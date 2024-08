I 10 migliori libri sulle vie consolari

Questa selezione di libri offre approfondimenti sulle antiche strade romane note come vie consolari. La raccolta si concentra su diversi aspetti di queste rotte storiche, dal loro significato storico e dai punti di riferimento lungo di esse agli itinerari di viaggio moderni.

Di cosa parlano i libri sulle vie consolari

Andare per le vie militari romane di Giovanni Brizzi approfondisce l’importanza di tre strade romane chiave: l’Appia, la Flaminia e l’Emilia. Queste strade furono fondamentali nella conquista e nel controllo della penisola italiana da parte di Roma. Il libro offre una narrazione storica, esplorando il significato militare e strategico di ogni percorso.

Le vie consolari: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana di Mario Ierardi è una guida nata da un progetto della Regione Lazio. Copre varie strade romane nel Lazio. Offre descrizioni dettagliate, numerose fotografie e informazioni aggiornate sulle recenti scoperte archeologiche.

Le vie consolari presenta 12 itinerari dettagliati attraverso la campagna romana, evidenziando siti archeologici, chiese, castelli e riserve naturali. È strutturato in sei moduli, ognuno incentrato su un’area specifica, completo di mappe dedicate e consigli pratici su ristoranti, alloggi e intrattenimento. La sua ricca iconografia e il formato accessibile lo rendono una guida pratica sia per i turisti occasionali che per gli appassionati di storia.

Roma. Le vie consolari di Carlo Villa offre un’analisi delle principali strade romane che conducevano fuori dalla capitale. Sebbene le informazioni dettagliate sul contenuto siano limitate, è evidente che il libro copre percorsi significativi e probabilmente include discussioni sul loro impatto storico e culturale.

Roma antica è una guida incentrata sull’antica Roma, che copre musei, fori, catacombe e vie consolari. È particolarmente utile per preparare le visite a questi siti. Fornisce informazioni pratiche e approfondimenti. È elogiato per la sua affidabilità e la profondità del suo contenuto.

All’epoca del Grand Tour di Attilio Brilli segue i viaggi dei viaggiatori stranieri lungo le strade romane durante il Grand Tour. Copre percorsi come la Via Emilia e la Via Flaminia, con fermate in città tra Romagna, Marche e Umbria, per culminare a Roma. Il libro combina resoconti storici con descrizioni dei paesaggi e delle città incontrate lungo queste antiche rotte.

La Via Appia di Mario Ierardi si concentra sulla Regina viarum, o Regina delle Strade, la Via Appia. Questa monografia aggiorna i lavori precedenti sulla strada con nuovi testi, fotografie e mappe. Fornisce informazioni storiche, geografiche e pratiche sull’esplorazione di questa iconica strada romana, completa di indicazioni e opzioni di trasporto pubblico.

La via Prenestina di Mario Ierardi è una monografia che approfondisce la storia e l’archeologia della Via Prenestina, guidata da nuove scoperte e ricerche. Il libro amplia gli studi precedenti. Offre bibliografie aggiornate, cartografia e dettagli topografici. Include descrizioni dettagliate di siti archeologici significativi lungo il percorso, arricchite da documentazione fotografica e cinematografica.

Tutte le strade portano a Roma di Luigi Bernardi esplora il significato storico delle strade romane nella formazione dell’Europa. Il libro discute di come queste strade abbiano facilitato la diffusione delle legioni romane, della lingua, della legge e della cultura, contribuendo alla prima ondata di globalizzazione.

Tra storia e leggende: si concentra sulle strade romane in Sicilia e Sardegna. Sebbene i dettagli specifici del contenuto siano limitati, il libro probabilmente combina resoconti storici con leggende locali.

Andare per le vie militari romane

Titolo: Andare per le vie militari romane

ISBN-13: 978-8815280848

Autore: Giovanni Brizzi

Editore: Il Mulino

Edizione: 27 agosto 2020

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le vie consolari: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

Titolo: Le vie consolari

Sottotitolo: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

ISBN-13: 978-1794466968

Autore: Mario Ierardi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 454

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le vie consolari. 12 Itinerari nella campagna romana

Titolo: Le vie consolari

Sottotitolo: 12 Itinerari nella campagna romana

ISBN-13: 978-8836559961

Editore: Touring

Edizione: 23 maggio 2012

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Roma. Le vie consolari

Titolo: Roma

Sottotitolo: Le vie consolari

ISBN-13: 978-8839700063

Autore: Carlo Villa

Editore: Rai Libri

Edizione: 8 maggio 1992

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







All’epoca del Grand Tour. Viaggiatori stranieri lungo le vie consolari

Titolo: All’epoca del Grand Tour

Sottotitolo: Viaggiatori stranieri lungo le vie consolari

ISBN-13: 978-8873818236

Autore: Attilio Brilli

Editore: Minerva Edizioni (Bologna)

Edizione: 14 marzo 2016

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La Via Appia: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

Titolo: La Via Appia

Sottotitolo: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

ISBN-13: 9798534408942

Autore: Mario Ierardi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 193

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La via Prenestina: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

Titolo: La via Prenestina

Sottotitolo: Itinerari nel Lazio e nella campagna romana

ISBN-13: 9798847183635

Autore: Mario Ierardi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 115

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











