I 10 migliori libri sulle tensioni tra Cina e Taiwan

Cina e Taiwan sono ai ferri corti da più di sette decenni e la causa è da ricercare nelle diverse prospettive sullo status dell’isola. La Cina considera Taiwan parte integrante del proprio territorio e non esclude l’uso della forza per riunificarsi con l’isola. D’altra parte, Taiwan si percepisce come uno stato sovrano con un proprio governo e sistema democratico. Questo contrasto ha dato luogo a tante problematiche rivelatesi gravi anche a livello internazionale.

Onde acquisire una comprensione più profonda dei problemi che intercorrono tra la Cina e Taiwan potrebbe essere utile far ricorso a diversi libri sono presenti su Amazon italiano. Questi libri permettono una comprensione più profonda delle complesse questioni storiche, politiche e culturali in gioco, di esplorare potenziali soluzioni e di comprendere come questo conflitto può avere un impatto sugli affari globali e quindi anche di singoli paesi non direttamente collegati a quest’area geografica.

Lista dei migliori libri sulle tensioni tra Cina e Taiwan su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri sulle tensioni tra Cina e Taiwan che si possono trovare su Amazon:

L’isola sospesa. Taiwan e gli equilibri del mondo

Titolo: L’isola sospesa

Sottotitolo: Taiwan e gli equilibri del mondo

ISBN-13: 978-8861058453

Autore: Stefano Pelaggi

Editore: Luiss University Press

Edizione: 7 ottobre 2022

Pagine: 231

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fino all’ultimo Stato. La battaglia diplomatica tra Cina e Taiwan

Titolo: Fino all’ultimo Stato

Sottotitolo: La battaglia diplomatica tra Cina e Taiwan

ISBN-13: 978-8843095315

Autore: Francesca Congiu, Barbara Onnis

Editore: Carocci

Edizione: 8 luglio 2022

Pagine: 244

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fermare Pechino. Capire la Cina per salvare l’Occidente

Titolo: Fermare Pechino

Sottotitolo: Capire la Cina per salvare l’Occidente

ISBN-13: 978-8804743057

Autore: Federico Rampini

Editore: Mondadori

Edizione: 14 settembre 2021

Pagine: 324

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Taiwan. La provincia ribelle

Titolo: Taiwan

Sottotitolo: La provincia ribelle

ISBN-13: 9791280401120

Autore: Giacomo Gabellini

Editore: L.A.D. GRUPPO EDITORIALE ETS

Edizione: 21 settembre 2022

Pagine: 234

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sotto lo stesso cielo

Titolo: Sotto lo stesso cielo

ISBN-13: 978-8804738879

Autore: Giulia Pompili

Editore: Mondadori

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 252

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Taiwan and China: Fitful Embrace

Titolo: Taiwan and China

Sottotitolo: Fitful Embrace

ISBN-13: 978-0520295988

Autore: Lowell Dittmer (a cura di)

Editore: Univ of California Pr

Pagine: 309

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Taiwan nella politica internazionale

Titolo: Taiwan nella politica internazionale

ISBN-13: 978-8824934565

Autore: Daniele Sarcletti

Editore: Booksprint

Edizione: 20 novembre 2019

Pagine: 182

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri sulle tensioni tra Cina e Taiwan

Elenco di categorie di persone che potrebbero essere interessate a libri sulle tensioni sino-taiwanesi

Studiosi e ricercatori in scienze politiche, relazioni internazionali e storia

Giornalisti e professionisti dei media che coprono l’Asia orientale

Responsabili politici e diplomatici coinvolti nelle relazioni tra le due sponde dello Stretto

Professionisti e investitori interessati ai legami economici e commerciali tra Taiwan e la Cina

Immigrati ed espatriati da Taiwan o dalla Cina che vivono all’estero

Studenti ed educatori interessati agli studi sull’Asia orientale

Analisti militari ed esperti di difesa che studiano le preoccupazioni strategiche nella regione

Attivisti e difensori dei diritti umani interessati alla democrazia e alla libertà di espressione

Individui interessati a comprendere l’impatto del nazionalismo e delle politiche identitarie sugli affari globali

Viaggiatori e turisti che visitano Taiwan o la Cina

Membri della diaspora taiwanese o della diaspora cinese





Tabella riepilogativa dei migliori libri sulle tensioni tra Cina e Taiwan