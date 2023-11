I 10 migliori libri sulle piste ciclabili in Italia

libri sulle piste ciclabili in Italia sono perfetti per i ciclisti avventurosi e gli appassionati. Questi libri forniscono un accesso per vivere i paesaggi mozzafiato e i siti storici italiani secondo i propri ritmi, rendendoli preziosi per chiunque desideri unire il proprio amore per il ciclismo con la passione per i viaggi e la scoperta.

Di cosa parlano i libri sulle piste ciclabili in Italia?

Guida alle più belle piste ciclabili in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia fornisce percorsi dettagliati per gli appassionati di ciclismo, coprendo i più diversi terreni del Triveneto. Con la sua edizione aggiornata e ampliata, che comprende dieci percorsi aggiuntivi, la guida si rivolge a diverse preferenze ciclistiche, dalla mountain bike alle e-bike. Unisce il fascino di città d’arte come Treviso e Trieste alle meraviglie naturali nei parchi e lungo i fiumi come Brenta e Sile.

Passando al regno acquatico, Ciclovie con vista: laghi e fiumi è un tesoro per i ciclisti che cercano percorsi panoramici lungo I laghi e i fiumi d’Italia. Questo primo volume di una serie propone 12 percorsi diversificati, corredati da descrizioni dettagliate, profili altimetrici e consigli pratici. Gli itinerari, dall’Adige al Tagliamento, mettono in mostra le bellezze naturali dell’Italia. È un compagno perfetto per coloro che desiderano esplorare i sentieri “blu” del paese.

Guida alle piste ciclabili in Alto Adige è una guida illustrativa per il ciclismo per famiglie nella pittoresca regione dell’Alto Adige. Con percorsi mappati e dettagliati, invita i ciclisti ad esplorare dalla Val Venosta alla Val Pusteria, offrendo diversi itinerari e proposte di viaggio. Questa guida rappresenta una guida per pianificare un fine settimana o una vacanza in bicicletta più lunga in una delle province più bike-friendly d’Italia.

Esplorando il lato verde della Lombardia, Piste ciclabili e vie verdi in Lombardia presenta 36 diversi itinerari attraverso le province della regione. La guida incoraggia i ciclisti alla scoperta dei paesaggi naturali della Lombardia, lontano dal traffico cittadino. Mappe dettagliate, foto e tracce GPS arricchiscono l’esperienza.

Ciclovie con vista: piste ciclabili per tutti è una deliziosa esplorazione dei diversi paesaggi italiani, offrendo percorsi ciclistici adatti a tutti livelli di abilità. Comprende percorsi pittoreschi attraverso città, campagne e parchi naturali. Con descrizioni dettagliate e bellissime fotografie, invita i ciclisti a godersi la vita all’aria aperta mentre percorrono sentieri facilmente percorribili.

Ciclovie a lunga percorrenza , nonostante le scarse recensioni dei clienti, promette un viaggio attraverso gli itinerari ciclabili a lunga percorrenza d’Italia. Coprendo le regioni dal Piemonte alla Sicilia, questo libro offre 12 itinerari con approfondimenti di esperti, bellissime fotografie e mappe utili, attraenti per gli appassionati di ciclismo su lunghe distanze.

Per chi è interessato alla regione dell’Emilia Romagna occidentale, Guida alle più belle ciclovie e piste ciclabili in Emilia Romagna fornisce una ampia panoramica. Con 46 percorsi mappati attraverso province come Piacenza e Modena, la guida soddisfa diverse preferenze ciclistiche e include collegamenti con sentieri nazionali ed europei.

Guida alle più belle ciclovie e piste ciclabili in Emilia Romagna esplora la parte orientale dell’Emilia Romagna. Delinea 42 percorsi in aree come Bologna e Ferrara, offrendo una varietà di paesaggi dai sentieri costieri ai percorsi storici delle città.

Italia in bicicletta si distingue per la selezione di 72 itinerari ciclistici e 25 ecoway in 27 importanti località turistiche. Questa edizione, basata sul metodo centenario del Touring, propone una scelta ponderata di itinerari personalmente controllati dagli autori.

Infine, Ciclovie con vista: mare e lagune invita i ciclisti a scoprire le bellezze costiere italiane. Offrendo 12 percorsi panoramici lungo mari e lagune, questa guida è arricchita con mappe, profili altimetrici e splendide fotografie, perfette per chi desidera immergersi nei paesaggi marittimi mozzafiato dell’Italia.

Lista dei migliori libri sulle piste ciclabili in Italia su Amazon

Di seguito la “classifica” dei 10 migliori libri sulle piste ciclabili in Italia che sono disponibili su Amazon.it:

Guida alle più belle piste ciclabili in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Titolo: Guida alle più belle piste ciclabili in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8865494127

Autore: Alberto Fiorin

Editore: Ediciclo

Edizione: New (1 giugno 2022)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ciclovie con vista: laghi e fiumi. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: laghi e fiumi. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854050808

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Guida alle piste ciclabili in Alto Adige. Con itinerari di collegamento e proposte di viaggio

Titolo: Guida alle piste ciclabili in Alto Adige

Sottotitolo: Con itinerari di collegamento e proposte di viaggio

ISBN-13: 978-8865492321

Autori: Leonardo Corradini, Veronica Rizzoli

Editore: Ediciclo

Edizione: 17 maggio 2018

Pagine: 165

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piste ciclabili e greenways in Lombardia

Titolo: Piste ciclabili e greenways in Lombardia

ISBN-13: 978-8888829784

Autore: Albano Marcarini

Editore: Ediciclo

Edizione: 11 febbraio 2010

Pagine: 271

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ciclovie con vista: piste ciclabili per tutti. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: piste ciclabili per tutti. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854051027

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 30 agosto 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Ciclovie a lunga percorrenza. Italia in bicicletta. National geographic

Titolo: Ciclovie a lunga percorrenza

Sottotitolo: Italia in bicicletta. National geographic

ISBN-13: 978-8854051065

Editore: White Star

Edizione: 21 febbraio 2023

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Italia in bicicletta

Titolo: Italia in bicicletta

ISBN-13: 978-8836575008

Autore: Touring Editore

Editore: Touring

Edizione: 28 marzo 2019

Pagine: 284

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ciclovie con vista: mare e lagune. Italia in bicicletta. National Geographic

Titolo: Ciclovie con vista

Sottotitolo: mare e lagune. Italia in bicicletta. National Geographic

ISBN-13: 978-8854050815

Autore: Mariateresa Montaruli (a cura di)

Editore: White Star

Edizione: 21 giugno 2022

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri sulle piste ciclabili in Italia





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle piste ciclabili in Italia