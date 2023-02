I 10 migliori libri sulle piante velenose

Le piante velenose sono piante che contengono sostanze tossiche che possono causare danni o morte a persone o animali se ingerite, toccate o inalate. Queste piante possono essere trovate in vari habitat, tra cui foreste, giardini, parchi e campi. Le piante velenose possono avere diverse proprietà tossiche, come sostanze irritanti o che possono provocare allergie. Gli effetti possono colpire diverse parti del corpo, come la pelle, l’apparato digerente o il sistema respiratorio. Alcune piante velenose comuni includono edera velenosa, quercia velenosa e sommacco velenoso.

È molto importante fare attenzione quando si viene a contatto con piante velenose perché i sintomi dell’avvelenamento possono variare da una lieve irritazione della pelle a gravi reazioni allergiche o addirittura alla morte. Non è sufficiente leggere solo alcuni libri o guide sulle piante velenose poiché queste fonti potrebbero non essere complete o aggiornate. È meglio rivolgersi a persone esperte, come botanici o centri antiveleni, per informazioni sempre accurate o in caso di bisogno. Naturalmente a questo atteggiamento può essere affiancato un buon libro o una buona guida e su Amazon ce ne sono diverse.

Di cosa parlano i libri sulle piante velenose

I libri sulle piante velenose di solito riguardano l’identificazione e la comprensione delle piante velenose, le loro proprietà tossiche e come prevenire e curare l’avvelenamento. Questi libri possono includere fotografie, descrizioni e mappe di distribuzione di piante velenose, nonché informazioni sulla loro tossicità e sui loro effetti su esseri umani e animali.

Alcuni libri possono anche fornire consigli su come evitare l’avvelenamento, ad esempio indossando indumenti protettivi o usando particolare cautela in determinati ambienti o contesti.

Libri da leggere sulle piante velenose

Per quanto riguarda le piante tossiche e velenose su Amazon abbiamo una buona guida, Piante che uccidono . Il testo, pubblicato nel 2019, presenta illustrazioni notevoli e ripercorre anche la storia delle piante più velenose del globo. Anche Le Piante tossiche e velenose è una guida alle piante velenose, in particolare della flora europea nonché delle piante tossiche sia da giardino che da appartamento.

Le piante tossiche della flora italiana si concentra, appunto, sulle piante in Italia. Il testo è stato scritto da Costante Ferraris nel 1897 e per diversi anni è stato uno dei principali manuali riguardanti le piante velenose consultati in Italia. Naturalmente si tratta di un testo non aggiornato da consultare tenendo questa cosa bene in mente ma risulta comunque interessante capire i risultati di questo ricercatore e consultare le incisioni originali che fanno da illustrazioni grafiche.

Lista dei migliori libri sulle piante velenose su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri sulle piante velenose che sono presenti su Amazon.it:

Piante che uccidono. Gli effetti tossici delle piante più velenose del mondo

Titolo: Piante che uccidono

Sottotitolo: Gli effetti tossici delle piante più velenose del mondo

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866940579

Autore: Elizabeth A. Dauncey, Sonny Larsson

Traduttore: Melani Traini

Editore: Ricca

Edizione: illustrata (14 febbraio 2019)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le Piante tossiche e velenose

Titolo: Le Piante tossiche e velenose

ISBN-13: 978-8820345020

Autore: Gilberto Bulgarelli, Sergio Flamigni

Editore: Hoepli

Edizione: 1 giugno 2010

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piante cattive. Storie velenose, urticanti e letali

Titolo: Piante cattive

Sottotitolo: Storie velenose, urticanti e letali

ISBN-13: 978-8867833924

Autore: Katia Astafieff

Traduttore: Sara Prencipe

Editore: ADD Editore

Edizione: 16 novembre 2022

Pagine: 187

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le piante tossiche della flora italiana

Titolo: Le piante tossiche della flora italiana

ISBN-13: 978-8893612050

Autore: Giovanni Appendino, Mauro Ballero

Editore: Carlo Delfino Editore

Edizione: 26 maggio 2021

Pagine: 335

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piante velenose

Titolo: Piante velenose

ISBN-13:

Autore: Pamela North

Editore: Gorlich

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piante selvatiche velenose

Titolo: Piante selvatiche velenose

ISBN-13: 978-8820638153

Autore: Paolo Luzzi

Editore: Edagricole (Bologna)

Edizione: 1 settembre 1995

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piante medicinali velenose nella flora italiana S.VIOLA DE AGOSTINI

Titolo: Piante medicinali velenose nella flora italiana S.VIOLA DE AGOSTINI

ISBN-13:

Autore: SEVERINO VIOLA

Editore: EDIZIONI ARTISTICHE MAESTRETTIDE AGOSTINI

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Didattica della scienza. Le piante velenose in campania.

Titolo: Didattica della scienza

Sottotitolo: Le piante velenose in campania.

ISBN-13:

Autore: a cura di AA. VV.

Editore: Progettoimpresa Publishing

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piante e animali velenosi. Guida contro le insidie della natura

Titolo: Piante e animali velenosi

Sottotitolo: Guida contro le insidie della natura

ISBN-13: 978-8870143676

Autore: Christoph Mayr

Traduttore: G. Giudiceandrea

Editore: Athesia

Edizione: 3 gennaio 2007

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











