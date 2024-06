I 10 migliori libri sull’erotismo giapponese

Questi testi approfondiscono l’intricato mondo dell’erotismo giapponese. Dall’analisi storica ai racconti romanzati, offrono tante sfaccettature delle forme culturali, sociali e artistiche delle tradizioni erotiche del Giappone.

Di cosa parlano i libri sull'erotismo giapponese

Erotismo giapponese esplora il mondo dell’erotismo giapponese, evidenziandone l’influenza sui gusti della borghesia europea. Il lavoro di Francesco Morena intreccia narrazioni storiche e artistiche con profili dettagliati di singoli artisti, letteratura, teatro, storie d’amore e vivaci personaggi dei quartieri del divertimento. Il libro offre una presentazione compatta e ben realizzata, intrigando i lettori con espliciti dipinti giapponesi risalenti al 1700.

XXX Manga è un’antologia completa che mostra il meglio dei manga erotici giapponesi. Curato da Berbera & Hyde, questo volume comprende autori di successo che presentano personaggi disinibiti e storie esplicite e provocatorie. I manga presenti sono stati pubblicati in vari periodici dagli anni ’90 in poi, riflettendo il crescente fascino degli italiani per l’immaginario erotico orientale.

L’arte giapponese del sesso di Jina Bacarr approfondisce le tradizioni culturali dell’erotismo giapponese. Il libro svela posizioni amorose, tecniche di meditazione erotica, giochi di seduzione e conversazioni propiziatorie utilizzate dalle geishe. L’esperienza di Bacarr nella cultura giapponese, combinata con la sua vasta ricerca, fornisce uno sguardo approfondito alle pratiche erotiche e alle sfumature sociali delle geishe.

Il mercato della carne di Beniamino Biondi esplora la nascita e l’evoluzione del pinku eiga, un genere del cinema giapponese affine al softcore a basso budget. Il libro descrive in dettaglio lo sviluppo del genere dal suo inizio nel 1962 alla sua critica artistica e sociale, evidenziando film e registi significativi che hanno utilizzato questo mezzo per l’espressione politica radicale e la sperimentazione linguistica.

Fantasie morbose è un romanzo di Junichiro Tanizaki, che esplora temi di perversione, seduzione e masochismo autodistruttivo. Questa storia breve ma intensa tiene i lettori assorbiti mentre svela un mistero che ricorda le opere di Poe. La narrazione rivela un omicidio pianificato con colpi di scena inaspettati.

I fiori del male di Hideo Okazaki e Kazuo Kamimura è un manga per adulti che approfondisce le perversioni dell’animo umano. La storia, ambientata nel 1975, presenta il tragico viaggio estetico e sociale di Sayuri, con echi letterari di De Sade e Mishima. L’artwork e la narrazione esplorano gli impulsi sessuali e brutali.

Nii-chan di Harada è un altro manga che racconta la storia inquietante di Yui, uno studente delle superiori alla ricerca del suo violentatore infantile. La narrazione esamina temi complessi di perversione e disperazione umana, rivelando l’oscura trasformazione del “nii-chan” di Yui e l’inevitabile legame che condividono.

Le stampe erotiche giapponesi di Marco Fagioli ripercorre lo sviluppo dell’Ukiyo-e, concentrandosi in particolare sugli Shunga, o stampe erotiche. Il libro fornisce un contesto storico e sociale per l’emergere e l’evoluzione di questa forma d’arte dal XVII secolo alla fine del XIX secolo, presentando opere di rinomati maestri del genere.

Libri in inglese

Japanese Erotic Art di Ofer Shagan offre un’esplorazione visivamente spettacolare degli shunga, forme pittoriche pornografiche giapponesi. Il libro presenta un’ampia raccolta di immagini, organizzate tematicamente, con introduzioni approfondite a ciascuna sezione.

The Seductive Art of Japanese Bondage di Midori fornisce una guida passo passo al bondage giapponese con corda. Il libro contiene foto a colori e istruzioni dettagliate per creare varie pose bondage. Offre ai lettori una miscela di fascino visivo e guida pratica, aiutandoli a comprendere l’arte e la tecnica dietro forma di erotismo introducendo la sia a praticanti intermedi che a quelli avanzati.

