito botanico e si addentra in una narrazione avvincente ambientata nelle Marche. Esplora temi di ribellione, dinamiche familiari e complessità sociali, rendendolo un’aggiunta unica a questa collezione.

Inoltre ci sono due testi in inglese: “Climbing Plants” e “Climbing Plants: American Horticultural Society Practical Guides”. Entrambi forniscono una guida pratica con istruzioni e immagini colorate. Sono ideali per i principianti o per i giardinieri impegnati che cercano consigli concisi.

Lista dei migliori libri sulle piante rampicanti su Amazon

Ed ora la “classifica” dei 10 migliori libri sulle piante rampicanti che si trovano su Amazon (gli ultimi 2 sono in inglese):

Guida alle piante rampicanti

Titolo: Guida alle piante rampicanti

ISBN-13: 978-8874132591

Autore: Marco Alberti

Editore: Franco Muzzio Editore

Edizione: 6 agosto 2015

Pagine: 255

Piante rampicanti. Oltre 500 foto di piante rampicanti

Titolo: Piante rampicanti

Sottotitolo: Oltre 500 foto di piante rampicanti

ISBN-13: 978-2904176210

Autori: Armelle Robert, Chantal Binard, Horticolor

Editore: Verdelite Edizioni

Edizione: 29 luglio 2016

Pagine: 168

Le piante rampicanti

Titolo: Le piante rampicanti

ISBN-13: 978-8841249550

Autori: Aldo Colombo, Edward Bent

Editore: De Vecchi

Edizione: 1 ottobre 2001

Pagine: 48

Piante rampicanti

Titolo: Piante rampicanti

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8877747082

Autori: vari

Editore: Edicart

Edizione: illustrata (1 aprile 1995)

Pagine: 80

Enciclopedia horticolor delle piante rampicanti

Titolo: Enciclopedia horticolor delle piante rampicanti

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8859942511

Autori: vari

Editore: Larus

Edizione: illustrata (1 gennaio 2009)

Pagine: 167

La rampicante

Titolo: La rampicante

ISBN-13: 978-8894922066

Autore: Davide Grittani

Editore: LiberAria Editrice

Edizione: 8 novembre 2018

Pagine: 222

Piante rampicanti

Titolo: Piante rampicanti

ISBN-13: 978-8804355526

Autori: Francesca Consolino, Enrico Banfi

Editore: Mondadori

Edizione: 11 maggio 1993

Le piante rampicanti per terrazzi e giardini

Titolo: Le piante rampicanti per terrazzi e giardini

ISBN-13: 978-8879447386

Autore: Iris Jachertz

Traduttore: M. Rocca

Editore: L’Airone Editrice Roma

Edizione: 28 ottobre 2004

Pagine: 64

Climbing Plants

Titolo: Climbing Plants

ISBN-13: 978-0751347159

Autore: Dorling Kindersley

Editore: DK

Edizione: 7 febbraio 2002

Formato: copertina flessibile

Climbing Plants: American Horticultural Society Practical Guides

Titolo: Climbing Plants

Sottotitolo: American Horticultural Society Practical Guides

ISBN-13: 978-0789471277

Autore: Charles Chesshire

Editore: Dk Pub

Edizione: 1 gennaio 2001

Pagine: 80

Formato: copertina flessibile

